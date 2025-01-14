LG komt met 27" 4k ips-monitor met 240Hz-refreshrate

LG komt binnenkort met een ips-monitor met 27"-diagonaal, 4k-resolutie en 240Hz-refreshrate: de UltraGear 27G850A. Eerdere 240Hz 4k-schermen hadden een VA- of oledpaneel. De 27G850A kan bovendien op 480Hz draaien met 1080p-resolutie.

De UltraGear 27G850A heeft een IPS Black-paneel, wat een contrast van 2000:1 oplevert, dubbel zo hoog als bij een regulier ips-scherm. LG belooft een 99 procent dekking van de DCI-P3-kleurruimte en een piekhelderheid van 600cd/m² bij hdr-weergave. De monitor heeft zodoende ook een Vesa DisplayHDR600-keurmerk, is Nvidia G-SYNC Compatible en heeft AMD Freesync Premium Pro-ondersteuning.

Evenals andere LG-gamingmonitors die dit voorjaar uitkomen, beschikt de 27G850A over een DisplayPort 2.1-ingang met 54Gbit/s-bandbreedte, wat niet genoeg is voor een ongecomprimeerd 4k-beeld op 240Hz. Er zijn ook twee HDMI 2.1-poorten, een USB-hub en een hoofdtelefoonuitgang aanwezig. Het scherm heeft een hoogteverstelbare voet.

Wordt een 4k-beeld weergegeven (3840x2160 pixels), dan bedraagt de maximale refreshrate 240Hz. De 27G850A kan ook een 1920x1080-beeld op 480Hz weergeven. LG noemt dat Dual Mode, en een soortgelijke functie zat al eerder op de UltraGear 32GS95UE-oledmonitor van het bedrijf, alsmede lcd-schermen van onder meer ASUS en MSI.

Volgens LG is de 27G850A 's werelds eerste 27" ips-monitor met een 4k-resolutie en een 240Hz-refreshrate. Dat lijkt te kloppen: de snelste schermen van dit type die nu in de Pricewatch staan hebben een 160Hz-refreshrate. Wilde je een 240Hz 4k-scherm, dan waren er tot nu toe alleen oled- en VA-panelen van 32" beschikbaar, al verschijnen er dit voorjaar wel 27" 4k-QD-oledmonitors met 240Hz.

De LG UltraGear 27G850A is vanaf maart te koop in de Benelux. De adviesprijs bedraagt 799 euro.