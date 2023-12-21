Amsterdam wil alleen nieuwe datacenters met 'direct Amsterdams belang' toestaan

De gemeente Amsterdam wil zijn beleid voor nieuwe datacenters aanscherpen. Het voorstel is nu dat er alleen nog nieuwe centers mogen worden gebouwd als ze 'een direct Amsterdams belang' hebben. Voor 2024 geldt een algehele aanmeldingsstop voor nieuwe datacenters.

Het college van B en W heeft hiertoe besloten vanwege de schaarse fysieke ruimte en schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Daarom wordt er in de toekomst voor de komst van nieuwe datacenters een 'nee, tenzij'-beleid gehanteerd. Datacenters moeten daarbij aantoonbaar bijdragen aan Amsterdamse belangen, bijvoorbeeld als een datacenter verplaatst wordt om ruimte te maken voor een woonwijk. "We willen duurzaam groeien met datacenters die de stad direct wat opleveren. Deze nieuwe plannen maken dat mogelijk", stelt wethouder van Woningbouw Reinier van Dantzig. Ook gelden er 'nieuwe duurzaamheidseisen', al wordt daar niet verder op ingegaan.

De acht reeds lopende aanvragen en al bestaande initiatieven vallen nog onder de oude regels. Het nieuwe beleid ligt nu ter inzage bij de gemeenteraad en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 in. Het is sinds november al niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen voor datacenters te doen. Die aanmeldingsstop duurt 'minimaal' een jaar.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam de deuren sluit voor nieuwe datacenters. In 2019 werd de bouw ook al tijdelijk stilgelegd, vanwege de impact die het grote aantal nieuwe datacenters had op het elektriciteitsnet. Hierdoor werd het beleid een jaar later verscherpt. Nieuwe datacenters moesten aan verschillende duurzaamheidsvoorwaarden voldoen en mochten vanaf toen enkel nog worden gebouwd op locaties waar al datacenters zijn. Het ging daarbij om de locaties Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad. In totaal telt Amsterdam momenteel 28 actieve datacenters.