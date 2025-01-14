LG komt met 27" 4k ips-monitor met 240Hz-refreshrate

LG komt binnenkort met een ips-monitor met 27"-diagonaal, 4k-resolutie en 240Hz-refreshrate: de UltraGear 27G850A. Eerdere 240Hz 4k-schermen hadden een VA- of oledpaneel. De 27G850A kan bovendien op 480Hz draaien met 1080p-resolutie.

De UltraGear 27G850A heeft een IPS Black-paneel, wat een contrast van 2000:1 oplevert, dubbel zo hoog als bij een regulier ips-scherm. LG belooft een 99 procent dekking van de DCI-P3-kleurruimte en een piekhelderheid van 600cd/m² bij hdr-weergave. De monitor heeft zodoende ook een Vesa DisplayHDR600-keurmerk, is Nvidia G-SYNC Compatible en heeft AMD Freesync Premium Pro-ondersteuning.

Evenals andere LG-gamingmonitors die dit voorjaar uitkomen, beschikt de 27G850A over een DisplayPort 2.1-ingang met 54Gbit/s-bandbreedte, wat niet genoeg is voor een ongecomprimeerd 4k-beeld op 240Hz. Er zijn ook twee HDMI 2.1-poorten, een USB-hub en een hoofdtelefoonuitgang aanwezig. Het scherm heeft een hoogteverstelbare voet.

LG UltraGear 27G850ALG UltraGear 27G850A

Wordt een 4k-beeld weergegeven (3840x2160 pixels), dan bedraagt de maximale refreshrate 240Hz. De 27G850A kan ook een 1920x1080-beeld op 480Hz weergeven. LG noemt dat Dual Mode, en een soortgelijke functie zat al eerder op de UltraGear 32GS95UE-oledmonitor van het bedrijf, alsmede lcd-schermen van onder meer ASUS en MSI.

Volgens LG is de 27G850A 's werelds eerste 27" ips-monitor met een 4k-resolutie en een 240Hz-refreshrate. Dat lijkt te kloppen: de snelste schermen van dit type die nu in de Pricewatch staan hebben een 160Hz-refreshrate. Wilde je een 240Hz 4k-scherm, dan waren er tot nu toe alleen oled- en VA-panelen van 32" beschikbaar, al verschijnen er dit voorjaar wel 27" 4k-QD-oledmonitors met 240Hz.

De LG UltraGear 27G850A is vanaf maart te koop in de Benelux. De adviesprijs bedraagt 799 euro.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 19:55 46

14-01-2025 • 19:55

46

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Reacties (46)

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Degrader 14 januari 2025 21:25
Dit is volgens mij (een van) de eerste gaming-monitor op basis van een IPS Black-paneel. Wel een beetje jammer dat ze niet meteen voor de laatste iteratie panelen gegaan zijn, de zogenaamde enhanced IPS Back met een contrastratio van 3000:1. Wellicht zijn die (nog) te langzaam.
Ook lees ik helaas niks over een ATW-polarisatielaag, die de 32GQ950 - ook een gaming-monitor - wel had, dat IPS-glow noemenswaardig onderdrukt.

[Reactie gewijzigd door Degrader op 14 januari 2025 21:26]

uiltje 15 januari 2025 00:57
Evenals andere LG-gamingmonitors die dit voorjaar uitkomen, beschikt de 27G850A over een DisplayPort 2.1-ingang met 54Gbit/s-bandbreedte, wat niet genoeg is voor een ongecomprimeerd 4k-beeld op 240Hz.

...

Wordt een 4k-beeld weergegeven (3840x2160 pixels), dan bedraagt de maximale refreshrate 240Hz.
Dus dat is gecomprimeerd, of bedoelen ze hier via HDMI? En mits gecomprimeerd geeft dat dan geen lag?
Baakster @uiltje16 januari 2025 08:38
Er zal inderdaad iets van een DSC (Display Screen Compression nodig zijn), voor zowel DP2.1 (UHBR 13.5 of te wel 54Gbps) als HDMI2.1 (48Gbps).
Je hebt namelijk 59.72Gbps nodig voor 3840x2160@240Hz + 8bit.
Of het scherm zal een overclock uitvoeren(?).

Ik snap niet waarom ze niet voor DP80 zijn gegaan ipv DP54.
whitemage2003 14 januari 2025 20:03
Vraag mij nog steeds af of die hoge refreshrated wel nodig zijn.
In principe is het gemiddelde oog ook gevoelig rondom 60hz. Hoger (zie je dus niet meer). Tenzij je verknalde frames in die 60hz verwerkt. Mi. Is de kans op slechtere frames sterker aanwezig bij 240hz dan bv. 120hz.

Marketing ding met de hoge getallen?
Indien geen g-sync of freesync, ja dan ga je het zien ivm ongecontroleerde frames zichtbaar op het scherm.

60hz naar 120hz of 144hz met g-sync voelt net wat fijner aan. Maar of je echt nog iets gaat zien betwijfel ik als de instellingen goed staan. En g-sync/freesync effectief werkt.

Ik heb 144hz aan staan en zie soms artefacten. Als je dan naar de instellingen kijkt. Ja hoor gsync staat weer uit door updates... zet je het weer aan loopt het weer heerlijk

[Reactie gewijzigd door whitemage2003 op 14 januari 2025 20:07]

Janusch @whitemage200314 januari 2025 20:08
Het valt me op dat er bij elk nieuwsbericht over refresh rates, er altijd iemand is die zich afvraagt of het wel nodig is.

Nodig hebben is relatief. De 1 denkt het nodig te hebben. De ander niet.

Ik kan je uit recente ervaring vertellen:

De stap van 60hz naar 165hz en 144hz is geweldig.
Mijn setup was tijdelijk 144hz en 60hz naast elkaar.

Het 60hz scherm voelt dan als traag. Alsof je computer het niet aankan.
Je muis, of venster welke je beweegt, beweegt trager dan je hersenen verwachten bij 60hz.

Ik heb het over gewoon windows gebruik. Nog niet eens gaming.

Meer dan 165hz? Geen idee, geen ervaring mee. Lees veel dat het daarboven minder merkbaar is.

Wat nog wel fijn zou zijn: iets tegen motion blur. Als je muis of venster snel beweegt gaat het vloeiend, maar met motion blur.

PS ik heb de Dell G2724D en de Asus TUF VG249 naast elkaar. Prima en snel, maar waarschijnlijk niet het beste van het beste.
Wielink @Janusch14 januari 2025 20:13
Klopt. Ik draaide een paar jaar terug altijd 60 hz. Sinds dien een overstap gedaan op 144 hz. In eerste instantie is het verschil niet heel merkbaar, maar zodra ja terug gaat voelt 60 hz ineens traag. Dit verschil is mijn inziens dus goed merkbaar.

Ik ben echter sinds een paar maand over op 240hz en merk eigenlijk helemaal geen verschil tussen 144hz en 240hz. Teruggaan naar 144hz zou ook totaal geen issue zijn. Sterker nog als ik in Windows mijn refresh rate op 120hz zet in plaats van 240hz kan ik het verschil alleen waarnemen, omdat ik weet dat ik naar onder ben gegaan. In het allerdaags gebruik merk ik geen verschil.

Naar mijn mening is meer dan 120hz eigenlijk onzin, maar wel leuk om te vertellen als je rondloopt met een 700hz scherm :D
aleksandr @Janusch15 januari 2025 09:43
Ik zelf heb een 165hz VA gehad en ben toen overgestapt naar 240hz OLED, dag en nacht verschil in Counter Strike 2.
skullsplitter @Janusch15 januari 2025 10:15
Voor die motion blur heb je twee dingen nodig: een lage response time en een hoge framerate. Vandaar dat die 480Hz OLED's zo goed scoren, en ook CRT's vroeger zo vloeiend aanvoelden.
youridv1 @whitemage200314 januari 2025 20:16
Vraag mij nog steeds af of die hoge refreshrated wel nodig zijn.
In principe is het gemiddelde oog ook gevoelig rondom 60hz. Hoger (zie je dus niet meer). Tenzij je verknalde frames in die 60hz verwerkt.
Dit is al zo vaak ontkracht dat het gewoon niet meer grappig is. De grootste onzin die er is en echt al tig keer met dubbelblinde test bewezen als zodanig.
YouTube: Does High FPS make you a better gamer? Ft. Shroud - FINAL ANSWER
Mi. Is de kans op slechtere frames sterker aanwezig bij 240hz dan bv. 120hz.
Weet je zelf uberhaupt wat je hier zegt?

Elke dubbelblinde test heeft dezelfde uitkomst. De stap van 60 naar 120 is enorm goed merkbaar. Naar 165 ook nog wel. Naar 240 al een stuk minder.

Voor mij was de stap van 60 naar 144Hz enorm. Ik zal voor mijn persoonlijk pc nooit meer een sub 120Hz display kopen. Zeker niet met hoe betaalbaar ze zijn in 1440p. Van 144 naar 240hz was merkbaar, maar niet even groot.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 14 januari 2025 20:43]

Zen1581 @youridv114 januari 2025 20:48
Ik kan me er zelf helemaal in vinden dat de stap van 60 Hz naar 120/144 Hz goed merkbaar is, alhoewel ik dat nooit direct goed heb getest. De video van Linus heb ik destijds ook gezien en leek mij dat ook te ondersteunen.

Ik vraag me persoonlijk echter af of ik daarvoor 4K wil opgeven. Ik heb op dit moment een 4K 60 Hz scherm en dat kan mijn GPU net aan aan. Een upgrade van mijn monitoren naar 4K 120 Hz betekent waarschijnlijk dat ik mijn gehele PC moet upgraden.

Ik hoor van sommigen dat de upgrade in Hz het echt waard is, maar ik speel weinig competitive games waar die paar extra tellen echt een groot verschil gaan maken.
JWFpeters @Zen158114 januari 2025 21:13
Zou idd als je er vrede mee hebt wel op 4k blijven. Als je eenmaal 90fps/hz (of meer) gewend bent) wil je niet meer lager en wordt de hobby dus steeds duurder zeker op 4k. Ben zelf op 90fps lock gaan zitten op mijn 120hz 4k oled want dat is voor mij de beste middenweg kwa mooie beelden en de soepelheid van hoger framerate. De stap van 90 naar 120 merk ik persoonlijk niet meer echt. Maar terug naar 60fps omdat dat moet in de Multiplayer in Forza Motorsport vind ik echt vreselijk. Na een half uur ben je er wel weer iets aan gewend maar als je dan weer terug naar 90 gaat is dat toch wel weer een hele fijne stap en ben ik weer een poosje weg uit de Multiplayer.

Dus ga pas naar 4k 90fps plus als je een systeem hebt die dat lekker kan want terug naar 1440p is ook niks als je 4k gewend bent. (Persoonlijk) Nu kan je natuurlijk altijd de settings van een game omlaag gooien dat te halen maar je wil ook mooie beelden houden natuurlijk.

Ik speel met een 7800x3d en 4080 Super trouwens en nog is het eigenlijk op het randje op 4k en wil je eigenlijk een 4090 naar mijn mening wil je beetje save zitten.

Raytracing path tracing en noem het allemaal maar op een 6090 ofzo haha tis allemaal mooi maar wat een vreters zijn dat. In Motorsport speel ik met raytracing op de autos alleen dat gaat nog wel en vind ik ook wel wat toevoegen de rest zie ik niet veel van en kost teveel power.

[Reactie gewijzigd door JWFpeters op 14 januari 2025 21:19]

Xfade @Zen158114 januari 2025 21:52
Maar je geeft 4K toch niet op ?
arbraxas @Zen158115 januari 2025 08:10
Het heeft niet eens met competative games te maken, maar gewoon met vloeiend kunnen spelen.
van 30 naar 60hz is echt wereldschokkend, van 60 naar 120 zeer goed merkbaar en nice to have.
Daarboven word het verschil zo klein voor mij dat ik het de investering niet waard vind. Had een 240hz lcd scherm die ik ingeruild heb voor een OLED 120 Hz. De betere beeldkwaliteit heeft voor mij prio over de hoge refreshrate.
En ik speel geen competative games, alleen nog maar singleplayer games zoals Tombraider, The last of us, Uncharted etc. Dan is 60fps met alle grafische opties opengeschroeft wat mij betreft prima.
whitemage2003 @arbraxas15 januari 2025 09:36
Ja volgens mij is 2x het geen wat de mens kan zien het optimum. Als je dus net meer dan 60hz ziet moet je dus voor 144hz gaan. Daar boven vraag ik mij echt af of het nog zinvol is.

Vele hogere kosten in aanschaf en vele hogere kosten in gebruik omdat elk frame op het scherm gezet moet worden. Daarnaast is de kans op falende frames groter mi bij hogere framerates. Lager zetten is dan altijd beter. 60hz speelt ook zeer zeker prima.

Reactie op < 7 ms zal dan het verschil niet meer maken

Belangrijkste aspect is g-sync of freesync. Heb je dat uit staan blijf je altijd artefacten zien, hoe hoger de framerates ook zijn
Settler11 @youridv114 januari 2025 20:50
Wellicht zou Tweakers hier iets mee kunnen doen. Bijv. een opvallend tekstblok om genoemde herhaald reactie te ontmoedigen. Wellicht ook als standaard voor andere populaire zaken in andere tech.
arbraxas @Settler1115 januari 2025 10:22
Waarom?
Het is wat het is. Ik merk echt geen verschil meer boven de 120Hz. Had een 240Hz scherm. Ben weer terug op 120Hz ivm OLED. Echt nul verschil in beleving, behalve dan dat nu de beeldkwaliteit wel heel veel beter is.

Is in mijn geval misschien ook wel het gevolg van 48 zijn. Misschien dat ik er 30 jaar geleden wel baat bij zou hebben. Maar laten we eerlijk zijn, als je af en toe voor de fun een keer een portje Fortnite speelt, dan is 500Hz nou niet een echte must.
JacOwns7 @whitemage200315 januari 2025 08:35
Ik wissel regelmatig tussen games waarbij ik sommige op locked 60fps speel ipv de max wat mijn scherm kan (165). Het verschil is elke keer behoorlijk. Hoger dan 60 is zeer zeker merkbaar en zie je erg goed. Als dat niet zo is, zou ik even langs de oogarts gaan..

Of het nodig is, is natuurlijk subjectief en maar net wat diegene wenst.
DieMitchell @whitemage200315 januari 2025 08:38
nodig? nee. merkbaar? ja. nuttig? subjectief.
atthias @whitemage200315 januari 2025 09:45
nodig niet nuttig zeker wel

jdh009 in 'Gigabyte introduceert QD-oledmonitor met 500Hz-refreshrate'
Vlizzjeffrey @whitemage200315 januari 2025 12:02
Als je artifacten ziet ligt dat aan je monitor, ik speel op 240hz en heb geen artifacten.
Llopigat 14 januari 2025 20:09
Nu nog 1 maatje kleiner. 4K op 24", 220dpi. Voor mij het best.

Of 5K op 27" natuurlijk. Schijnt er ook aan te komen volgens het artikel eerder in de week.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 januari 2025 20:09]

sys64738 Moderator F&V @Llopigat14 januari 2025 22:25
Denk niet dat je veel profijt gaat hebben van 4K op 24" met een kijkafstand van 60+ cm. En al helemaal tijdens het gamen. Das waarschijnlijk ook de reden dat die dingen vrij dun gezaaid zijn.

Betwijfel zelfs al of 1440p op een 24" echt veel voordelen biedt tijdens het gamen.
M2M @sys6473814 januari 2025 23:00
De schermruimte van een 5k scherm op 100% scaling was echt top. Ik heb een paar jaar zo'n dell 27" 5k schern gehad maar nu terug gegaan naar een 4k scherm vanwege de refreshrate. Ik mis de schermruimte soms nog steeds...
Llopigat @sys6473815 januari 2025 00:25
Natuurlijk wel. Ik heb nu zo'n scherm en ik heb er veel profijt van. Ik draai op 200% scaling.

Ik kan net de pixels nog een heel klein beetje zien maar dan moet ik echt naar het scherm turen. Dus dat is voor mij ideaal. Ik wil net geen pixels zien zodat ik mooie scherpe tekst en afbeeldingen heb. Elke letter heeft 4x zoveel pixels dan op een 24" 1080p scherm. Maar er zijn wel evenveel letters te zien. Daardoor is het veel scherper en dus ook makkelijker te lezen.

Op je telefoon wil je toch ook geen pixels meer zien? Waarom op de computer dan wel? Ik werk een heel stuk meer op mijn computerscherm dan op mijn telefoon (die raak ik thuis bijna niet aan)

Met gamen gebruik ik ook gewoon 4K resolutie trouwens maar ik heb dan ook een 4090.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 00:27]

Dragony @Llopigat14 januari 2025 21:16
4K op 24" klinkt (voor mij) best wel heftig. Dacht dat 24" een gouden standaard was voor 1080, 27" voor 1440 (en misschien 4K) en vaak 32" en meer voor 4K en meer. Maar ik kan mij ook voorstellen dat we gewoon die richting op gaan; dat tv's van 40 - 50" ook 8K kunnen krijgen in de toekomst (kan ik mij nog niet voorstellen, maar goed :) )
Saven @Dragony14 januari 2025 21:29
4k is “perfect” voor 24” omdat dat 4 maal 1080p is en je dus 200% kunt scalen. Zo heb je in feite 1080p aan werkruimte, maar is alles plots mega scherp. De reden dat je dit niet wil op 27” is omdat je dan in feite 1080p oprekt over 27” en alles vrij groot wordt. Daarom is 5k de echte hi-dpi norm voor 27”, dat is viermaal 1440p en kun je dus ook 200% scalen. Dat er veel 4k 27” schermen zijn is enkel en alleen omdat de meeste mensen in de marketing trappen (want is veel goedkoper te produceren) en onwetendheid :) gelukkig wordt 2025 het jaar van relatief veel keuze voor 5k @ 27” :9

Je kunt overigens uiteraard ook met 125 of 150% scalen, maar dan wordt het niet echt scherper, omdat je dan gaat goochelen met halve pixels (die niet bestaan) en je dus blurry randen gaat krijgen omdat je gpu een zwarte lijn van een “halve pixel” uiteindelijk als een grijze lijn rendert als een soort oplossing voor een halve pixel; gegoochel dus.

[Reactie gewijzigd door Saven op 14 januari 2025 21:32]

ZpAz @Saven14 januari 2025 22:08
Weet jij welke monitoren dan onder veel keuze vallen? Ik zit ook op 5K 27" monitoren te azen, en de enige die ik heb kunnen vinden tot nu to zijn de volgende.

Ik ben benieuwd of jij anderen weet die er aan komen of er al zijn.

[Reactie gewijzigd door ZpAz op 14 januari 2025 22:08]

VBald @Saven15 januari 2025 07:14
Toevallig ook 5k 27" en dan 120Hz of een beetje hoger refresh rate (met dual mode)? Weet je dat toevallig?
Llopigat @Dragony14 januari 2025 21:49
Ja maar ik gebruik dan ook een 1080 "virtuele" resolutie, maar dan met 200% scaling. Dat is ideaal, super scherp (want de extra pixels worden wel gebruikt om tekst en afbeeldingen scherper te maken!) en goed te lezen. Eigenlijk net als op je telefoon (1080p op 6" is ook best 'heftig' toch? :) )

Zoals anderen al zeiden: HiDPI. En inderdaad zoals @Saven zegt is om precies die reden 27" niet fijn. 200% scalen is altijd fijner dan 150 0f 175%. Veel desktop OS'en gebruiken nu vector afbeeldingen voor iconen die dus traploos schalen maar er blijven toch altijd bitmap zaken over.

Ik hoop ook dat 4K 24" schermen weer terugkomen (ik heb er nu een maar ze worden niet meer gemaakt) of inderdaad de 5K 27" schermen. Dat laatste is meer kans op.

Ik gebruik zelf trouwens KDE en dat werkt perfect met 200% scaling. Nergens blurry tekst zoals je op Windows nog wel hebt in sommige apps.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 januari 2025 21:54]

Putwater @Dragony14 januari 2025 21:19
De aansturing van die 8K staat natuurlijk ook nog maar in kinderschoenen.
CriticalHit_NL
14 januari 2025 20:12
Kan me smakelijk lachen om de website:
https://www.lg.com/nl/mon...ming-monitoren/27gr83q-b/
*De grafische kaart wordt NIET meegeleverd. Deze moeten apart worden aangeschaft.
Zie nergens de VRR-range staan, maar gezien de Asus op 48-240Hz zit en dit wederom geen G-sync Ultimate heeft dan zal dit wel hetzelfde lot toeverlaten zijn.

Kom maar met:
  • 3840x2160
  • 240Hz
  • 32 Inch
  • Niet-curved
  • DisplayPort 2.1b (ja de 50-series zijn eigenlijk 2.1b)
  • G-sync Ultimate
  • Liever VA dan OLED maar dat is persoonlijk.
Ik zou toch liever m'n handen niet branden aan een monitor met een VRR range van minimaal 48Hz, dat betekent dus dat volgens mij alle content onder deze range dus met tearing worden weergegeven, of dat nu lage-fps films zijn, cutscenes in spellen of gewoon games die extreem zwaar zijn dan wil je toch wel minimaal 30Hz of zelfs ~24Hz als tearing-vrije ervaring hebben.

Mijn ervaring met de PG279Q die 30-165Hz doet i.c.m. een G-sync module is dat het zeker t/m 35-40 fps nog steeds vrij vloeiend is omdat er geen tearing is, natuurlijk speel je daar geen shooters mee maar het is meer dan prima voor casual gaming content met een controller of ander beeldmateriaal.

Enig nadeel dat het backlight wel wat flickering krijgt op erg lage framerates, maar ik zie ook elders dat OLED deze flickering op bepaalde type panelen nog veel erger heeft dus dat wil je ook niet hebben, afgezien van de burn-in.
youridv1 @CriticalHit_NL14 januari 2025 20:45
Die 48 Hz hoeft helemaal geen probleem te zijn. Veel monitoren gaan daar onder op een refreshrate die een veelvoud is van de fps draaien. Dus 48Hz voor 24 fps bijvoorbeeld.

Volgensmij noemt amd dat freesync overdrive ofzo.

overigens als je refreshrate een veelvoud van 24 en 60 is, wat geldt voor 120 en 240, heb je helemaal geen tearing

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 14 januari 2025 21:02]

Olaf van der Spek
@youridv114 januari 2025 23:42
Is toch gewoon Low Framerate Compensation?
youridv1 @Olaf van der Spek15 januari 2025 08:53
ah, dat zal wel inderdaad.
TheRollinLegend @CriticalHit_NL15 januari 2025 09:01
Persoonlijk vind ik 27 inch al te groot voor mijn situatie, 32 inch is gewoon een TV op je bureau. 4K 24 Inch zou geweldig zijn, maar financieel haalbaar?
Numpienick @TheRollinLegend15 januari 2025 10:09
4K op 24 inch lijkt mij niet heel nuttig. De pixel density op 1440p op 24 inch is al zo klein dat "pixels tellen" al lastig wordt. Als je dat naar 4K brengt zal er qua scherpte niet heel veel veranderen. Bovendien heb je ook niks aan de extra ruimte die al die pixels geven, want je zal het niet kunnen lezen op zo'n klein scherm.

Ik heb 4K op 27 inch en daar is alles al heel klein op 100% screen scaling. De sweet spots voor resolutie en schermgrootte is eigenlijk:

24 inch - 1080p
27 inch - 1440p
32 inch - 4K

1440p op 32 inch ziet er gauw slechter uit, net zoals 1080p op 27 inch. 1 stap lager in schermgrootte heeft nog wel zijn voordelen, maar 2 stappen (4K naar 24 inch) zou niet veel opleveren.
TheRollinLegend @Numpienick15 januari 2025 10:21
Daar heb je een punt. Ik ging er simpelweg vanuit dat de hogere ppi op 4k/24inch drastisch zou bijdragen aan een fijne ervaring, maar blijkbaar niet dus. Ik ben in 2017 van 1080p/24 inch naar 1440p/24 inch gegaan, wat een erg fijne upgrade was. Misschien eens een keertje kijken voor een 27 inch dan, maar 32 inch wordt me te groot, dat is de grootte van mijn TV.
Numpienick @TheRollinLegend15 januari 2025 16:14
Ja ik kan wel begrijpen dat 32 inch groot kan zijn, voornamelijk in kleine ruimtes en al helemaal als je het niet gewend bent. Voor mij is momenteel 1440p 27 inch de sweet spot (voornamelijk voor games dan). Stel high refresh rate 4K gaming zou betaalbaar zijn, dan zou ik dat toch wel willen doen op een 32 inch scherm om goed gebruik te maken van die extra pixels.

Voor nu heb ik een 27 inch 4k erbij voor extra scherm ruimte, omdat 32 inch naast een 27 inch wat vreemd zou lijken. Het biedt ook zeker meer ruimte dan mijn 1440p van dezelfde grootte en is veel scherper, maar alles wordt al wel gauw te klein op 100% scaling. Ik snap daarom ook niet waarom er laptops zijn met 4k schermen...
Van der Berg 14 januari 2025 23:17
Grappig €799 dat is wat ik in 2021 betaalde voor mij GIGABYTE M32U monitor een 4K monitor met 144Hz refresh rate maar dan met een 32-inch. Tegenwoordig krijg je als je goed zoek een 32-inch 4K OLED met 240Hz met 0,03ms.

Ik vind deze LG dan te duur, geen slechte monitor

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 14 januari 2025 23:17]

revengeyo 15 januari 2025 08:13
Te duur. Voor dat geld heb je een Oled monitor
bones @revengeyo15 januari 2025 11:49
Ja maar bij Oled heb je kans op burn in, dat is bij deze niet het geval.
Diehardje22 @bones15 januari 2025 12:08
Mijn ervaring over burn in
Ik gebruik al jaren een C9 50" als dagelijkse monitor (8 uur per dag). Wel neem ik enkele voorzorgsmaatregelen, zoals het gebruik van een automatische muisaanwijzer-verberger en een tool die automatisch de desktopiconen verbergt. Hierdoor wordt het scherm na een ingestelde tijd (in seconden of minuten) volledig zwart en toont niets meer.
revengeyo @bones15 januari 2025 16:40
No shit sherlock
GijsBerendsen 16 januari 2025 19:36
Zouden jullie voor deze monitor een price watch willen aanmaken? Dan kan ie op mijn verlanglijstje. Vergeleken met de huidige 1440p monitoren lijkt het mij het wachten waard.
bones @jellybrah15 januari 2025 11:48
Geen 34 inch, geen curved, wel koop. Curved is een gimmick, en 34inch schermen hebben een vreemde ratio bij games.

32 inch flat is het beste wat er is qua monitor.

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