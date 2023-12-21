Amsterdam wil alleen nieuwe datacenters met 'direct Amsterdams belang' toestaan

De gemeente Amsterdam wil zijn beleid voor nieuwe datacenters aanscherpen. Het voorstel is nu dat er alleen nog nieuwe centers mogen worden gebouwd als ze 'een direct Amsterdams belang' hebben. Voor 2024 geldt een algehele aanmeldingsstop voor nieuwe datacenters.

Het college van B en W heeft hiertoe besloten vanwege de schaarse fysieke ruimte en schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Daarom wordt er in de toekomst voor de komst van nieuwe datacenters een 'nee, tenzij'-beleid gehanteerd. Datacenters moeten daarbij aantoonbaar bijdragen aan Amsterdamse belangen, bijvoorbeeld als een datacenter verplaatst wordt om ruimte te maken voor een woonwijk. "We willen duurzaam groeien met datacenters die de stad direct wat opleveren. Deze nieuwe plannen maken dat mogelijk", stelt wethouder van Woningbouw Reinier van Dantzig. Ook gelden er 'nieuwe duurzaamheidseisen', al wordt daar niet verder op ingegaan.

De acht reeds lopende aanvragen en al bestaande initiatieven vallen nog onder de oude regels. Het nieuwe beleid ligt nu ter inzage bij de gemeenteraad en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 in. Het is sinds november al niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen voor datacenters te doen. Die aanmeldingsstop duurt 'minimaal' een jaar.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam de deuren sluit voor nieuwe datacenters. In 2019 werd de bouw ook al tijdelijk stilgelegd, vanwege de impact die het grote aantal nieuwe datacenters had op het elektriciteitsnet. Hierdoor werd het beleid een jaar later verscherpt. Nieuwe datacenters moesten aan verschillende duurzaamheidsvoorwaarden voldoen en mochten vanaf toen enkel nog worden gebouwd op locaties waar al datacenters zijn. Het ging daarbij om de locaties Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier en Haven/Haven-Stad. In totaal telt Amsterdam momenteel 28 actieve datacenters.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 10:08
172 • submitter: Euronitwit

21-12-2023 • 10:08

172

Submitter: Euronitwit

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Raindeer 21 december 2023 11:15
De gemeente Amsterdam is kleiner dan de gemeente Amsterdam denkt ;-) Er bevinden zich in de Haarlemmermeer en op andere locaties ook nog een aantal datacenters. De praktijk leert dat er maar weinig plannen voor nieuwe datacenters in Amsterdam zijn, omdat er weinig grond is en omdat de onderstations vol zitten. Een datacenter, dat nu wordt gebouwd in West, bouwt een eigen onderstation en heeft daar voldoende capaciteit om ook het vernieuwde warmtenet van de buurt van de benodigde stroom te voorzien. De warmte van het datacenter wordt ook weer ingezet voor verwarming.

Let wel, er zijn veel misverstanden over datacenters. Het gaat niet alleen over kattenfilmpjes. Toen het Rijk haar 64 oude rekencentra sloot en over ging naar 4 echte datacentra, bespaarde ze meer dan 100GWh (van 235GWh naar 128GWh). Die servers staan nu onder andere in Amsterdam en niet meer verdeeld over heel Nederland. Voor heel Nederland is die besparing fijn. Voor wat meer feiten en cijfers verwijs ik naar een onderzoek voor de metropoolregio Amsterdam https://www.metropoolregi...n-presentatie-rapport.pdf
jmsaow @Raindeer21 december 2023 11:45
Dit is wel een vergelijking waar ik niets mee kan doen. De huidige dataservers zijn nu veel zuiniger dan de oude stroomvreters. Ik vind dat deze vergelijking dan ook van geen belang is. Een moderne telefoon heeft meer rekenkracht dan een oud main-frame.
Raindeer @jmsaow21 december 2023 11:51
Een groter en moderner datacenter heeft een betere efficiëntie waardoor voor iedere 100W aan computers we maar 20W aan koeling etc. nodig hebben. Oude en kleine datacenters gebruiken al snel 140W voor koeling en gebouw voor iedere 100W aan rekenkracht. De verhouding noemen we power use efficiency PUE. Zie de link voor wat meer uitleg hierover
Aerophobia1 @jmsaow21 december 2023 11:50
Dit is wel een vergelijking waar ik niets mee kan doen. De huidige dataservers zijn nu veel zuiniger dan de oude stroomvreters. Ik vind dat deze vergelijking dan ook van geen belang is. Een moderne telefoon heeft meer rekenkracht dan een oud main-frame.
Maar we vragen ook 100.000 x meer data op dat bij dat oude mainframe.
bvdli @Aerophobia121 december 2023 15:00
Zie de vergelijking invloed auto verbruik op het verbruik van een lantaarnpaal
StCreed @Aerophobia121 december 2023 15:46
Nou, nee. Voor overheden en bedrijven is dat juist helemaal niet het geval (bij de overheid mag het niet eens), de enkele doorgedraaide idioot daargelaten die besluit om alle data naar een datalake te kopiëren. Maar daar is geen business case voor te vinden dus dat is tijdelijk.
oltk @StCreed22 december 2023 22:55
wat mag de overheid niet? :?
Bender 21 december 2023 10:29
Zijn nieuwe banen direct Amsterdams belang?
wildhagen
@Bender21 december 2023 10:32
Probleem is dat datacenters relatief weinig werkgelegenheid bieden, en veel werkgelegenheid die er wel is, is ook nog relatief low-tech. Zeker als je het afmeet naar de enorme (terrein-)omvang van een gemiddeld datacenter, en het energiegebruik ervan, is een datacenter qua werkgelegenheid helemaal niet zo interessant voor een gemeente, qua werkgelegenheid.

In het gewone bedrijfsleven zit veel meer werkgelegenheid, en die vereisen minder electriciteit en ruimte over het algemeen.

Daarnaast kunnen die banen natuurlijk ook worden ingevuld door mensen van buiten Amsterdam, waardoor het lokale belang nog verder afneemt.
n4m3l355 @wildhagen21 december 2023 11:44
Dus doen we dan maar geen bedrijven in Amsterdam? Dat er verschillen zijn qua werkgelegenheid is natuurlijk zo, maar het is toch ergens raar dat een gemeente tegen werkgelegenheid is en daarbij belastingen/grondverkoop.

De electra is natuurlijk gewoon een non issue en enkel een excuus om geen centers meer toe te laten. Immers de center betaald hier gewoon zelf voor en heeft die pas nodig over 3 a 10 jaar wanneer zo'n center actief wordt.
cor-gijs @n4m3l35521 december 2023 12:23
De elecktra is natuurlijk gewoon een non issue en enkel een excuus om geen centers meer toe te laten.
Ben benieuwd wat jij bedoelt met non issue.

Ik weet beroepshalve dat capaciteit op het energienet in Amsterdam weldegelijk een werkelijk issue is. Gemeente Amsterdam is samen met netbeheerders, woningbouw en bedrijven in een taskforce actief aan het prioriteren en toewijzen zodat de schaarse capaciteit op maatschappelijk waardevolle wijze verdeeld wordt. Het besluit dat in dit artikel wordt genoemd, past daar heel goed bij.

Ik zou dus eerder zeggen: elektra is het issue en daarmee een goede reden om geen datacenters meer toe te laten.
Aldy @cor-gijs21 december 2023 14:05
Gisteren was in het nieuws dat een stad als Den Haag ook geen bedrijven meer kan toelaten die stroom slurpen. Goed besluit van Amsterdam, wat mij betreft.
Adion @cor-gijs21 december 2023 14:21
Snap alleen niet waarom je dan datacenters zou verbieden, ipv ze als een opportuniteit te zien.
Als er zoveel vraag is om datacenters in Amsterdam te plaatsen, laat ze dan misschien de keuze om in dat geval mee te betalen aan het upgraden van het elektriciteitsnetwerk? Dan is het meteen in het belang van Amsterdam zelf ook.
Vraag me af of er verder ook geen mogelijkheden zijn om datacenters te combineren met kantoren die dan van de restwarmte gebruik kunnen maken bijvoorbeeld?
cor-gijs @Adion21 december 2023 17:28
De afweging die wordt gemaakt is tussen datacenters en bijvoorbeeld nieuwe woonwijken (ook actueel en opportuun in Amsterdam). Amsterdam kiest nu nadrukkelijker voor woonwijken. Voorheen gold een first come first serve regel voor verdeling van netcapaciteit maar sinds kort mag gekeken worden naar maatschappelijk nut. Dat doet de gemeente Amsterdam. Maatschappelijk nut van een woonwijk in een stad met woningnood ligt als snel hoger dan dat van een datacenter. Liever een betaalbaar dak boven mijn hoofd dan betaalbare leverancier van grappige AI-gegenereerde poezenplaatjes bijvoorbeeld.
Philip Ross @n4m3l35521 december 2023 11:57
De gemeente moet kijken wat per m2 oppervlakte het meeste banen/geld oplevert en dan ga je al snel datacenters verbieden.
SPee @Philip Ross21 december 2023 15:23
Waarom bouwen ze niet in de hoogte? Dan heb je een klein oppervlakte nodig.
Jeffoz @SPee21 december 2023 23:12
Mag meestal niet ivm aanvliegroutes van vliegtuigen. We kunnen in deze regio niet echt de hoogte in.
Vaatdoek82 @n4m3l35521 december 2023 12:28
Je staat ervan te kijken hoe snel ze een DC uit de grond trekken.
Correct me if I am wrong... maar hierdoor stijgt het verbruik van NL aanzienlijk waardoor er alleen maar meer en meer zonnepanelen/windmolens moeten worden geplaatst om dit te compenseren en alsnog een positief ratio grijs stroom / groen stroom te behouden?
Zonnepanelen op het dak van een DC is net zoals het uitschudden van de tankkop om de laatste druppelen in je tank te gieten.
dok33 @Vaatdoek8221 december 2023 13:45
Ik schud vooral om die brandstofdruppels niet op mjn schoenen te krijgen, of op de grond te verspillen.
Zoop @Vaatdoek8221 december 2023 14:21
(je afkorting DC is in deze context niet heel handig, ik zat aan gelijkstroom te denken, zo wordt dit wel een raar verhaal namelijk :P)
StackMySwitchUp @n4m3l35521 december 2023 12:53
De mensen die eerder reageerden hebben wat mij betreft gelijk, maar buiten die punten is de enige reden dat datacenters vaak in Amsterdam willen vestigen, het feit dat het Amsterdam is. Geografisch omwille van de afstand tot ams-ix zijn de meeste plekken al bezet, dus wordt het sowieso een terrein in 'greater Amsterdam'
Die paar kilometer extra gaan echt niet uitmaken voor latency, dus dan is het enkel de naam. Om zulke domme marketingredenen zou ik als Amsterdam zijnde, met alle eerdergenoemde uitdagingen ook zeggen dat het nu wel even genoeg is.
Tc99m @n4m3l35521 december 2023 13:32
De electra is natuurlijk gewoon een non issue en enkel een excuus om geen centers meer toe te laten. Immers de center betaald hier gewoon zelf voor en heeft die pas nodig over 3 a 10 jaar wanneer zo'n center actief wordt.
Het gaat er niet om wie de stroomrekening betaalt, het gaat er om dat het stroomnet overvol is en dat het dus lastig is zo'n grootverbruiker als een datacenter aan te sluiten; daar kun je een hele hoop kleinere verbruikers ook mee bedienen.

Dit probleem speelt al geruime tijd door het hele land (en is ook regelmatig uitgebreid in het nieuws), dus zo'n "non-issue" is dat zeker niet.
helldogbe @n4m3l35521 december 2023 13:55
Personenbelasting levert een gemeente meer op.
Net zoals de staat ook rijker wordt van de BTW en personenbelasting dan van de bedrijfswinst (die makkelijk weggesluisd wordt via managementvennootschappen en buitenlandse constructies).
bvdli @n4m3l35521 december 2023 14:15
er is een bottleneck op het electriciteitsnetwerk
Coolstart @n4m3l35521 december 2023 14:21
De electra is natuurlijk gewoon een non issue en enkel een excuus om geen centers meer toe te laten.
Het hele net is overbelast en jij noemt het een non issue. Beetje serieus blijven.
Immers de center betaald hier gewoon zelf voor
Dat heeft er niets met te maken. Er zijn nog andere bedrijven met meer tewerkstelling die niet aangesloten kunnen worden doordat ze niet op het net aangesloten kunnen worden.
PjotterP @n4m3l35521 december 2023 13:11
Als een datacenter veel stroom gebruikt die andere bedrijfsactiviteiten beperkt KOST een datacenter juist werkgelegenheid!
PjotterP @Aldy21 december 2023 16:51
Ik heb het ook schreeuwend bedoeld :)
Aldy @PjotterP21 december 2023 17:49
Dat vermoedde ik ook, en terecht. Begrijp niet dat ik een -1 krijg, maar jij hebt met je laatste ook een -1 gekregen. Het is dat iemand al een +1 had gegeven. :+
Ford_Prefect @wildhagen21 december 2023 11:27
Het is dus belangrijk om het 'Amsterdams belang' wel te relateren aan de 'Amsterdamse cost'.

Er kan natuurlijk altijd een belang zijn, maar dat belang moet worden afgewogen tegen zaken als oppervlakte water gebruik, stroomverbruik (ook rekening houdend met woningnood en dus keuze tussen datacenter of nieuwe wijk) en alle andere negatieve effecten die een datacenter met zich meebrengt.

En dan moet er een (i.m.m.o. forse) upside zijn. Succes met kwantificeren :)
kodak
@wildhagen21 december 2023 12:52
Er valt sterk te betwijfelen dat het relatief weinig werkgelegenheid geeft zonder duidelijkheid over de klanten te hebben. Op de tienduizenden vierkantemeters oppervlak kunnen namelijk zowel heel veel als heel weinig werkuren gecreëerd worden door de klanten van het datacenter.

Het is dus eerder de vraag of het dan werkelijk in het belang van de stad is wie de klanten zijn en hun relatie met de stad is.
Stept @kodak21 december 2023 13:21
Het argument datacentra leveren diensten aan andere bedrijven in de stad die op hun beurt werkgelegenheid bieden gaat in de meeste gevallen niet op. Of je gemiddelde Cloud dienstverlener een server heeft in Groningen of een de regio Amsterdam maakt niet, de klanten in de stad kunnen nog steeds gebruiken maken van die dienst. Ook de rest van Europa maakt voor de meeste diensten vrij weinig uit. Daar kun je natuurlijk een heel NIMBY verhaal van maken maar Amsterdam heeft al behoorlijk wat datacentra staan dus dat gaat ook niet helemaal op.
bvdli @Stept21 december 2023 14:17
Eens, zie ook techrepublic artikel:

Why data centers fail to bring new jobs to small towns

https://www.techrepublic....-new-jobs-to-small-towns/
kodak
@Stept21 december 2023 14:37
Dat het niet zomaar op gaat dat het dus maar waardevol voor de stad is ben ik met je eens. Maar omgekeerd valt ook niet alles af te schuiven dat het maar geen waarde heeft omdat iedereen er gebruik van kan maken. Daarom stel ik ook dat het nogal af hangt van de klanten.
Ed Vertijsment @kodak21 december 2023 13:04
Als je wel eens in een datacenter ben geweest, (toegegeven, zo vaak kom ik er ook niet) weet je dat daar in principe niet zo veel mensen komen, los van wat sysadmins van andere bedrijven die in een hoekje koffie zitten te drinken met hun laptops om werk te doen wat niet op afstand kwam. Voor een vergelijkbaar oppervlak van laten we even een kantoorpand nemen. Heb je dus:

- Wat beveiliging
- Een koffie voorziening
- Wellicht wat onderhoud aan het pand

In het kantoorpand zelf heb je verder ook nog personeel dat daar werkt (buiten de bovenstaande categorieën), terwijl dat datacenter wel veel meer van het energienetwerk gebruikt en ook veel dure ruimte in neemt.
kodak
@Ed Vertijsment21 december 2023 14:32
Mijn punt is juist dat het niet alleen gaat om wie er voor of in een datacenter zelf werken. Die computere worden meestal door bedrijven en organisaties gebruikt om geld te verdienen, waar men veel meer mensen voor nodig heeft dan een datacentre voor bestaat.
Ed Vertijsment @kodak21 december 2023 14:49
Maar precies voor die computers hoef je dat niet per se in Amsterdam neer te zetten, dat kan ook ergens anders, waar ruimte minder schaars is en stroom capaciteit minder een probleem.
kodak
@Ed Vertijsment21 december 2023 17:22
Aangezien investeerders en klanten zich daar kennelijk te weinig van aantrekken zodat het gunstig voor Amsterdam is heeft vraag ik me af wat je punt nu is.
Ed Vertijsment @kodak21 december 2023 17:29
Ik snap je zin niet helemaal maar mijn punt is dat het niet gunstig is voor Amsterdam om:

- Schaarse bouwruimte toe te wijzen aan datacenters met een beperkte meerwaarde voor de arbeidsmarkt ten opzichte van andere bestemmingen voor de ruimte.
- Schaarse ruimte in het electra net toe te wijzen aan een datacenters met dezelfde beperkte meerwaarde.

Ik werk in Amsterdam en log eigenlijk zeer regelmatig in op servers die ergens in een datacenter staan, het maakt mij echt heel weinig uit in welke stad of dorp dat datacenter staat waar die machine staat. Zolang het maar EU is.
kodak
@Ed Vertijsment21 december 2023 18:31
De discussie was dat er niet zomaar beperkte meerwaarde is in arbeid. Met stellen dat het jou niet uit maakt waar een datacenter staat toon je niet aan dat het anderen daar wel of niet om te doen is. Sterker nog, er staan heel veel datacenters waarvan juist niet eens duidelijk is wat de meer (of minder) waarde is, of wat ze zelf als meerwaarde zien om Amsterdam uit te kiezen.

Laat Amsterdam nu eerst maar eens zelf duidelijk maken wat ze als meerwaarde zien en hoe ze dat realistisch verwachten te laten behouden als ze besluiten dat het er wel mag komen.
Ed Vertijsment @kodak21 december 2023 19:21
Mush, wil je dat dichttimmeren in papieren tijgers of gewoon case by case kunnen kiezen. Ik zou zeggen het laatste al maakt het me niet heel veel uit. Wel snap ik de richtlijn om een rem op dc’s te zetten.
Jeffoz @Ed Vertijsment21 december 2023 23:22
Dan kom je inderdaad weinig in Datacenters. Je hebt ook nogal wat verschillende type Datacenters. In een Hyperscaler zal het meevallen. In een Colocatie Datacenter komen veel meer mensen. Sterker nog, ik werk dagelijks met ruim 70-80 man in een Datacenter. Maar wat ik al zei het verschilt nogal per Datacenter en wie de klanten zijn.
Aldy @kodak21 december 2023 14:10
Welke klanten een datacentrum heeft is totaal onbelangrijk, zelfs als die klanten aan Amsterdam gerelateerd zijn. Vandaag zitten de klanten bij DC X en volgend jaar bij DC Y.
kodak
@Aldy21 december 2023 14:44
Dat is een te makkelijk argument. Ieder bedrijf kan namelijk kiezen om de stad meer of minder belangrijk te vinden. Dat wil niet zeggen dat het gebruik dus maar irrelevant is, eerder juist zeer belangrijk. Want dat kan dus betekenen dat een datacenter te snel waarde verliest terwijl het er ondertussen wel bij is gekomen (of niet is gekomen maar waarde kon hebben).
Aldy @kodak21 december 2023 15:00
Ik denk dat je het argument juist moet omdraaien: zal een klant een datacentrum nemen omdat die in Amsterdam zit, zelfs als je zelf in Amsterdam zit. De locatie is naar mijn mening minder belangrijk dan de betrouwbaarheid van het DC en wat ze te bieden hebben voor welke prijs.
kodak
@Aldy21 december 2023 17:42
Het lijkt me hoe dan ook verstandiger om af te vragen wat voor datacenters en klanten vooral zelf de redenen lijkt om perse een datacenter in Amsterdam te hebben of gebruiken, en blijven gebruiken.
Want met het speculeren en onbewezen doen alsof dat redelijk of relevant is maakt het niet zomaar praktijk of relevant.
Het kan zelfs zoveel kanten op dat niet eens hoeft te gaan om wat wij hier als discussie voeren.
Aldy @kodak21 december 2023 17:55
Het kan zelfs zoveel kanten op dat niet eens hoeft te gaan om wat wij hier als discussie voeren.
Nee, je hebt gelijk, want zoals het er nu uitziet, komen er voorlopig geen nieuwe datacentra in Amsterdam. In ieder geval is er een aanvraagstop.
Kees BOFH @wildhagen21 december 2023 12:39
Het hangt wel heel erg af van het type datacentrum of het veel wergelegenheid bied of niet. Een datacenter dat exclusief door 1 partij word gebruikt zal inderdaad niet heel veel werk bieden aan veel mensen.

Een datacenter dat zich richt op lokale bedrijven als klant zal echter veel meer 'banen' creeeren en een lokaal belang dienen. Ieder bedrijf dat geen eigen datacenter zelf wil beheren maar wel rackspace nodig heeft kan dan daar terecht en die hoeven dan niet naar bijvoorbeeld de Eemshaven uit te wijken. En zo'n soort datacenter hebben we er juist vrij veel van in Amsterdam.

Nu hangt het ook af van welk level van service je bied als datacenter, het kan zijn dat klanten alles zelf doen en aan de andere kant heb je datacenters waar de klant alleen maar de servers laat bezorgen en exclusief van 'remote hands' gebruik maakt, maar meestal vinden bedrijven het wel prettig als de servers een beetje dichtbij staan.
Hatseflats @wildhagen21 december 2023 16:27
Dat is alleen als je sec kijkt naar wie er in een datacenter werken. Maar wie denk je dat er secundair allemaal mee werken? Zouden dat de bedrijven of mensen in de omgeving van het datacenter zijn?
la cucaracha @wildhagen21 december 2023 18:44
Mee eens.
Ik kan me nog herinneren dat Google een datacenter wilde gaan bouwen bij de Eemshaven oid.
Ja, gedurende de bouw ervan zouden lokale bouwbedrijven wel aardig bijdragen aan de Groningse economie maar zodra het opgeleverd en draaiend was blijft er maar heel beperkt lokale menskracht nodig.
Het beheer zal voor het grootste deel remote worden uitgevoerd vanuit de VS/India bv.
En zo bekeken is het maar de vraag in hoeverre 'Groningen' er per saldo beter van wordt.
unglaublich @Bender21 december 2023 12:22
Altijd weer dat argument... het aantal "banen per oppervlakte" is zo laag, dat bijna elke andere vorm van bedrijvigheid meer banen oplevert dan deze "akker van computers".
Bender @unglaublich21 december 2023 14:22
Ik vind de vergelijken van "akker van computers" wel grappig, want de landbouw is als het gaat om oppervlakte ook iets wat weinig werkgelegenheid per m2 oplevert (en ook weinig omzet per m2).

En voordat ik gemint wordt, ja ik begrijp dat voedsel belangrijk is maar ik vond de vergelijking wel grappig.
Marzman @Bender21 december 2023 10:58
Ik vind dat wel logisch, Amsterdam is te druk voor datacenters, vliegvelden, superchargers etc. Enige is dat als ze dat verhuizen naar Friesland dat Friesland de nieuwe randstad wordt ;)

[Reactie gewijzigd door Marzman op 23 juli 2024 09:49]

IHVD @Marzman21 december 2023 11:09
En daar zitten wij Friezen ook niet op te wachten, t'is hier nu nog lekker rustig.
PrinsEdje80 @IHVD21 december 2023 11:29
(Ben geboren en getogen in Friesland, woon er niet meer, maar woon wel in "de regio" [als in "niet-Randstad], ik kan er helaas geen ander goed, aardig woord voor vinden. Ideeën? Ik hoor ze graag.)

Lekker rustig en werkgevers/bedrijven kan echt heel prima samengaan. Alleen moet je daar goed over nadenken bij ruimtelijke ordening/indeling. Dat is altijd een lastig spanningsveld. Ik zou er voor pleiten om bepaalde soorten werkgevers (geen datacenters, wel "echte" werkgevers, natuurlijk) echt wel te stimuleren om naar "de regio" te trekken. Dit heeft echt voordelen.

Nu is het zo dat er gewoon delen van het land "leeglopen". Dorpen moeten hun scholen sluiten, omdat deze niet groot genoeg zijn. OV wordt op gekort, omdat er te weinig opbrengst is. Winkels verdwijnen. Bibliotheken moeten dicht (daar zijn ook andere redenen voor, maar "er komen te weinig mensen" is zeker een onderdeel daarvan.) Daardoor zijn bepaalde plekken totaal niet meer interessant voor mensen om te (gaan) wonen. Queue visueuze cirkel... En die is moeilijk te doorbreken (zoek bijv. maar eens naar het verplaatsten van een marinebasis naar Zeeland, welke recentelijk afgeketst is.)

Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn: "dan blijft het hier lekker rustig". Dat mag je zeker denken. Let wel, dat je op een gegeven moment ouder wordt. Dan word je zeer waarschijnlijk afhankelijker van bepaalde voorzieningen. Als die ondertussen steeds minder aanwezig zijn, uitgehold, of zelfs niet-bestaand, dan zou ik het ook niet meer fijn vinden om daar te wonen. (Ik gun het iedereen die goed van lichaam en geest is om zelf zijn/haar eigen boontjes te kunnen doppen en zelfvoorzienend te zijn. Geniet er van harte van en op jou is dit stuk waarschijnlijk niet van toepassing.)

Goed dat het rustig is. Ik wil zeker ook dat dit behouden blijft in de niet-stedelijke gebieden van Nederland. Maar meer werkgelegenheid (zeker voor hoogopgeleid personeel) in de niet-Randstad, juich ik wel van harte toe!
CharlesND @PrinsEdje8021 december 2023 12:00
Lekker rustig en werkgevers/bedrijven kan echt heel prima samengaan. Alleen moet je daar goed over nadenken bij ruimtelijke ordening/indeling.
De provincie Friesland had op 1 januari 2023 het hoogste aantal inwoners ooit: 660.000! In de gemeente Amsterdam woonden op 1 januari 2023 918.000 mensen, oftewel bijna 1,5 x zoveel als in heel Friesland.

Zelfs met het meest geniale nadenken kan je in Amsterdam echt 'lekker rustig en werkgevers/bedrijven' niet prima laten samengaan als in 'de regio', 'gewoon leefbaar en werkgever/bedrijven' is al een kolossale opgave. Heel goed dat Amsterdam nu kiest om meer de nadruk te leggen op 'lekker rustig' als het om de keuze gaat tussen dat of verder zeer weinig toevoegende werkgever/bedrijven.
gooos @PrinsEdje8021 december 2023 12:01
Sowieso zou een betere spreiding door het land, ipv te veel te concentreren in de Randstad + Brabant, een betere spreiding van werk kunnen betekenen. Enige voorwaarde is dat we dan wel de infrastructuur naar sommige delen van het land verbeteren, zeker op het OV gebied. En dat laatste is helaas waar de politiek in Den Haag het doorgaans visieloos op laat afweten.
JeanB42 @gooos21 december 2023 13:32
Je ziet ook binnen de Randstad al een 'trek' van bedrijven naar Amsterdam. Ik heb zelf kort bij zo'n bedrijf gewerkt wat ging verhuizen van Rotterdam naar Amsterdam, terwijl personeel en klanten juist niet daar geworteld zijn. Mijn buurman idem dito, kon op de fiets naar z'n werk in Den Haag, gaat verhuizen naar Amsterdam Noord omdat het nieuwe management daar vandaan komt, maar ook omdat ze op (huur)prijs sterk concurreren, veelal onder de kostprijs. Driekwart personeel over de zeik, 2 uur extra reistijd in de file op een dag. Culturele instellingen en evenementen idem dito. Als Amsterdam van mening is dat de komst van bedrijven en activiteiten in hun belang moet zijn, vraag ik me af hoe ik de gaande trend moet zien. Bij datacenters is blijkbaar de 'grens' bereikt, wat bij mij meer overkomt als wel de lusten maar niet de lasten.
Aldy @PrinsEdje8021 december 2023 14:16
verplaatsten van een marinebasis naar Zeeland
Volgens mij ging het hier over een marinierskazerne. Maar je stelling blijft volledig staan.
P. vd Loo @Marzman21 december 2023 13:02
Echte wereldsteden omarmen vliegvelden etc omdat het zorgt voor groei, welvaart en banen.
Ed Vertijsment @P. vd Loo21 december 2023 13:12
En lawaai, vervuiling en overlast.
ciekee @Bender21 december 2023 13:13
Dus ze willen ook geen data van Amsterdams belang buiten Amsterdam opgeslagen hebben?
Hebben ze enig idee hoe ontzettend onveilig dat is?
Decentrale opslag is essentieel voor de veiligheid van je data.
Laat je toch goed informeren door een professional en niet door de talkshows.
Stept @ciekee21 december 2023 13:25
Dat staat er helemaal niet het gaat erom dat de bouw van het datacenter bijdraagt aan de stad. Dat kan zoals in het artikel staat ook goed zijn zodat er elders ruimte vrijkomt voor woningbouw. Het belang van Amsterdam is hierin niet hetzelfde als enkel data opslaan/verwerken van Amsterdam.
ciekee @Stept24 december 2023 10:28
Maar als de rest van de wereld ook zo gaat denken dan gaat dit ten koste van de veiligheid. Daarom moet je dit niet willen en dus is het heel naïef.
Ik snap ook wel dat ze de ruimte willen benutten voor veel te dure huizen in Amsterdam. En ik ben een rasechte Amsterdammer.
bvdli @Bender21 december 2023 14:13
Tuurlijk zijn die van belang.

Maar werkloosheid is op het laagste niveau in jaren. Ongeveer 700.000 mensen hebben een baan, en er zijn meer vacatures dan mensen zonder werk.

Dus nieuwe bewoners lijken eerder van belang dan een paar honderd FTE aan banen
Bender @bvdli21 december 2023 15:50
Omdat er nu teveel vacatures openstaan, lijkt me niet dat je dit voor de toekomst ook voor waarheid aan gaat nemen. Dat zou nogal onverstandig zijn.
StCreed @Bender21 december 2023 15:46
Blijkbaar niet.
jeroen79 @Bender22 december 2023 12:32
Hoeveel banen creeërt een datacenter in de directe omgeving?
Bender @jeroen7922 december 2023 12:35
Geen idee, en hoeveel indirecte banen levert een datacenter op?
En wat kost het ons op als onze data dan naar het buitenland gaat?
jeroen79 @Bender22 december 2023 16:11
Ik heb geen idee, vandaar mijn vraag.

Maar Amsterdam stelt nu dat een nieuw datacenter straks iets moet bijdragen aan de stad.
De banen die die zo'n datacenter zou opleveren zouden dan ook in Amsterdam en door Amsterdammers vervuld moeten worden.
MazDaMan1970 21 december 2023 10:13
Snap uberhaupt niet waarom je je daar in het overvolle A'dam zou willen vestigen, met bijbehorende torenhoge prijzen. Nog even afgezien van het overvolle elektriciteitsnet... Ik snap dat men graag dichtbij de AMS-X wil zitten, maar een datacenter, die zo'n 50 KM verderop zit, zal nog steeds een lage latency hebben.
_Dune_ Moderator OeB @MazDaMan197021 december 2023 10:25
Daarnaast kan men ook in het Noorden gaan zitten, zover mij bekend ligt daar ook een Internet tunnel. Google heeft daar ook een datacenter (Eemshaven) en in Veendam komt er ook één. Nederland heeft gewoon een heel goede infrastructuur, daarvoor hoef je niet in de Randstad te gaan zitten. Kwa personeel heeft een dergelijke datacenter ook niet veel nodig.
wildhagen
@_Dune_21 december 2023 10:28
Probleem is dat ook in het Noorden er een capaciteitsprobleem op het netwerk is. Dit werd gisteren nog bekend gemaakt:
Een groot deel van het elektriciteitsnet in de provincie Groningen gaat op slot, melden netbeheerders TenneT en Enexis. Grootverbruikers van elektriciteit die een nieuwe of een zwaardere aansluiting willen, komen vanaf nu op een wachtlijst te staan.
Zie https://www.rtvnoord.nl/n...jst-voor-grootverbruikers

Dat is weliswaar niet in de hele provincie, maar het is geen lekker signaal naar je burgers en het bedrijfsleven als je datacenters voorrang zou geven tbv overige bedrijven, terwijl in die laatste veel meer werkgelegenheid wordt geboden voor een veel grotere, en diversere, groep aan beroepsmensen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 09:49]

DeComponeur @wildhagen21 december 2023 10:39
Probleem is dat ook in het Noorden er een capaciteitsprobleem op het netwerk is.
Probleem is dat het westen/Amsterdam andere provincies/plekken die meer ruimte hebben, willen gebruiken voor hun eigen voorzieningen :+
Beetje raar en arrogant van Amsterdam om dit te stellen. Wat nou als je het omdraait. Dat bijvoorbeeld Groningen zou zeggen 'ons' Google-datacentrum in de Eemshaven mag niet gebruikt worden door Amsterdammers. :z Ik snap dat de boel (energie en ruimte) goed verdeeld moet worden in ons land, maar misschien moet Amsterdam zeggen wij huren een plek ergens in een provincie voor onze behoefte.
Stept @DeComponeur21 december 2023 13:27
Je ziet veel NIMBY gedrag tegenwoordig maar gezien Amsterdam relatief tot bijna alle andere locaties in Nederland al heel veel datacenters heeft gaat die hier niet helemaal op.
avlt @DeComponeur21 december 2023 11:01
Het is toch niet meer dan normaal dat een gemeente opkomt voor zijn eigen burgers,en eigen belang, sterker nog, daar zijn ze voor gekozen.

Amsterdam hoeft niet de problemen van Nederland op te lossen; daar hebben we Den Haag voor.

Apropos, omdraaien zou in dit geval wat vreemd zijn en lijkt me moeilijk te realiseren; maar in het geval van bijvoorbeeld woningbouw is er niets mis mee dat een gemeente de eigen burgers voorrang geeft.
wildhagen
@avlt21 december 2023 11:33
Het is toch niet meer dan normaal dat een gemeente opkomt voor zijn eigen burgers,en eigen belang, sterker nog, daar zijn ze voor gekozen.

Amsterdam hoeft niet de problemen van Nederland op te lossen; daar hebben we Den Haag voor.
Dat klopt, maar je hebt ook nog zoiets als algemeen belang, wat met zijn allen gedeeld wordt.

Als elke gemeente voor zichzelf dingen gaat bepalen, en 'gooi het maar naar een andere gemeente' wordt dit land letterlijk en finaal onbestuurbaar. Dan kan er letterlijk nergens meer iets gebeuren, want er is dan altijd wel ergens iemand/gemeente die het blokkeert.

Dat neigt dan ook meer naar NIMBY (Not In My Back Yard), waar je als gemeente wel de lusten (jnkomsten, werkgelegenheid, prestige etc) wil hebben, maar de lasten (kosten, energiebehoefte, ruimtebehoefte etc) op andermans bordje wil leggen. Aan de ene kant begrijpelijk, maar aan andere kant werkt een samenleving zo niet.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 09:49]

avlt @wildhagen21 december 2023 12:21
Als elke gemeente voor zichzelf dingen gaat bepalen, en 'gooi het maar naar een andere gemeente' wordt dit land letterlijk en finaal onbestuurbaar. Dan kan er letterlijk nergens meer iets gebeuren, want er is dan altijd wel ergens iemand/gemeente die het blokkeert.
Nee, hoor. Amsterdam kan en zal geen datacentra in andere plaatsen blokkeren.

Het is de taak cq opgave van iedere gemeente om de voor- en nadelen ergens van af te wegen tegen het eigen belang. We hebben een nationale overheid om er voor te zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld worden.

Dat dit land onbestuurbaar wordt hebben we te danken aan onze keuze voor een stelletje populisten die iedereen gratis geld beloven en een simpele schijnoplossing voor complexe problemen.
HansvDr @avlt21 december 2023 11:58
gaat amsterdam ook haar eigen stroom opwekken?
StefanJanssen @DeComponeur21 december 2023 11:07
Beetje raar en arrogant van Amsterdam om dit te stellen.
Nee dat vind ik niet. Als je hoort dat er veel datacenters in Nederland staan die voornamelijk de Afrikaanse markt bedienen heb je daar als Amsterdam helemaal niets aan. (Meerdere malen op het nieuws (NOS/RTL) gehoord, kan er nu even niets over vinden)

Als je een datacenter met voornamelijk Nederlands gebruik hebt heeft Amsterdam en een direct belang bij: Betere connectiviteit.
Torgo @StefanJanssen21 december 2023 12:42
Dit is wel een hele aparte stelling. Ik betwijfel ook of deze ook maar gedeeltelijk juist is. Ja, Afrika valt onder EMEA en er is (relatief) weinig infrastructuur in Afrika, maar dat wil niet zeggen dat een significant deel van de capaciteit van Data Centers in Europa (of specifiek Nederland) voor Afrika is. Daar geloof ik eerlijk gezegd niet zoveel van. Klinkt een beetje als framing.

[Reactie gewijzigd door Torgo op 23 juli 2024 09:49]

Philip Ross @DeComponeur21 december 2023 12:00
Ah, prima dan moeten mensen uit de provincie ook maar geen gebruik maken van het knooppunt in Amsterdam. Of van Schiphol, of andere voorzieningen die Amsterdam aan de provincie levert.

Of is dat niet de redenatie die je gebruikt?

Als Amsterdam zeer vol is is het logisch dat je de schaarse ruimte wil inzetten voor zaken waar je als gemeente zelf wat aan hebt.
DeComponeur @Philip Ross21 december 2023 12:24
Uiteraard heb ik expres een bommetje gegooid door een soortgelijke redenatietactiek te gebruiken om dit 'argumenterie-fenomeen' even aan de kaak te stellen. Wat is wil zeggen is dat Amsterdam vindt dat 'ze eerlijk bezig is', maar zoals hierboven ook al gezegd, er is ook nog zoiets als algemeen belang.
Soms zijn gebruikte redeneringen niet genoeg doorgedacht.
Je komt zelf ook met een prima leuk aansluitend redenatievoorbeeld trouwens. Afgezien van het feit dat mensen over een knooppunt vaak in Amsterdam werken en daar bijdragen aan de welvaart en Groningers nu ook geld in het laatje brengen van Amsterdam als ze gaan vliegen, aangezien de stad 20% van de aandelen heeft... van een plek die ligt in een andere gemeente :+
Dus, natuurlijk ga je niet naast Amsterdam een enorm datacentrum bouwen, maar het op deze manier naar buiten brengen is enorm sukkelig.
Philip Ross @DeComponeur21 december 2023 13:07
Maar algemeen Nederlands belang is natuurlijk indirect ook in het Amsterdams belang.
Het gaat daarom waarschijnlijk dus vooral om datacenters voor buitenlandse data.
(Knooppunt bedoelde ik het internet knooppunt mee, niet een autoweg).

Wat ik vooral wilde zeggen is dat Amsterdam al best veel zaken doet voor algemeen belang en ruimte nu juist een van de dingen is die ze niet hebben. Dan kan je beter plaatsen inzetten die juist veel ruimte hebben voor datacenters.
Alex3 @DeComponeur21 december 2023 10:50
Inderdaad, een datacentrum dat het hele land bedient zou je met een dergelijke politiek nergens kunnen zetten.
avlt @Alex321 december 2023 11:07
Daar moet dan een landelijke overheid maar over beslissen.

En ja, misschien moeten we maar accepteren dat Nederland of sommige delen ervan vol zijn. Als de keus is tussen meer TikTok of werkgelegenheid in kantoren of fabrieken, lijkt me dat niet zo moeilijk.

In een vol land als Nederland speelt dit om heel veel terreinen: woningbouw, wegenbouw, migratie, stikstof, co2-emissie, etc. etc.
Vogel666 @wildhagen21 december 2023 11:18
Dat electriciteis netwerk is natuurlijk niet zo heel groot probleem. De congestie is naar verwachting voor 2030 al verholpen. Een vergunningstraject inclusief bezwaarprocedures bij gemeente en provincie duurt al zeker 5 of 6 jaar. Kortom, maak je vandaag een plan, dan is je stroom probleem opgelost, tegen de tijd dat je datacenter overeindgetrokken is.
SunnieNL @Vogel66621 december 2023 12:22
Als het 5-6 jaar duurt voordat je de schop in de grond kan zetten is het stroom probleem niet in 2030 opgelost, maar eerdere jaren daarna pas. Want je kunt dan pas gaan plannen en aanvragen gaan doen voor materiaal en mensen. Of wil je dat allemaal jaren standby hebben staan (met bijbehorende kosten)?

Dat hele stroomnet van Nederland verzwaren is zeker niet klaar voor 2031.
markoverklift @wildhagen21 december 2023 11:08
Dit is pertinent niet zo. Als jij een datacenter neer kan zetten kan je ervoor kiezen dit bij de redundant gelegde hoofdleidingen in de buurt doen. Die paar ton voor een aftakking maakt ook niet meer uit als je al een miljard+ neerlegt voor een modern datacenter.
cariolive23 @wildhagen21 december 2023 18:26
Probleem is dat ook in het Noorden er een capaciteitsprobleem op het netwerk is.
Hoogste tijd om daar in de investeren!

En dat geldt imho voor alle grensstreken. Dat zijn juist goede locaties voor dit soort activiteiten, zorgt ook voor een beetje spreiding van werkgelegenheid over Nederland. En daarmee ook een spreiding van de woonwensen van de Nederlanders, die met z'n allen klagen dat het zo duur is in Amsterdam. Misschien een idee om niet in Amsterdam te gaan wonen? Maar ja, wanneer Nederland z'n best doet om de rest van het land zonder werk te laten zitten door alles in Amsterdam te bouwen...
MazDaMan1970 @_Dune_21 december 2023 10:31
Klopt, als een bus. Er zijn nog meer knooppunten, dan AMS-X & als bedrijf zijnde zou ik het wel weten; ik zou dan een locatie kiezen, die beter betaalbaar is, beter bereikbaar is & waar men minder last heeft van een overvol stroomnet. Wat vast personeel betreft, heeft een datacenter maar weinig personeel nodig. Al is het natuurlijk wel zo dat je ook met diverse toeleveringsbedrijven te maken hebt. Wat indirect dan weer voor extra werkgelegenheid in de regio zorgt. En als laatste punt is het vooral van strategisch belang, dat datacenters zoveel mogelijk verspreid zitten, anders maak je het de vijand wel heel makkelijk...
Nox @MazDaMan197021 december 2023 10:30
Als je huidige apparatuur in een of meerdere dc's in Amsterdam staat dan wil je niet opeens naar Groenekan of all places gaan. De verbindingen die erheen lopen zijn al snel te lang (>80km) en kosten klauwen met geld als je eigen vezels wilt gebruiken. Als je puur rekenkracht wilt en de netwerkinfra niet zo heel boeiend is dan kan het wel uit, maar lang niet altijd is het zo eenvoudig te verplaatsen. Soms is de fysieke locatie ook gewoon nodig.
jeroen79 @Nox22 december 2023 12:30
Dat gewoon nodig is vanuit het standpunt van het datacenterbedrijf.

De gemeente zal echter meerdere belangen moeten afwegen.
Het kan ook best zijn dat de gemeente dat datacenter gewoon niet nodig heeft.
oltk @jeroen7923 december 2023 00:05
wat een redenatie. de nieuwe kerncentrale in Borssele heeft Borssele gewoon niet nodig . Maar niet doen dan?
Steenvoorde @MazDaMan197021 december 2023 10:32
Ik persoonlijk ook niet. Ik heb in de jaren 90 in hartje Amsterdam in een klein rekencentrum gewerkt maar toen al vond ik dat waardeloos. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het voor sommige bedrijven handig is om een vestiging op de Zuidas te hebben, vestigen in de hoofdstad heeft status, relatief veel hoog opgeleid talent in de buurt en dicht bij Schiphol/Trein/Metro.
satya @MazDaMan197021 december 2023 10:35
Voor sommigen teld elke microseconde, denk maar aan de financiële wereld. In een gebouw in Brussel liggen kilometers glasvezel om ervoor te zorgen dat de ene instantie eerder op de hoogte is dan een andere lager geplaatste instantie.
Kees BOFH @satya21 december 2023 12:46
Die kilometers glasvezel liggen er juist om ervoor te zorgen dat iedereen ongeveer dezelfde latency heeft naar de beurs toe en je een 'level playing field' krijgt
satya @Kees21 december 2023 21:16
Echt niet in dit geval, sommige bedrijven mogen bepaalde data pas later binnen krijgen. Dit was de meest simpele oplossing van onze eigen netwerk beheerder.
Sandwalker @MazDaMan197021 december 2023 11:06
Dicht bij de AEX, zoals bijvoorbeeld Optiver.
Dichtbij AMS-IX ivm lage latency

Maar grosso modo heb je gelijk en is er geen noodzaak om in Amsterdam te zitten. Sterker nog dat je bij de keuze tussen datacenter of andere bedrijvigheid aan die laatste de voorkeur geeft, is evident.
PolarBear @Sandwalker21 december 2023 16:27
Dicht bij de AEX, zoals bijvoorbeeld Optiver.
https://www.euronext.com/en/technology/euronext-data-centre
Euronext migrated its primary Data Centre and related Colocation services from Basildon, UK, to the Aruba Global Cloud Data Centre IT3 in Bergamo, Italy, in June 2022.
Stewie! @MazDaMan197021 december 2023 11:25
Helemaal juist. In Rotterdam zijn datacenters welkom, en de AMS-IX is ook in Rotterdam: Smartdc heeft een AMS-IX point of presence in de meet-me-room.

https://www.smartdc.net/n...t-naar-smartdc-rotterdam/
MastoNL @MazDaMan197021 december 2023 11:46
Daarnaast is het natuurlijk makkelijk als amsterdams belang te verkopen dat een amsterdammer snel en efficient internationale diensten wil kunnen benaderen. Elke peering komt op die manier gewoon binnen... hier wordt gebakken lucht verkocht.
Odie @MazDaMan197021 december 2023 12:17
Per 100 km fiber voeg je optisch ongeveer een halve milliseconde toe qua delay, maar het is dus wel een hele milliseconde roundtrip. Voor standaard internet verkeer is het allemaal niet zo spannend, maar als je het hebt over lowlatency verkeer (bv effectenhandel) dan telt elke kilometer.
DeltaJuliett 21 december 2023 10:25
De verplaatsing van alles naar de Cloud omdat je CapEx lager is, leek verstandig. Maar je OpEx liggen vele malen hoger en de afhankelijkheid die je er mee creert is bijna eng.

Verder veroorzaak je een outflow aan kwalitatief Ops personeel omdat daar minder vraag naar is, totdat het ineens weer nodig blijkt.

Ook zijn die datacenters een aanslag op het energienet, mede omdat alles super geconcentreerd is.
Pinkys Brain @DeltaJuliett21 december 2023 10:42
Wat maakt het uit voor de concentratie of het een cloud rack is of colocation rack? Het trekt toch naar de exchanges.
Sandwalker @DeltaJuliett21 december 2023 11:18
Ik denk dat het energie-efficiënter is om gevirtualiseerd te draaien in een datacenter dan lokaal.
Backups, redundantie, availability is allemaal beter.
Alleen ontbreekt voor data centers nu een kostenprikkel om efficiënt met energie om te gaan. Tarief omhoog met een wettelijke datacentertoeslag, zodat je niks te schaften hebt met bestaande contracten en je zult zien dat het animo om veel energie hier te verbruiken in één keer afneemt. Er ontstaat weer ruimte op het elektriciteitsnet en we kunnen we economische activiteiten ontplooien.
codekloppertje @Sandwalker21 december 2023 11:40
Alleen ontbreekt voor data centers nu een kostenprikkel om efficiënt met energie om te gaan.
Dat is niet waar. Ze weten dat elke kWh 2x wordt uitgegeven (in de server en aan koeling). Ieder rack betaalt gewoon voor de stroom en servers worden daarop uitgekozen.

Weet niet hoe gemiddeld dit is, maar de prijs per 100W per maand in AMS6
Each additional 0,1 kVA power draw above 4 kVA included is charged with an excessive usage fee of $124,30 / 0,1 kVA
blorf 21 december 2023 10:22
Ik vermoed dat als ze hoeveelheid data en communicatie per persoon gaan rekenen in verhouding tot de oppervlakte van de regio, dan mogen er nog wel een paar datacenters bij. Met dit redeneren zouden ze niet terecht kunnen komen in dorpen met 20K inwoners.
TWyk @blorf21 december 2023 10:52
Ze kunnen toch ook terecht in Middenmeer of Delfzijl.
Het is meer de beschikbaarheid van stroom en koeling die bepalen waar de datacentra kunnen komen.
En Amsterdam heeft net een beperking op de stroomcomponent gezet.
Sandwalker @TWyk21 december 2023 11:11
Middenmeer is natuurlijk prima maar ook in Noord Holland Noord is er niet zoveel capaciteit op dit moment en het probleem blijft dat data centers verschrikkelijk veel energie verbruiken. Terwijl we ook elektrisch moeten gaan rijden en huizen in toenemende mate elektrisch moeten gaan verwarmen.

Er zijn keuzes nodig en die moeten op nationaal niveau genomen worden. Niet door gemeentes. Al is het maar vanuit contractperspectief.
TWyk @Sandwalker21 december 2023 11:52
Datacentrums verbruikten 3,73 miljard kilowattuur in 2021. Ongeveer 3,3 procent van het totaal elektriciteitsverbruik in Nederland. Ongeveer 13,5 PJ ofwel 0,6% van het energieverbruik in Nederland.

Dat is veel minder dan bijvoorbeeld Tata steel alleen verbruikt.
jongetje @TWyk21 december 2023 12:44
Als je alles op die manier bekijkt dan is het alsnog veel energie...

Ik draai hem even om:
Ik heb weleens gehoord dat de adapters van alle deurbellen bij elkaar al de energie van 1 centrale opslokt. En dat zijn alleen nog maar deurbel adapters...
Stept @TWyk21 december 2023 13:32
Je kunt het primair energieverbruik niet één op één vergelijk met het verbruik van stroom. Voor een MJ stroom is meer dan een MJ primaire energie nodig.
bvdli @TWyk21 december 2023 14:32
Wel goed om te benoemen, in absolute getallen klinkt het snel als veel maar dit moet wel in perspectief gezien worden.
blorf @TWyk21 december 2023 11:09
Amsterdam draait ook alleen maar op eigen opgewekte energie? En Delfzijl moet wel andere steden dienen? Overal is dezelfde stroom beschikbaar. Enkel een kwestie van een draadje.
Eigenlijk hypocriet. De verstedelijkte gebieden willen hun data-voorziening ergens anders laten neerzetten, uiteraard.

[Reactie gewijzigd door blorf op 23 juli 2024 09:49]

Maurits van Baerle 21 december 2023 11:29
Ik vraag me af hoeveel impact dit heeft. Het zal redelijk wat impact hebben voor de gemeente Amsterdam omdat ze zo schaarse ruimte iets nuttiger kunnen gebruiken (kantoren en woningen) maar ik vermoed dat het voor de sector an sich niet zo heel veel uit zal maken.

Een hoop datacentra die "in Amsterdam" zitten zitten volgens mij eigenlijk helemaal niet in de gemeente Amsterdam maar in Hoofddorp of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Middenmeer (gemeente Hollands Kroon), Zaandam (gemeente Zaanstad), Aalsmeer (gemeente Aalsmeer) enzovoorts.

Microsoft noemt de kop van Noord Holland bijvoorbeeld gewoon 'Metro Amsterdam' en Almere en zelfs Haarlem zou je daar voor een buitenlander ook nog onder kunnen rekenen. Een paar vrienden van mij hebben een bedrijf met vestigingen in Amsterdam, New York, São Paulo, London, Shanghai etc. maar hun "Amsterdam" is eigenlijk Hilversum maar daar heeft nog nooit iemand van gehoord dus noemen ze het Amsterdam.
bvdli 21 december 2023 14:08
Als je kijkt op datacentermap.com kan de verdeling van datacentra wel beter:

https://www.datacentermap.com/the-netherlands/

screenshot https://ibb.co/WzMp3V8
JonPalle @bvdli21 december 2023 15:12
Klopt, maar er is wel een reden dat ze daar zitten. Dichtbij het knooppunt.
Roel1966 21 december 2023 23:20
Ik ken verder de situatie in Amsterdam niet maar kan het wel ermee eens zijn als een gemeente kiest voor het belang van de gemeente zelf. Zou bijna erop hopen dat ook hier onze gemeente eens eindelijk voor de gemeente zelf gaat kiezen en voor ons als inwoners zijnde. Gebeurd helaas maar al te vaak dat vooral grote bedrijven gemeentes compleet proberen weg te duwen.

En tja datacenters, zeker zijn ze nodig tot een bepaalde hoogte dan maar vooral datacenter voor cloudgebruik moeten naar mijn mening ingeperkt worden. Dan wijs ik vooral ook met een vinger naar al die softwarebedrijven die het bijna onmogelijk maken dat je nog lokaal ermee kan werken. En ja ook voor opslag blijf ik cloudopslag voor een gewone consument ergens onzin vinden. Zou zelf heel goed zonder cloudopslag kunnen omdat ik nagenoeg alles gewoon lokaal opgeslagen heb.
n4m3l355 21 december 2023 10:32
Dit soort grote projecten gaan niet over een nacht ijs. Het duurt tijd om genoeg grond te kopen, om de vergunningen rond te krijgen kan zo maar 10 jaar duren zoals we met Meta zagen in Zeeland. Ook als grote aanvrager ben je zelf verantwoordelijk voor de verbinding. Het is niet alsof je even Enexis (of wie de kabelaar daar is) ff twee 10 kV lijntjes uittrekt vanuit twee verdelers, daar dien je zelf voor te betalen en Enexis gaat dan voor jou kijken of tegen die tijd voldoende capaciteit is. En zo niet mag je zelf betalen om de capaciteit te vergroten.

Wat hier gebeurd is dan ook ergens raar. A'dam heeft blijkbaar de kennis in pacht dat ze de komende 5 tot 10 jaar niet voldoende capaciteit in de regio kunnen leveren. Ook is het raar dat A'dam eisen aan bedrijven die zich in de regio willen vestigen gaat traineren. Je zou toch verwachten dat je als gemeente (al is het beperkt) blij bent met de werkgelegenheid en lokale belastingen? Ook zet je jezelf als stad voor expats goed te kijk, lekker internationaal hoe ze zich opstellen.

Ik snap best wel dat datacenters vaak genoeg voor breed Europees gebruik zijn, maar als we eraan kunnen verdienen, waarom niet? En als we er niet aan kunnen verdienen moeten we ons afvragen waar we te goedkoop zijn, zij het grond, belastingen, electriciteit etc.
sympa @n4m3l35521 december 2023 13:00
Datacenters leveren niet veel op qua werk. Ze worden gebouwd door aannemers van buiten het land (vaak een Iers bedrijf) en als een hyperscaler er eenmaal staat is het meer het inpluggen en afschakelen van racks dan dat er echt een hoop werkgelegenheid is.
Je bent qua werkgelegenheid veel beter af met een MKB-bedrijventerreintje. Of zelfs met een pakhuis.
En wat betreft de data: MS Teams wordt heus niet beter als er nog meer extra datacenter in de buurt staat.
Sandwalker @n4m3l35521 december 2023 11:19
Omdat we meer hebben aan huizen voor mensen, en banen voor mensen.
sircampalot 21 december 2023 10:10
'een direct Amsterdams belang'

Bijvoorbeeld een reisje bahama's voor het gemeente-bestuur :+
Tintel @sircampalot21 december 2023 10:20
En natuurlijk niet voor de al lopende 8(!) aanvragen..... als je dit soort redenen aanvoert dan is het ruimtegebrek/eletracapaciteitsgebrek toch niet pas van toepassing na die 8 datacentra..... :?

En dan vragen overheden zich af waarom err zo weinig vertrouwen is....

En roepen: maar dan gelden er opeens andere regels voor die lopende aanvragen.....tja....je zou denken dat bij het beoordelen van de regels alle geldende regels worden gebruikt en niet alleen die van het moment van de aanvraag....want anders is het vooral bijzonder dat aanvragen "net op tijd" binnen zijn....

(al geaccepteerde aanvragen blijven natuurlijk wel gelden)

[Reactie gewijzigd door Tintel op 23 juli 2024 09:49]

wildhagen
@Tintel21 december 2023 10:23
maar dan gelden er opeens andere regels voor die lopende aanvragen
Die aanvragen zijn nog gedaan onder de oude regels. het is op zijn minst 'niet chique' om tijdens het al lopende beoordelingsproces opeens éénzijdig de spelregels te veranderen, en dan de aanvraag te beoordelen op regels die nog niet golden toen de aanvraag gedaan werd. Het is nogal wiedes dat die aanvragen daar niet aan zullen voldoen, omdat die regels ten tijde van de aanvraag nog niet bekend waren.

Dus ik snap dat besluit wel, voor nieuwe aanvragen weten de aanvragers dan waaraan ze moeten voldoen.
The Zep Man
@wildhagen21 december 2023 10:35
Die aanvragen zijn nog gedaan onder de oude regels. het is op zijn minst 'niet chique' om tijdens het al lopende beoordelingsproces opeens éénzijdig de spelregels te veranderen, en dan de aanvraag te beoordelen op regels die nog niet golden toen de aanvraag gedaan werd.
Zolang er nog geen goed- of afkeuring is gegeven en netjes aan het begin van de aanvraag is aangegeven dat het oordeel beïnvloed kan worden door nieuwe wet- en regelgeving, lijkt het mij beter dan iets goedkeuren voor iets dat maatschappelijk ongewenst is.

Ondernemen is risico's nemen, en accepteren dat de wereld niet stilstaat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:49]

StefanJanssen @The Zep Man21 december 2023 11:15
Stel jij vraagt een dakkapel aan voor je huis, alle informatie voor die aanvraag kost zo'n 1000 euro. Opeens besluit de gemeente laten we de regels aanpassen. Je staat nu voor de keuze: 1000 euro extra investeren in de voorziening van informatie (en hopen dat de regels in de tussentijd niet nogmaals veranderen) of die 1000 euro als weggegooid geld beschouwen.

Aanvragen van dit soort dingen gaan altijd op basis van de aanvraag datum. Na het aanvragen ligt de bal namelijk bij de afhandelaar (bv de gemeente) en het kan toch niet zo zijn dat een personeelstekort bij de gemeente ervoor zorgt dat jij die kosten moet betalen?
The Zep Man
@StefanJanssen21 december 2023 11:16
Stel jij vraagt een dakkapel aan voor je huis,
Ondernemen is risico's nemen, en accepteren dat de wereld niet stilstaat.
Er is een groot verschil in maatschappelijke en ecologische impact van een particulier die een verbouwing aan een eigen huis aanvraagt, en een multinationaal bedrijf dat een datacentrum aanvraagt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 09:49]

mjtdevries @The Zep Man21 december 2023 11:35
Jij denkt dat die 28 datacenters allemaal multinationals zijn?
sympa @mjtdevries21 december 2023 13:01
Ik geloof niet dat ik een vergunning heb aangevraagd voor de Synology in de meterkast nee.
sircampalot @sympa21 december 2023 13:47
Als je voor die synology een nieuwe schuur met meterkast in je voortuin hebt gebouwd, had dat wel gemoeten denk ik.
Tintel @wildhagen21 december 2023 11:03
Dat ben ik met je eens. Maar toch is dat bijzonder bij dit soort zaken. Het is een aanvraag waarbij je van tevoren een inschatting maakt of het kans maakt. Dat zou dan gebaseerd moeten zijn op de geldende regels.
Dat is inmiddels omgezet maar "als je de betrokken wethouders goed 'kent' maakt het een kans".

Maar als dat niet zo zou zijn - de afweging of een aanvraag wordt gehonereerd ligt toch bij de beoordelaar? En je hebt pech als tijdens de beoordeling nieuwe regels/feiten bekend worden. Pas als de aanvraag is goedgekeurd zijn aanpassingen in de regels en nagekomen feiten niet/minder relevant.
Heel veel aanvragen zijn enkel: je geeft gegevens en die worden beoordeelt.
downtime @Tintel21 december 2023 11:51
En natuurlijk niet voor de al lopende 8(!) aanvragen..... als je dit soort redenen aanvoert dan is het ruimtegebrek/eletracapaciteitsgebrek toch niet pas van toepassing na die 8 datacentra..... :?

En dan vragen overheden zich af waarom err zo weinig vertrouwen is....
Een betrouwbare overheid handelt zo’n aanvraag juist af volgens de regels die golden toen de aanvraag werd ingediend. Amsterdam doet het hier gewoon op de nette manier. Het zou wat zijn als de overheid met terugwerkende kracht regels ging aanpassen zodat je als burger nooit weet waar je aan toe bent.
Tintel @downtime21 december 2023 14:05
Dat is het nu juist - het is geen terugwerkende kracht - de aanvraag loopt nog.

En voor de burger ziet het eruit als een datacenter dat er komt nadat is aangekondigd dat er 'stop' op zit vanwege er ruimtegebrek is en te weinig elektracapaciteit. Precies ook de zaken waar de burger op zit te wachten.
Ook lijkt het netjes van de overheid - deze heeft dan in ieder geval de schijn tegen. En aanvragen lopen soms best lang - moet je dan maar alle nieuwe inzichten achterwege laten?
downtime @Tintel21 december 2023 14:14
Dat is het nu juist - het is geen terugwerkende kracht - de aanvraag loopt nog.
De aanvraag is al ingediend en was volgens de regels op het moment dat de aanvraag werd gedaan. Dat de gemeente er weken, maanden of jaren over doet om die aanvragen te beoordelen zou niet het probleem moeten zijn van de ondernemer die te goeder trouw zijn aanvraag deed volgens de regels die op dat moment golden.
En voor de burger ziet het eruit als een datacenter dat er komt nadat is aangekondigd dat er 'stop' op zit vanwege er ruimtegebrek is en te weinig elektracapaciteit. Precies ook de zaken waar de burger op zit te wachten.
Ook lijkt het netjes van de overheid - deze heeft dan in ieder geval de schijn tegen. En aanvragen lopen soms best lang - moet je dan maar alle nieuwe inzichten achterwege laten?
Je wilt dat de overheid zo voorspelbaar mogelijk is. Dat is de overheid in de praktijk helaas niet altijd, dat kan ook niet altijd, maar waar mogelijk zou de overheid voorspelbaar moeten zijn.
Tintel @downtime21 december 2023 14:27
Als we voorspelbaar nu eens vervangen door transparant? De reden dat de overheid zo langzaam is om de aanvraag te beoordelen is omdat er zoveel meeweegt.

Het probleem is: op de stoel van de aanvrager neig ik naar "alleen de regels van het moment van de aanvraag tellen" maar dat laat ook misbruik toe omdat je toch ook iets kan aanvragen voor ver in de toekomst?
En op de stoel van de buren van de aanvrager (die misschien later hun aanvraag doen): gelijke monikken, gelijke kappen. Zolang een aanvraag niet is goedgekeurd / loop,t gelden alle regels die zijn goedgekeurd.


Ik zie het ook zo met kinderen als die vragen op hun 17de of de auto mogen lenen maar ten tijde van de aanvraag was dat een oud barrel dat nog geen 100 k/h haalde dan geldt bij de beoordeling op hun 18de (mits rijbewijs en zo), niet nog steeds "het moment van de aanvraag telt" als die auto een splinternieuwe sportauto is.....sneu maar waar. Nieuwe regels misschien maar zo is het nu eenmaal. Als we daar transparant over zijn valt er toch weinig te mopperen?

Juist in dit geval (met die datacenters) zijn de tegenwerpingen niet bepaald arbitrair.... en zijn ook niet simpel te overkomen door de gemeente.
sircampalot @Tintel21 december 2023 10:34
niet voor de al lopende 8(!) aanvragen
Ah, het is gewoon een variant van greenwashing.
CivLord
@Tintel22 december 2023 07:07
En natuurlijk niet voor de al lopende 8(!) aanvragen..... als je dit soort redenen aanvoert dan is het ruimtegebrek/eletracapaciteitsgebrek toch niet pas van toepassing na die 8 datacentra..... :?

En dan vragen overheden zich af waarom err zo weinig vertrouwen is....
En wat denk je dat er met dat vertrouwen gebeurt wanneer de overheid plotseling de regels gaat veranderen terwijl er al aanvragen lopen?
Tintel @CivLord22 december 2023 10:27
Niet zoveel in vergelijking tot duizenden mensen die nu nog datacenters zien verschijnen waar huizen hadden kunnen staan of mensen die geen/onvoldoende elektra krijgen terwijl een nieuw datacenter duizenden kilowats opslurpt....
CivLord
@Tintel22 december 2023 10:40
En wat wanneer die mensen geen baan krijgen of hun baan verliezen, omdat bedrijven wegtrekken omdat ze geen zekerheid hebben dat de regels niet veranderd worden nadat ze een vergunning hebben ingediend en misschien al stappen hebben gezet om investeringen te doen?

Maar die situatie zal zich niet voordoen. Wanneer een vergunningsaanvraag is ingediend onder bepaalde geldende wetgeving, is desnoods via de rechter af te dwingen dat die vergunningsaanvraag onder die regels wordt beoordeeld, ook wanneer die regels na het indienen negatief zijn gewijzigd. De rechter zal daar alleen onder zeer zwaarwegende redenen af af wijken.
Tintel @CivLord22 december 2023 12:32
En wat wanneer die mensen geen baan krijgen of hun baan verliezen
Tja - laten we eerlijk zijn; zoveel mensen werken in een datacenter? Niet zoveel natuurlijk.
De rechter zal daar alleen onder zeer zwaarwegende redenen af af wijken.
Wellicht - maar uit ervaring weet ik dat onze overheid helemaal niet zo heel transparent is en dan misschien op een andere manier 'haar zin' wel regelt.

Ik zei ook al: natuurlijk klinkt vasthouden aan oude regels als betrouwbaar maar het is gewoon niet logisch. Het is een aanvraag - dat is geen belofte dat die aanvraag ook wordt geaccepteerd. En dus waarom zou het moment van de aanvraag dan zo bepalend zijn? De ellende is dat een dag later aanvragen dan de acceptatie van nieuwe regels, net zo goed tot onvrede leidt.

Ik zeg het zo: als je stelt dat de aanvraag wordt beoordeeld naar de op een moment geldende regels dan moet je daar simpelweg een periode voor neerzetten en niet 1 dag. Situaties veranderen en regels derhalve ook. Maar is de aanvraag eenmaal geaccepteerd dan blijft dat zo.

Het stomme is nu juist dat dit met vergunningsaanvragen toch net zo werkt? In jaar 1 wordt de vergunning verleend en in jaar 2 kan de vergunning worden geweigerd omdat de regels zijn aangescherpt. Dan moet je de mogelijkheid om daar iets aan te doen. Echter bij dit probleem weet je op voorhand dat dit niet gaat lukken - misschien een lager energie verbruik maar niet "minder ruimte innemen".

Het veranderen van regels heeft wel degelijk effect voor bijv. lopende uitkeringen (dat kan positief of negatief uitvallen) maar daar telt ook niet alleen het moment van de aanvraag.
Er is toch ook genoeg industrie uit woongebieden geweerd zelfs nadat deze zich daar al mocht vestigen? Niet in 1 klap natuurlijk - maar het gebeurt wel en is ook noodzakelijk vanwege nieuwe inzichten/situaties.
En als je dat dan op voorhand kan voorkomen door de aanvraag te weigeren dan is dat toch een goede zaak?
CivLord
@Tintel22 december 2023 13:05
Het indienen van een aanvraag is geen gok met een onzwekere uitkomst.
Er zijn regels waarin staat waar een aanvraag aan moet voldoen om goedgekeurd te worden. Wanneer de aanvraag volgens die regels is opgesteld, aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en alle vereiste documentatie is bijgevoegd, hoort zo'n aanvraag gehonoreerd te worden.
Onderdeel van zo'n aanvraag zijn ook vaak gedetailleerde plannen om hoe het een en ander uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Dat betekent al een flinke investering in tijd en geld. Wanneer je dan aan alle vooraf gestelde voorwaarden voldoet kunnen niet halverwege de rit de spelregels veranderd worden, zodat alles verspilde moeite is geweest.

Bij een al afgegeven vergunning kunnen de esien verscherpt worden, maar niet zonder meer. Er moet een overgangsperiode gegeven worden om aan de verscherpte voorwaarden te voldoen en vaak ook een tegemoetkoming in de kosten, wanneer die erg hoog zijn.
Ook wanneer industrie uit woongenbieden geweerd wordt vanwege milieuhinder of om plaats te maken voor woningbouw worden die bedrijven uitgekocht en krijgen ze vaak op een andere locatie, onder gunstige voorwaarden, de ruimte om het bedrijf voort te zetten.
In beide voorbeelden wordt onderkend dat er rechten geschonden worden, wat gecompenseerd moet worden. En in beide voorbeelden is het niet een plotselinge wijziging of besluit, maar het resultaat van een langdurig wet- of regelgevend proces, waar het betreffende bedrijf zich al op had voor kunnen bereiden.

En bij die mensen die geen baan kunnen krijgen of deze verliezen heb ik het niet over die datacenters die nu geweerd worden. Dat zijn er niet zo veel. Ik heb het over andere bedrijven, die er niet meer aan zullen beginnen om te investeren in een vergunningsaanvraag, wanneer deze op elk moment door gewijzigde regels afgewezen kan worden.
Tintel @CivLord8 januari 2024 09:14
[als] aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en alle vereiste documentatie is bijgevoegd, hoort zo'n aanvraag gehonoreerd te worden.
Dat zou mooi zijn... het tegendeel is waar....
bvdli @sircampalot21 december 2023 15:03
Waarom zou hier een reis naar bahama's inzitten voor het gemeente bestuur?

Ik zou eerder snoepreisjes verwachten in gesprek met grote beursgenoteerde bedrijven die een datacenter in amsterdam willen.
Het is goed om kritisch te zijn naar de overheid en bestuurders, maar deze snap ik even niet.
CivLord
@bvdli22 december 2023 07:11
Tja, het is tegenwoordig mode om overal corruptie te zien wanneer de overheid iets doet waar iemand het niet mee eens is.

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