LG toont monitor die kan wisselen tussen 4k met 240Hz en 1080p met 480Hz

LG Electronics heeft een 32"-monitor getoond die kan wisselen tussen een hoge resolutie of een hoge verversingssnelheid. Met een knop onderaan het scherm kunnen gebruikers kiezen tussen 4k met 240Hz en 1080p met 480Hz.

Deze LG Ultragear 32GS95UE-oledmonitor heeft naast de Dual-Hz-functie, ook een zogenoemde Pixel Sound-technologie, laat LG weten. Dat moet ervoor zorgen dat er geluid geproduceerd kan worden door de trillingen van de filmlaag op het oleddisplay. Hierdoor moet audio direct vanuit de monitor overgeleverd kunnen worden, in plaats van via luidsprekers die zich meestal achter of naast het scherm bevinden. Daarnaast belooft de fabrikant een responstijd van 0,03ms.

LG toont verder ook de eerste oledmonitor van 39 inch, de gebogen 39GS95QE met een 3440x1440-resolutie, Daarnaast komt de fabrikant met twee curved 45"-oledmonitors met hetzelfde aantal pixels als het 39"-model, en een 27"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. Verdere informatie over de monitors, zoals de prijs en releasedatum, is nog niet bekendgemaakt. Vermoedelijk wordt die informatie tijdens de CES-beurs begin volgend jaar onthuld.