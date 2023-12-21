Consumentenbond start claim tegen Samsung voor beïnvloeden tv-prijzen - update

De Nederlandse Consumentenbond heeft samen met de stichting Consumer Competition Claims een rechtszaak aangespannen tegen Samsung. De partijen stellen dat de fabrikant verboden afspraken heeft gemaakt om tv-prijzen te beïnvloeden en willen een schadevergoeding.

Samsung zou van 2013 tot 2018 winkeliers onder druk hebben gezet om zijn televisies niet onder een bepaalde prijs te verkopen, stelt de Consumentenbond. De fabrikant zou er vervolgens met webcrawlers actief op toezien of deze afspraken werden nagekomen. Niet alleen de televisies van Samsung werden op deze manier 'onnodig hoog' gehouden, maar door de marktwerking gold dat ook voor tv's van andere merken, aldus de bond. Hierdoor zouden consumenten gemiddeld 12 procent te veel hebben betaald voor hun Samsung-televisies, met uitschieters naar 29 procent. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de opgelopen schade precies is bij het kopen van tv's van andere merken.

De Autoriteit Consument en Markt heeft het bedrijf om dezelfde reden in 2021 al een boete gegeven van 39 miljoen euro. De Consumentenbond start nu een massaclaim omdat het vindt dat Samsung het te veel betaalde geld moet terugbetalen aan klanten. De bond schat de totale schade op meer dan 500 miljoen euro. Iedere Nederlander die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie heeft gekocht, ook als deze niet van Samsung is, kan zich aansluiten bij de claim om aanspraak te maken op een mogelijke compensatie. Het zou gaan om een vergoeding van maximaal 25 procent van het aankoopbedrag.

Samsung vindt zelf niet dat het de mededingingswetgeving heeft geschonden, laat het bedrijf in een reactie aan Tweakers weten. "Retailers zijn altijd volledig vrij geweest om hun eigen verkoopprijzen te hanteren en Samsung heeft geen enkel middel toegepast dat deze vrijheid kan beperken." Het bedrijf stelt dat er 'geen basis is voor juridische actie in een civiele procedure' en is in hoger beroep gegaan.

Update, 11.38 uur: Reactie van Samsung is toegevoegd aan het artikel.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 08:46
142 • submitter: kleijn1985

21-12-2023 • 08:46

142

Submitter: kleijn1985

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Reacties (142)

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SCIxX 21 december 2023 09:07
Alle grote tv merken doen dit. Het motief is niet om de consument de pesten, maar om een race naar de bodem te voorkomen waar niemand meer iets verdient.
Brandts @SCIxX21 december 2023 09:26
Dat heet marktwerking. Als dit gebeurt betekent dit dat er teveel aanbieders zijn en zou het gezond zijn voor de markt als een aantal spelers over de kop gaan.
Hathi @Brandts21 december 2023 09:43
Ja maar of dat altijd per se goed is voor de markt betwijfel ik. Degene die het makkelijkst een lage prijs kunnen hanteren en met een paar euro marge genoegen kunnen nemen zijn de 'zolderkamer webshops' die alleen maar een webshop draaiende hoeven te houden en de verzending, magazijn etc. overlaten aan een logistieke partner.
Winkels, denk aan een BCC waarbij het dus al verkeerd is afgelopen, maar ook een mediamarkt, maar nog veel meer de kleinere lokale speciaalzaken hebben niet genoeg aan een paar euro marge. Die moeten de huur van de winkel betalen, de energierekening, personeel in de winkel etc.
Aan consumenten die wel die winkels bezoeken om de TV's te bekijken, maar het vervolgens online kopen bij de goedkoopste webshop verdienen zij helemaal niets. De gemiddelde consument kijkt toch echt nog steeds voornamelijk naar de prijs en pas als die (ongeveer) gelijk is aan de lage internetprijzen, dan gaan ze kijken naar wie de beste service etc. biedt. Dus die winkels moeten wel ongeveer mee gaan met de lage internetprijzen. Maar met een paar euro marge redden ze dat niet, dus ook veel retailers hebben er gewoon baat bij als er niet allerlei partijen zijn die voor bodemprijzen de producten aanbieden.
En juist voor het behoud van die winkels, waar de consument ook gewoon baat bij heeft, zou het dus helemaal niet verkeerd zijn als die race naar de bodem een klein beetje beperkt blijft waardoor ook de retailers er nog iets aan kunnen verdienen en hun winkel draaiende kunnen houden.
Dat is de BCC dus al niet gelukt en veel andere kleinere elektronica zaken van jaren geleden bestaan al veel langer niet meer.
Superbra
@Hathi21 december 2023 10:45
Zo'n 25 jaar geleden kocht ik mijn audio materiaal (versterkers, speakers, kabels...) in een klein winkeltje bij een man die er nog zelf aan kon werken en zo nodig kabels op maat kon maken. Die man heeft zijn winkeltje moeten sluiten toen er 500 meter verder een Mediamarkt kwam die het materiaal goedkoper verkocht dan zijn inkoopprijs. En dan zou ik nu medelijden moeten hebben met de grote retailers omdat die weggeconcurreerd worden door internet shops? Ik dacht het niet...
Hansie9999 @Superbra21 december 2023 12:19
Ik ben een eigenaar (samen met mijn broer) van zo een klein winkeltje (2de generatie en zal de laatste zijn want ik raad het mijn kinderen zeker niet aan)

De markt is inderdaad volledig kapot,

Nooit begrepen waarom een merk niet zou mogen zeggen wat een MINIMUM prijs is voor hun toestel,
als bijvoorbeeld een merk wilt kwaliteit verkopen MET service en er zeker van wilt zijn dat hun verdelers die service ook gaan geven aan de mensen, dan moeten die winkels wel wat zekerheid hebben van hun marge. zolang er ANDERE merken zijn die vrij hun prijs bepalen zou het toch geen probleem mogen zijn dat bijvoorbeeld LG een MINIMUM prijs kan eisen voor de verkoop van een bepaald model TV ?

En er moet dringend gestopt worden met al die Solden, black friday, cyber monday, ... zever,
Afprijzen heeft maar 1 nuttig doel en dat is oude stock verkopen (zomer kleding stock in de winter, oud model TV, .....) niet zoals die zever nu is van meteen de nieuwste modellen maar te laten buitenvliegen voor de "overconsumerende consument" zijn honger te stillen, gek zijn ze !!!!!

Dat is de reden dat wij momenteel TV's enkel nog op bestelling doen voor onze trouwe klanten, die weten dat als ze bij ons een TV kopen ze gerust 50 keer kunnen bellen als ze weer op een fout knopje gedrukt hebben, en die weten ook dat ik dan zonder probleem s'avonds nog even langskom om alles uit te leggen of de knopjes juist te zetten zonder dat dit hun IETS kost, (dit is vooral het oudere clienteel)
maar die service kan ik natuurlijk niet geven met de huidige prijzen, het is om te beginnen al debiel dat wij op een TV van 1000+ euro nog geen 50,- euro zouden mogen verdienen, en dan komt er nog eens bij dat diezelfde TV dan plots online via één of andere webshop nog eens 200 euro ONDER onze aankoopprijs zit (wat dus de officiële verkoopprijs is waar al zo goed als geen marge op is).

Als al de winkeltjes zoals ons er niet meer zijn, dan gaan er nog VEEL mensen VEEL spijt hebben, maar dan is het te laat, want "de jeugd" die nu alles online koopt bij de goedkoopste bradeur, die beseft nog niet goed dat zij binnen 50 jaar "het ouder clienteel" gaan zijn, maarja,

Ik ben redelijk zeker dat binnen 50 jaar als het zo verder gaat de mensen als ze geluk hebben een TV, wasmachine, koelkast, zullen MOGEN huren van Google, Amazon, .... en als het huur bedrag hun niet aanstaat dan zal het "pech" zijn :)
barbarbar @Hansie999921 december 2023 13:26
Service bieden staat wat mij betreft los van de producten. Waarom zou ik een product kopen voor een hogere prijs dan nodig terwijl ik die service helemaal niet nodig ben, of juist liever alles zelf doe? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat kleine winkeltjes bestaansrecht hebben. Als het lukt je zaak draaiende te houden op klanten die graag voor jouw stapje extra willen betalen, helemaal prima. Hier zit ook zo'n zaak die altijd oude modellen voor de hoofdprijs verkoopt. Maar er wonen hier genoeg mensen die dat graag betalen.

Mocht ik ooit toch eens iemand nodig zijn om het te installeren of aan te sluiten; veel bezorgdiensten doen dit voor de webshops. Laatst een nieuwe kookplaat gekocht, inderdaad vrijwel de goedkoopste shop, en werd nog aangesloten ook.

Als winkelier heb je gewoon veel vaste lasten die een webshop veel minder heeft. En die lasten moet je verdelen over minder klanten dan de webshop. Terwijl de klant er uiteindelijk geen ander/beter product voor krijgt. Die service bieden kost jou namelijk ook gewoon geld, dat je daar niks voor rekent is een keuze.
Aldy @barbarbar21 december 2023 14:27
Die service bieden kost jou namelijk ook gewoon geld, dat je daar niks voor rekent is een keuze.
En dat jij over een decennium teveel voor je producten betaalt omdat alle concurrentie is weggesaneerd, dat is dan jouw probleem. Want ook die webshop op dat zolderkamertje is direct niet opgewassen tegen een bedrijf als Amazon.
En als er geen concurrentie meer is, krijg je ook een hogere werkloosheid. En die betaal je dan ook weer via sociale premies en/of belastingen. Dus betaal je twee keer omdat je vandaag voor een dubbeltje vooraan wil zitten.
xs4me @Aldy21 december 2023 16:29
Dat blijft gewoon marktwerking.
Als je iets aanbiedt waar niemand op zit te wachten dan heb je geen bestaansrecht. Als iedereen verdwijnt behalve Amazon die vervolgens de prijzen zelf kan bepalen (en dus verhoogt), dan ontstaat er weer bestaansrecht voor de kleine ondernemer die weer met wat meer aandacht voor dezelfde prijzen (of misschien wel lager) kan verkopen. (Mits de macht van een bedrijf niet zodanig wordt dat ze nergens meer aan kunnen komen. En daar gaat het ook steeds meer op lijken.)

Natuurlijk is de bottom-line dan wel weer dat die kleine winkeliers hier dan vervolgens weer de dupe van worden omdat Amazon de prijzen weer omlaag gooit. Dus zo gezien zou 't, ter bescherming van de winkeliers en concurrentie (en het stadsaanzicht + de horeca ernaast ook weer wat verdient), misschien wel goed zijn om artikelen een bepaald minimum vast te zetten. In wezen is dat gewoon redelijk goed uit te rekenen wat een redelijke prijs is van oorsprong + shipping + invoerrechten + een bepaalde marge etc. Maar ook hier heb je te maken met het Europese stelsel waar we half in zitten. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op.

Ook blijft het zaak om grote enterprises zoals Amazon, Bol, Mediamarkt e.d. ook kritisch te blijven bekijken en dat het niet ten kostte mag gaan van alle concurrentie. Maar ik geloof niet dat we op de overheid kunnen rekenen momenteel en de ACM lijkt ook niet zien hier nog al teveel waarde aan te hechten als je sommige overnames ziet. Dus dan moet je 't hebben van de consument, en die kijkt nu eenmaal hoofdzakelijk naar de prijs, zeker in in NL. Zelfs om advies in winkel A te krijgen en 't dan in Winkel B te kopen .... tja ... dan draai je 't wel de nek om idd.

Het groeiende aantal mensen en het verder automatiseren van de industrie zal het werkloosheid probleem alleen maar groter maken. Dus dat is een stelsel wat sowieso niet oneindig vatbaar is als we zo doorgaan, maar dat geld voor wel meer dingen.

[Reactie gewijzigd door xs4me op 22 juli 2024 13:23]

Aldy @xs4me21 december 2023 16:35
Helemaal niets aan toe te voegen. Je schetst precies hoe moeilijk het is om uit die spiraal te komen.
OruBLMsFrl @Aldy21 december 2023 17:23
Tegelijk krijg je dan waar uiteindelijk wel service nodig is, een nieuwe service industrie van handige handjes via videobellen of bij je aan huis, los van waar je je toestel koopt. Het is niet zo dat je eindigt met allemaal technisch prima televisies die niets meer doen. Mensen vinden altijd weer iemand die ook de meest moderne TV voor ze kan instellen....

... dan kijken ze vervolgens misschien op onnodig lage resolutie met niet de beste kleuren en geluid via de TV speakers ipv de dure geluidsinstallatie die wel staat opgesteld alleen niet samenwerkt, maar sommige content en omstandigheden verdienen dat eigenlijk ook wel weer. Zeker in dit geval als je eerst de wereld om zeep helpt met alles kopen tegen bodemprijs ongeacht consequenties daarvan en vervolgens zonder ook maar iets aan marge voor service te laten, wel 'gewoon' zoetsappige soap series wilt kijken met utopische wereldbeelden }>

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 13:23]

Aldy @OruBLMsFrl21 december 2023 17:53
Wellicht krijg je gelijk en zul je op deze manier een deel van de werkloosheid verhelpen. Het is ook mogelijk dat die service via AI uit de hoek van de fabrikant komt. Maar voorlopig kun je er wel op vertrouwen, dat als het zover komt, dat hulp aan huis nog niet door robots wordt overgenomen.
rmk_ @barbarbar21 december 2023 13:40
Want een tijdelijke kracht die de bezorging doet heeft alle expertise in huis zeker? Een goede winkel is ook een service punt. Maar gezien hoeveel elektronica besteld wordt bij het postpunt waar ik werk zal meneer PostNL die het aflevert je echt niet helpen een apparaat aan te sluiten of vragen te beantwoorden. Die webshop ook niet want die heeft zijn geld en wacht op de volgende klant die voor een habbekrats iets moet hebben.
synoniem @Hansie999921 december 2023 16:05
Ook als klein winkeltje kun je een webshop voeren voor "massa" goederen. Dat is bij de speciaalzaken waar ik kom redelijk standaard. Goed advies en het wat hogere segment in de winkel en de rest gemakkelijk te bestellen via de webshop al dan niet via een white label van een distributeur.
pang-frang-punk @Hansie999921 december 2023 17:02
Je zou als winkelier al bijna die online verkooppunten gebruiken als leverancier.
De BTW recupereer je toch wel, en als hun verkoopprijs effectief onder jullie aankoopprijs zit, dan zou je bij wijze van spreke op die manier alsnog aan je voorraad kunnen komen.
Het blijft echter wel een mega kromme situatie.
Oekol @Hansie999922 december 2023 07:15
Of je moet blij zijn dat de kinderen van die ouderen clientèle het niet boeit om meer te betalen zodat jij heen gaat ipv dat zij weer gebeld worden. De jeugd die er aan komt is zelf handig en hun kinderen zullen dat ook weer zijn. Knopjes op een afstandbediening worden ze mee opgegroeid, anders dan de oudjes van nu. Je hebt geluk dat je die nog kan bedienen, in de toekomst is die hulp helemaal niet meer nodig.
nl_amun @Hansie999922 december 2023 10:23
En dat is de reden waarom ik gewoon lekker naar de witgoed zaak in het dorp ga.

Ja, het is misschien 100 euro duurder dan dat ik hem op het internet voor kan kopen. Maar als er iets mee is dan weet ik dat ik goed geholpen ga worden.

En het verhaal dat de 'oudjes' daar komen om de spullen voor veel te veel geld te kopen vind ik onzin. Als de 'goedkope' concurrent echt zoveel beter zou zijn waren die mensen natuurlijk allang weg gelopen bij de lokale middenstand.
mjtdevries @Superbra21 december 2023 12:25
Mediamarkt is extreem duur met kabels en de inkoopprijzen voor audio spul liggen een stuk lager dan waar Mediamarkt het voor verkoopt.

Die Mediamarkt kan hem echter wel degelijk de kop gekost hebben, want er kwam natuurlijk wel een geduchte concurent bij in zijn markt segment. Mediamarkt heeft audio apparatuur die net in een wat hoger segment zitten dan wat er gemiddeld in een winkelstraat te vinden is.
Dus het segment waar die kleine winkel waarschijnlijk zijn geld mee moest verdienen. Dat mediamarkt scherpere prijzen had zal ongetwijfeld waar zijn, maar niet onder de inkoop prijs. (inkoop prijs van versterkers is de helft van de verkoop prijs bij een speciaal zaak)

Maar Nederlanders hebben ook sterk de neiging om bij de speciaal zaak te luisteren en hun keus te bepalen, en vervolgens naar de MediaMarkt te lopen omdat het daar iets goedkoper is.

Ik heb mijn audio apparatuur bij zo'n speciaal zaak gekocht. En ik weet dat ik daardoor honderden euros meer heb betaald dan nodig. Maar dat had ik er graag voor over omdat ik dagen in hun luisterruimtes geluisterd heb en alle apparatuur ook een week op proef thuis heb gehad. Maar ik ken vrijwel niemand die dat ook bereid is te doen.
En daardoor verdwijnen de speciaal zaken uit het straatbeeld.
Superbra
@mjtdevries21 december 2023 13:31
Mediamarkt heeft audio apparatuur die net in een wat hoger segment zitten dan wat er gemiddeld in een winkelstraat te vinden is.
Dus het segment waar die kleine winkel waarschijnlijk zijn geld mee moest verdienen. Dat mediamarkt scherpere prijzen had zal ongetwijfeld waar zijn, maar niet onder de inkoop prijs.
Dat winkeltje verkocht inderdaad wat van de goedkopere merken, maar ook high end Yamaha en Kef. Ik herinner me dat mijn eerste aankoop daar over een aantal maandlonen ging. Ik heb natuurlijk geen boekhouding van Mediamarkt of dat winkeltje ingekeken, maar dixit de eigenaar kon hij niet inkopen aan de verkoopprijs van Mediamarkt. Misschien akties bij de start van MM?
In ieder geval gaan de kleinere zaken met al hun ervaring en vakkennis eraan kapot. Vind bij een grote retailer maar eens iemand die met echte kennis van zaken (niet ingestudeerde verkoopspraatjes) kan praten over de afdeling waar hij/zij in werkt. En als ik dan toch geen goed advies of goede service kan krijgen, koop ik liever waar het goedkoop is. Hier in de buurt is er een witgoedhandelaar die nog echt service en info geeft. Daar koop ik graag mijn huishoudtoestellen bij.
ucsdcom @mjtdevries21 december 2023 14:37
Mediamarkt is extreem duur met kabels en de inkoopprijzen voor audio spul liggen een stuk lager dan waar Mediamarkt het voor verkoopt.

Die Mediamarkt kan hem echter wel degelijk de kop gekost hebben, want er kwam natuurlijk wel een geduchte concurent bij in zijn markt segment. Mediamarkt heeft audio apparatuur die net in een wat hoger segment zitten dan wat er gemiddeld in een winkelstraat te vinden is.
Dus het segment waar die kleine winkel waarschijnlijk zijn geld mee moest verdienen. Dat mediamarkt scherpere prijzen had zal ongetwijfeld waar zijn, maar niet onder de inkoop prijs. (inkoop prijs van versterkers is de helft van de verkoop prijs bij een speciaal zaak)

Maar Nederlanders hebben ook sterk de neiging om bij de speciaal zaak te luisteren en hun keus te bepalen, en vervolgens naar de MediaMarkt te lopen omdat het daar iets goedkoper is.

Ik heb mijn audio apparatuur bij zo'n speciaal zaak gekocht. En ik weet dat ik daardoor honderden euros meer heb betaald dan nodig. Maar dat had ik er graag voor over omdat ik dagen in hun luisterruimtes geluisterd heb en alle apparatuur ook een week op proef thuis heb gehad. Maar ik ken vrijwel niemand die dat ook bereid is te doen.
En daardoor verdwijnen de speciaal zaken uit het straatbeeld.
Mediamarkt had een vaste policy om op iedere plek waar ze nieuw te kwamen fors te stunten in die tijd. Zeggende dat iedere vestiging een "onafhankelijk onderdeel was".

Kort gezegd was Mediamarkt afhankelijk van wat er in de omgeving beschikbaar was een half heel of soms zelfs 2 jaar goedkoper dan alles in de omgeving. En natuurlijk alles staan als show model en op voorraad om meteen mee te nemen. Iedereen dacht dat Mediamarkt goedkoop was hierdoor. Tot de meeste concurrentie weggevaagd was.

Nu zijn ze op dezelfde tour als een Coolblue. Hogere prijzen.

En in de winkels zie je dat alleen in het assortiment zit wat goed verkoopt en populair is. Goede AV receivers/losse componenten etc. zie je eigenlijk niet meer. Audio en beelddragers er volledig uit. Wat routers, powerline, geheugenkaarten batterijen/accu's etc een aanbod van slechts nog een paar te kiezen zaken in plaats van veel merken en breed.

En in een aantal kleinere Mediamarkten tonen de winkels tegenwoordig erg leeg. Steeds meer is niet te vinden of moet eerst online besteld worden om af te halen.
dmantione
@Hathi21 december 2023 10:10
Uiteindelijk zal de consument moeten beslissen of hij voor een stenen winkel wil betalen. Als er geen markt voor stenen winkels is, spijtig, maar dan hebben ze geen bestaansrecht meer. Prijsafspraken zijn niet de oplossing, duidelijke consumentenvoorlichting waar ze van kopen eerder.
Hathi @dmantione21 december 2023 10:37
Tja, zo kan je het ook omdraaien. Uiteindelijk zal de consument moeten bepalen of hij die afgedwongen adviesprijs van de fabrikant van de TV wil betalen. Als er geen markt voor die prijzen is dan heeft die fabrikant geen bestaansrecht meer.
De wetten zijn er om de consument te beschermen, maar ik heb zo mijn twijfels of de huidige vorm van die wet dat doel wel volledig bereikt.
Niet dat ik vind dat die wet weer afgeschaft moet worden hoor, maar als we willen dat er over 10 jaar ook nog steeds (bakstenen) winkels bestaan zodat we ons als consument goed kunnen informeren over de producten die we willen aanschaffen, dan denk ik dat er wel iets voor nodig is om de markt ook wat meer die kant op te laten bewegen.
dmantione
@Hathi21 december 2023 11:04
Er zijn zo veel winkels verdwenen. Ieder winkelcentrum had vroeger wel een fotozaak waar je je fotorolletjes kon laten ontwikkelen, een winkel waar je stofjes en naaigaren kon kopen, voor Tweakers relevant, een computerwinkel en ga zo verder.

Is er een fundamentele reden waarom je computer wél on-line moet kopen, en een televisie niet? En is dat maatschappelijk zo waardevol dat we ze kunstmatig in leven moeten houden? Ik denk dat dat een lastig verhaal is en ja, dan kan het zijn dat er over 10 jaar geen bakstenen televisiewinkels meer zijn. Het leven gaat echt wel verder hoor.
Sharky @Hathi21 december 2023 11:24
Tja, zo kan je het ook omdraaien. Uiteindelijk zal de consument moeten bepalen of hij die afgedwongen adviesprijs van de fabrikant van de TV wil betalen. Als er geen markt voor die prijzen is dan heeft die fabrikant geen bestaansrecht meer.
En daar zit dus het probleem. Het gaat niet om één fabrikant, het gaat om alle fabrikanten die door de hoge prijzen van Samsung ook niet hoeven te zakken. Marktwerking heeft echt wel een belangrijke functie. Helemaal bij grote spelers als Samsung.
Frituurman @Hathi21 december 2023 10:41
BCC was dan ook een verschrikkelijk geval. Ik ben bij 3 BCC's geweest om januari dit jaar een leuke deal te scoren op een LG C2 TV. Alle 3 de winkels hadden ze niet meer op voorraad, maar alleen demo-modellen die, volgens 1 van de winkels, sinds september 2022 had zitten draaien daar. Zelfs op het demo-model (die ik toch niet wou), zou ik nog 300+ euro toe moeten leggen op de meer gangbare internetprijzen. En om service hoef je het ook al niet te laten, want bij Coolblue wordt in het geval van problemen de TV ook gewoon opgehaald en krijg je vaak nog een leentoestel ook (tenminste, 4 jaar geleden ik wel).

Het probleem met de 'reguliere' winkels en de kleinere speciaalzaken is dat de marge daar zo groot moet zijn om ook nog service te kunnen leveren. En webwinkels kunnen het doen met een lagere marge, omdat ze niet vast zitten aan dure winkelpanden (hoewel Coolblue juist die trend lijkt te doorbreken met het openen van winkels). Dat je niet helemaal mee kunt met de zgn. 'internetprijzen', dat valt echt wel te begrijpen, maar een consument valt een prijsverschil van 20% niet uit te leggen, zeker niet als hij/zij daar vergelijkbare service voor terugkrijgt.
SunnieNL @Frituurman21 december 2023 12:10
Er zit natuurlijk nog veel meer verschil.. webwinkels kunnen de retourkosten bij de consument neerleggen en dan ben je ook nog verantwoordelijk voor de juiste verzekeringen etc. Je ziet dat ze dat steeds meer doen en geen gratis retour meer aanbieden.
Bij winkels lever je het niet werkend product gewoon weer af voor reperatie. Vind ik nog steeds een voordeel. Webwinkels zullen je ook vrij makkelijk naar de het merk zelf sturen om van je af te zijn.

Bepaalde dingen haal ik liever bij echte winkels. En die 50-100 euro die ik dan uitspaar bij een webwinkel wegen niet op tegen de service die ik in een winkel kan krijgen. En als je dan even moet wachten omdat ze iets niet op voorraad hebben is ook niet zo'n ramp. Bij een webwinkel staan ze ook niet binnen een uur op je stoep. In de winkel kan ik tenminste wel vaak een afspraak maken waarop ze het daadwerkelijk komen leveren.

Bij kleding kan ik er ook niet tegen om dat via webwinkels te doen. Dan moet ik van elk kledingstuk 2 maten bestellen en dan zeker 50% weer retour doen. Doe dat lekker in de winkel. Beter voor het milieu. En in de winkel kunnen ze eventueel een maat ook nog bestellen als ze die ff niet hebben hangen en je nou net die maat nodig hebt. Maar dan weet je wel dat het past en vind ik het verzenden niet zo erg meer.

20% prijsverschil is misschien niet uit te leggen, maar de consument zal het snel merken als er iets niet goed gaat in het versturen of als het ding wat ze ontvangen er ineens mee ophoudt.
LordSinclair @SunnieNL21 december 2023 15:13
Iets retour sturen opdat je het niet wilt hebben is iets anders dan iets laten ophalen en repareren omdat het defect is. Dat valt onder garantie en moet kosteloos voor de consument zijn.
Tintel @Hathi21 december 2023 11:15
waar de consument ook gewoon baat bij heeft,
Hoe hebben de consumenten dan baat bij het bestaan van fysieke winkels? Omdat ze dan eerst kunnen kijken? Blijkbaar telt dat steeds minder want heel veel produkten liggen ook niet meer in de fysieke winkel.
De consument verwijten voor de laagste prijs te gaan is echt een beetje zot....dat is notabene hoe de meeste winkels proberen hun produkten aan de man te brengen.... en dan raar opkijken dat consumenten 'prijsbewust' kiezen?

Dus....nope. Het systeem neigt dus naar 'only webshops' en blijkbaar voldoet dat. Dus hebben die winkels - helaas - geen bestaansrecht.
Medelijden hebben met de hoge kosten? Gekheid natuurlijk. Dat hebben ze op zichzelf afgeroepen toen de winkelhuren de hemel inschoten. Dat kun je niet bij de consument leggen die was dus zo dom om die hoge marge te betalen..... en nu weet deze beter....
Hathi @Tintel21 december 2023 11:35
Ja dat is natuurlijk een kip-ei probleem. Kiezen consumenten prijsbewust omdat winkels producten aan de man brengen met lage prijzen, of brengen winkels producten aan de man met lage prijzen omdat ze weten dat consumenten prijsbewust kiezen en ze daardoor dus makkelijk meer klanten kunnen trekken?

Ja het neigt nu naar 'only webshops' en als dat voldoet dan is dat prima. Maar er zijn nog steeds mensen die echt wel behoefte hebben aan een fysieke winkel om even te kunnen bekijken wat ze gaan kopen. Weinig tweakers waarschijnlijk, maar het zijn ook echt niet alleen maar ouderen die daar behoefte aan hebben. Ik ken ook genoeg mensen van mijn leeftijd (25 tot 35) die geen TV, geluidsysteem, smartwatch etc. willen uitzoeken door online te gaan zoeken en reviews lezen etc. Die willen gewoon naar een winkel. Die zijn misschien wel bereid om daar meer voor te betalen, maar dat zijn er blijkbaar niet voldoende om die winkels draaiende te houden, dus dan verdwijnen die winkels en daar is een deel van de consument de dupe van.
Of je daar wat aan moet doen weet ik niet. Maar het begon met de vraag of die prijsafspraken het doel hebben om de consument te pesten, en dat we dat moeten voorkomen door marktwerking. En daar ben ik het niet 100% mee eens. Die fabrikant wordt er niet beter van als TV's alleen maar voor de adviesprijzen verkocht worden. Hij geeft de retailer een bepaalde marge en die retailer kan zelf bepalen of hij die marge volledig zelf houdt, of een deel aan de consument 'geeft' door het product goedkoper aan te bieden. Maar de retailer betaalt aan de fabrikant nog steeds net zo veel. Dus het zijn met name de retailers, die belang hebben bij de prijsafspraken en niet zozeer de fabrikant zelf.
Patriot @Hathi21 december 2023 12:25
Die fabrikant wordt er niet beter van als TV's alleen maar voor de adviesprijzen verkocht worden. Hij geeft de retailer een bepaalde marge en die retailer kan zelf bepalen of hij die marge volledig zelf houdt, of een deel aan de consument 'geeft' door het product goedkoper aan te bieden. Maar de retailer betaalt aan de fabrikant nog steeds net zo veel. Dus het zijn met name de retailers, die belang hebben bij de prijsafspraken en niet zozeer de fabrikant zelf.
Samsung heeft er op twee manieren baat bij om zich zo te gedragen. Ze kunnen beschikbaarheid van voorraad gebruiken om individuele retailers/ketens onder druk te zetten. Als individuele retailer ben je afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten van de fabrikant, als je ineens minder voorraad krijgt dan heb je minder omzet en ben je een minder aantrekkelijk alternatief voor je concurrenten.

Anderzijds wordt Samsung er natuurlijk gewoon beter van als de prijzen kunstmatig hoog blijven, het betekent namelijk ook dat de prijzen die Samsung aan de retailers rekende kunstmatig hoog konden blijven. Want hoe "machteloos" een individuele retailer is, zoveel macht hebben ze als groep: Als marktwerking gezorgd zou hebben voor lagere prijzen zodat een aanzienlijk deel van de retailers deze TV's niet meer kon verkopen dan was de afzet van Samsung zodanig omlaag gegaan dat de hogere stukprijs daar nooit meer tegen op kon. Met andere woorden: Als de markt zijn werk had kunnen doen dan zou ook Samsung geforceerd geweest om zijn prijzen te verlagen zodat de TV's nog zouden worden afgenomen door de retailers. Het levert ook Samsung dus direct geld op om de prijzen kunstmatig hoog te houden, het feit dat daar een deel van bij de retailers blijft hangen is gewoon smeermiddel.
Tintel @Hathi21 december 2023 13:59
dus dan verdwijnen die winkels en daar is een deel van de consument de dupe van.
Maar dat zijn dan dus te weinig consumenten om de winkel 'in leven' te houden....en dan...tja.

Dat je kan bedenken dat het soms handig is - ja - maar dan heb je dus gewoon minder winkels nodig.
Maar het begon met de vraag of die prijsafspraken het doel hebben om de consument te pesten
Dat is het effect als de prijzen hoog blijven toch?
Hij geeft de retailer een bepaalde marge en die retailer kan zelf bepalen of hij die marge volledig zelf houdt
Eigenlijk geeft de fabrikant helemaal niets (tenzij deze korting geeft bij bepaalde staffelgrootte) - de inkoopprijs wordt hem bepaald en de reailer bepaalt de verkoopprijs. Dat de fabrikant adviesprijzen geeft omdat deze nog wel meer modellen aanbiedt is een extra.
Dus het zijn met name de retailers, die belang hebben bij de prijsafspraken en niet zozeer de fabrikant zelf.
Nee toch? De ene fabrikant is blij dat zijn hele productie-run wordt verkocht en dus mensen geen andere merken kopen.
Hathi @Tintel21 december 2023 15:13
Dat is het effect als de prijzen hoog blijven toch?
Dat kan misschien het effect zijn, maar dat is niet het doel van de fabrikant.
Eigenlijk geeft de fabrikant helemaal niets (tenzij deze korting geeft bij bepaalde staffelgrootte) - de inkoopprijs wordt hem bepaald en de reailer bepaalt de verkoopprijs.
Zo kan je het ook bekijken, maar zo wordt dat niet gedaan. De fabrikant bepaalt een verkoop(advies)prijs en geeft de retailer xxx% marge/korting op deze prijs. Dat is dus de marge die de retailer krijgt. En vervolgens kan de retailer zelf bepalen welke verkoopprijs hij hanteert en dus hoe veel van die marge hij wil overhouden.
Dus ja, je kan zeggen, de inkoopprijs wordt door de fabrikant en de retailer bepaalt de verkoopprijs. Maar die inkoopprijs is altijd gebaseerd op de adviesprijs van de fabrikant (ik heb althans nog nooit meegemaakt dat dat niet het geval is) en fabrikanten proberen retailers altijd binnen te halen door te vertellen hoe veel marge ze krijgen (wat dus gebaseerd is op de verkoop adviesprijzen) op hun producten. Ze zijn uiteindelijk vrij om een verkoopprijs te bepalen en dus te bepalen hoe veel marge ze bij de verkoop uiteindelijk over willen houden, maar het is de fabrikant die in eerste instantie bepaalt wat voor een marge ze krijgen.
Nee toch? De ene fabrikant is blij dat zijn hele productie-run wordt verkocht en dus mensen geen andere merken kopen.
Maar of die hele productie-run wordt verkocht hangt niet af van die prijsafspraken. Je kan zelfs zeggen dat als ze de prijzen kunstmatig hoog houden, dat klanten juist eerder naar andere merken gaan kijken. Dus ik blijf er bij dat het juist de retailer is die belang heeft bij de prijsafspraken en niet de fabrikant. Althans, niet direct. Uiteindelijk heeft een fabrikant natuurlijk weer baat bij tevreden retailers etc., maar het zijn dus de retailers die ze tevreden proberen te houden met die prijsafspraken. Die zitten namelijk geen van allen te wachten om hun producten te moeten verkopen voor bodemprijzen met een minimale marge.
Eddie G. @Hathi21 december 2023 22:02
Het zou mijn inziens gemakkelijk op te lossen zijn met "bonuskortingen". Standaard krijgen alle klanten (webshops en winkelbedrijven) bijvoorbeeld 20% korting. Heb je een showroom 5% meer. Heb je een aantal modellen op voorraad 5% meer. Heb je een eigen serviceafdeling 5% meer. Bezorg je en sluit je aan 5% meer. Zo kan je denk ik nog wel een aantal dingen bedenken.

De zolderkamer webshop kan de televisie "scherp" verkopen voor € 1000,- en houdt dan een tientje over. De serieuze winkelier kan eenvoudig met die prijs mee en verdient nog €100. Is iets dat al jaren in de gereedschapsgroothandel gebeurt op die manier. Werkt verder goed.
marktweakt @SCIxX21 december 2023 09:30
Je bedoeld om marktwerking tegen te gaan en een veel te hoge winst nog hoger te maken.
watercoolertje
@SCIxX21 december 2023 09:44
De reden is niet relevant, het mag gewoon niet om welke reden dan ook!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:23]

TwiekertBOB @watercoolertje21 december 2023 11:16
Dit is best een grijs gebied.

Het is bijvoorbeeld wel degelijk toegestaan om een preferred supplier netwerk op te zetten.
Zo kun je bijvoorbeeld alleen bij een bepaalde dealer een nieuwe BMW of Tesla kopen.

Als je je dan niet houdt aan de voorwaarden van de fabrikant dan raak je die status kwijt.

Ik zie niet heel veel verschil met wat Samsung hier doet.
pvcholten @SCIxX21 december 2023 09:56
Het motief is, is dat retailers veel invloed hebben op welk product er verkocht wordt. Bijvoorbeeld door het hebben van voorraad of een prominente plek in de winkel. Winkels (van baksteen) paaien met veel marge is daarom gunstig.
Tintel @SCIxX21 december 2023 11:10
Da's een grapje zeker - marktwerking tegengaan (notabene de basis van het huidige systeem) omdat je anders het risico loopt minder te verdienen.... tja....

Uiteindelijk zou in een gezonde markt de prijs niet verder kunnen dalen omdat een minimale marge noodzakelijk is. Als deze minimale marge kan worden overschreden doordat bedrijven dus bijv. aan prijsdumping kunnen doen omdat ze veel geld achter de hand hebben dan spelen deze spelers vals en dat wordt aangepakt (als het goed is....).
Dus de bodem is: een acceptabele marge - dus waar de consument blij van wordt en de fabrikant voldoende winst maakt.

Nu is het een race naar de top geworden. Alleen de grootste blijft over. Dat is alleen maar positief voor die ene partij.....
Groningerkoek @Tintel21 december 2023 11:32
Marge's bij TV zijn/waren erg klein. En men was bezig met een race naar de bodem waarbij veel fabrikanten als bijvoorbeeld Panasonic uit de markt stapten.

Marktwerking betekend dat vraag, kwaliteit en aanbod e.d. ervoor zorgen dat er een evenwichtsprijs ontstaat. Daar is geen sprake van als een fabrikant wederverkopers prijzen oplegt.
FrankoNL @SCIxX21 december 2023 11:26
Ja, en dat mag dus niet. :)
annigjeh @SCIxX21 december 2023 11:37
Gebeurt niet alleen met TV’s. Las laatst over een wortel kartel (ik verzin het niet), waarbij een aantal bedrijven afspraken hadden voor vele jaren over prijzen van de wortels, wie wat teelt enz. Het gebeurt veel meer dan wij beseffen.

Moest laatst nieuwe sleutels bestellen en ze waren ineens overal duurder dan een paar maanden ervoor, nagenoeg allemaal dezelfde prijs.. Nog eentje gevonden voor de oude prijs maar ze vertelde mij dat ze van de leverancier de prijzen omhoog ‘moesten’ doen. En dat heeft echt niks te maken met het voorkomen van een race naar de bodem. Ze willen gewoon zoveel mogelijk winst maken.
MornixRS @SCIxX21 december 2023 11:45
Dus alleen maar marktwerking als het goed uitkomt? Als er teveel aanbieders zijn gaan er sommige afvallen. Als je als een van de marktleiders prijzen gaat afdwingen is dat heel erg dubieus.
BlueBird022 @SCIxX21 december 2023 14:28
Niet zo fijn dat jij pleit tegen 'consumenten'. Onzin theorie die race naar de bodem. Aandeelhouders zijn het probleem.
MicaLovesKPOP @SCIxX21 december 2023 16:20
Ik weet zeker dat LG ook prijzen hoog houdt.

Voordat hun OLED TVs populair waren, was iedere nieuwe generatie goedkoper. Toen ze populair werden, werd plots iedere nieuwe generatie duurder... terwijl ze juist minder verbeteren. En de oude modellen worden ook 'heel toevallig' niet goedkoper. Het klopt gewoon niet, het is volstrekt onlogisch.

Oja, en nu ze eindelijk directe concurrentie van Samsung hebben, worden ze nog steeds niet goedkoper.

Ik heb de mijne daarom dan ook maar tweedehands gekocht. En dit oude model (55" B9) is nog steeds hetzelfde waard als toen ik hem kocht, een paar jaar geleden.

[Reactie gewijzigd door MicaLovesKPOP op 22 juli 2024 13:23]

darkreptile 21 december 2023 08:57
Goede actie, LG mogen ze ook aanklagen die doet precies het zelfde.
Toen ik mijn LG haalde heeft de winkel gezegt dat ik een oude tv inleverde voor "extra" korting, terwijl dit niet zo was. anders kregen ze problemen met LG
Rko @darkreptile21 december 2023 10:22
Ik had precies hetzelfde met een Samsung TV in 2012. Samsung doet dit dus al langer dan de 2013 wat in het artikel wordt genoemd.
Robinblitz 21 december 2023 08:51
Goede zaak. Dit zou niet de standaard mogen zijn waar fabrikanten verkopers onder druk gaan zetten voor een bepaalde prijs...
TheBorg 21 december 2023 10:18
Of deze praktijken van Samsung netjes zijn laat ik in het midden maar wat we ook niet willen is dat door concurrentie er een race naar de bottom ontstaat en winkeliers niets meer verdienen. Het gevolg daar van is dat we straks alleen nog maar de Media Markt over hebben en de wat kleinere winkels allemaal zijn omgevallen.
BiaggioLuciano @TheBorg21 december 2023 12:00
Daarnaast hebben tv’s al weinig marge waardoor concurrentie al bemoeilijkt wordt. Maar goed die Pandoras box is al geopend en duizenden voor een nieuwe tv gaat voorlopig niet meer zo snel gebeuren (muv top of the line modellen).

Blijf het slecht vinden en dan heb ik liever dat Samsung maar alles in eigen store gooit.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 22 juli 2024 13:23]

Linke-soep 21 december 2023 09:00
Samsung is sowieso een naar bedrijf. Ze houden er zeer agressieve verkoop en reclame op na. Het beste voorbeeld misschien wel is afgelopen oktober en november bij onderandere MediaMarkt. Verkopers worden geacht hoe dan ook Samsung te verkopen. Ik liep destijds de winkel in op zoek naar de lg oled c3, die was er gewoon niet. Maar ze hebben wel een Samsung qled of een andere Samsung nieuwe oled. Philips en Sony en co waren allemaal in een hoekje gestopt. MediaMarkt leek met op een Samsung winkel dan een elektronica gigant.
Ik ben de tv dan maar via internet gaan kopen vanuit pricewatch.
MazDaMan1970 @Linke-soep21 december 2023 09:25
Dat viel mij ook op, toen ik anderhalf jaar geleden in de race was, voor een OLED TV. Samsung hing zeer prominent in de winkels, terwijl de - voor mij - interessante toestellen, ergens in een verdomd-hoekje hingen.
himlims_ @Linke-soep21 december 2023 09:52
Dan is het 100% de mediamarkt die daarin mee gaat. In retail is dit hartstikke normaal; een fabrikant geeft een incentive uit, een 'win' actie voor personeel, een bonusregeling bij x verkopen etc. etc. meestal gaat dat gepaard met bepaalde product placement. Dat zie je bij de mediamarkt, bij de intertoys overal. De ene retailer is dat wat opzichtiger dan de andere. Advies in deze; doe -altijd- zelf voor onderzoek, zo'n winkel medewerker is bevooroordeeld om bepaalde richting op te gaan voor persoonlijk gewin. (die win/incentive acties kunnen hard oplopen, ik heb er periode bij gehad dat mijn salaris verdubbeld werd)
memphis @Linke-soep21 december 2023 10:01
Een jaar geleden een 1e flatscreen gekocht en werd een Samsung. Maar oef, half brakkerige casting mogelijkheden en als je dan meer codecs wilt ondersteunen moet je eerst even een Samsung account aanmaken en god mag weten wat ze dan nog meer van je willen of nemen. Dus nu maar de PC direct aan de TV gekoppelt.
Mr.Monk @memphis21 december 2023 10:31
hang dr een ChromeCast/GoogleTV/Android TV kastje aan. Kosten een paar tientjes, en je kan je TV dan gewoon als "monitor" gebruiken terwijl Android TV het werk doet :)
SunnieNL @memphis21 december 2023 12:13
Dan heb je ook goed vooronderzoek gedaan zeg toen je die flatscreen kocht :)
Ik stel meestal eerst mijn requirements op en vergelijk dan op wat ik nodig heb.
Rohit @Linke-soep21 december 2023 10:27
Apart dat je Samsung hier de schuld van geeft HAHA. Dit doet MediaMarkt toch zelf ofniet?
Linke-soep @Rohit21 december 2023 12:12
In het artikel kun je lezen dat Samsung retailers met bepaalde voorwaarden oplegt hier aan mee te werken omdat er anders een hoop voordelige inkoop niet meer doorgaat. Retailers zijn min of meer "verplicht" mee te doen om te overleven.
Rohit @Linke-soep21 december 2023 13:24
Artikel gaat over prijzen. Niet over hoe de binnenkant van een winkel eruit ziet. Dat bepalen de winkels nog altijd gewoon lekker zelf.
Cambionn @Linke-soep21 december 2023 11:21
Ik ben sowieso niet zo'n Samsung fan. Vind het echt zo'n merk dat op marketing draait. Dus dat ze zich dan zo laten opzetten in een winkel verbaasd me ook niks.

Heb zelf slechte ervaringen met stroom bij hun. SSD's zijn het enige waar ik niet zo mee zit, die zijn wel prima. Maar de rest komt als het even kan mijn huis niet in. Heb heel even een Galaxy Watch gehad maar ook die is al weer de deur uit, hoewel daar niks mis mee was. Die is te kort gebleven om daar wat over te zeggen. Maar telefoon's kregen bijvoorbeeld altijd opbollende accu's (waar ik bij andere merken geen last van had), en de moeder van een vriendin van een vriend is oprecht overleden omdat er een Samsung koelkast in haar gezicht is ontploft. Wellicht ongelukkig toeval allemaal, maar ik pak toch vrijwel elk A-merk over Samsung.
barbarbar @Cambionn21 december 2023 13:36
Hoe ontploft een koelkast?
Cambionn @barbarbar21 december 2023 15:00
Van wat ik heb gehoord: koelkast maakte een raar geluid, die moeder ging kijken, deed de deur open (gewoon op normale manier zoals als je er ook iets uit haalt), toen BOEM in haar gezicht. Wat er precies mis was met dat ding weet ik niet, was gebeurd ver voordat ik haar kende. Maar ik heb geen reden om die vriendin niet te geloven en had daarvoor zelf ook al slechte ervaringen met de combi Samsung en stroom.
Linke-soep @Cambionn21 december 2023 18:44
De laatste goede telefoon van Samsung die ik had was de note 3. Serieus fijn om gebruik daarna had ik een Galaxy z5 een was ik genezen.

Maar qua televisies is LG gewoon superieur met oled en oled Evo. Dan kun je miljoenen aan marketing er tegen aan gooien dat gaat de beeldkwaliteit niet beter maken. Ik heb qled gezien bij mijn schoonmoeder. Dat haalt het echt niet bij oled.
Cambionn @Linke-soep21 december 2023 19:11
Beetje OT maar ben zelf fan van Sony voor TV's. Moet zeggen dat hoewel ik meestal niet per se merk-gevoelig ben (en als een ander me beter ligt switch ik ook prima van mijn norm) Sony op veel soorten devices mijn favouriet is geworden. Ook hun telefoons vind ik erg fijn (hoewel ik hierna wel switch, maar dat is omdat ik GrapheneOS wil gaan gebruiken).
Linke-soep @Cambionn21 december 2023 19:24
Sony heeft wel heel mooie telefoons, ik zou alleen niet snel nog eentje kopen, dat is met omdat ze gevoelig zijn voor oververhitting. Ook de laatste heeft dat probleem. De Xperia z5 die ik had destijds ook. Voor de rest zeker een mooi merk. Ook fijn dat ze heel lang hebben vastgehouden aan de kleine modellen. Tegenwoordig doen ze dat volgens mij niet meer.
wouter03 21 december 2023 10:03
Wel ironisch dat het juist de tv's zijn die te duur verkocht werden, het is zo'n beetje de meest betaalbare tech. Vanaf 300 euro heb je al 4K smart-tv.

[Reactie gewijzigd door wouter03 op 22 juli 2024 13:23]

CH4OS @wouter0321 december 2023 10:30
Anno 2023 heb je zoiets ja. In 2014 toen ik mijn TV kocht, was 1080p de norm. :) Dat waren heel andere tijden dan nu waar jij het mee vergelijkt.
Cambionn @wouter0321 december 2023 11:31
Toen ik een paar jaar terug nog bij de MM werkte naast mijn studie, was de gemiddelde TV verkoop een 60~65" 4K van rond de 1000~1200 euro. Dat ging dan over verschillende A-merken. Samsung, Sony en LG vooral. Ik heb jaar voordat ik daar begon nog een 50" 1080P TV van Sony gekocht voor 730 euro, dat was toen ruim goedkoper dan de rest omdat hij geen AndroidTV had maar een eigen OS en geen 4K (oud model, werd nog wel gemaakt), vergelijkbare modellen die dat wel hadden waren toen ook minimaal rond de 1000.

Wellicht dat er wel TV's zijn voor die prijs, wellicht zelfs best leuke. Maar de gemiddelde consument besteed in mijn ervaring wel een stuk meer aan TV's dan 300 euro. Men kocht vaak een dure om lang mee te doen, zeker in sale periodes waren TV's populair. Het zou me echt verassen als dat in die paar jaar (denk een jaar of 4 geleden dat ik daar gestopt ben, heb er ruim anderhalf jaar gewerkt) zo enorm veranderd is.
Nas T 21 december 2023 09:04
Op Samsung TV Claim lijkt het niet mogelijk te claimen als je geen Samsung televisie hebt gekocht:
... Als jij tussen 2013 en 2018 een Samsung TV hebt gekocht, ben jij er daar één van. Wij gaan die schade terughalen: doe kosteloos mee!

Tussen 2013 en 2018 een Samsung TV gekocht? Dan heb je recht op schadevergoeding
...
Ik heb daar ook wat vraagtekens bij: als je je wil aanmelden, moet je je geboortedatum invullen. Dat lijkt als check dat je ouder dan 18 jaar bent, maar dat zou ook minder invasief kunnen wat je privacy betreft. Ik weet niet of je ook 1 januari 1900 kan invullen.
Martin.Air @Nas T21 december 2023 09:53
Voor iedereen die deze link wenst te gebruiken, gebruik alstublieft de link van de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/acties/tv-claim

Ten eerste ondersteund deze ook andere tv's. Aangezien Samsung met hun afspraken invloed heeft gehad op iedereens TV prijs. Maar daarnaast is dit via de Consumentenbond zelf.
wildhagen
@Nas T21 december 2023 09:07
Op Samsung TV Claim lijkt het niet mogelijk te claimen als je geen Samsung televisie hebt gekocht:
Dat is toch ook logisch? Het is bedoeld om (eventuele) schade van te hoge prijzen te compenseren/vergoeden, waarbij deze claim specifiek tegen Samsung is gericht, zoals het artikel al meldt.

ls je in de periode waarin dit speelde geen Samsung TV gekocht hebt, voldoe je dus simpelweg niet aan de deelname-eisen van deze specifieke claim.

Het is niet bedoeld om er gratis geld mee te krijgen ofzo, als je daar geen recht op hebt omdat je niet gedupeerd bent door Samsung.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 13:23]

The Realone @wildhagen21 december 2023 09:14
Maar als je het artikel gelezen had, had je geweten dat de conclusie van de Consumentenbond was dat ook andere merken duurder uitvielen door deze actie van Samsung, je kunt dus wel degelijk schade hebben ondervonden als je een ander merk kocht en heeft niks met "gratis geld" te maken. Dat het lastiger te bewijzen is zal de reden zijn dat dit bij deze claim niet mogelijk is, maar dat is een ander vehaal.
wildhagen
@The Realone21 december 2023 09:17
Maar als je het artikel gelezen had, had je geweten dat de conclusie van de Consumentenbond was dat ook andere merken duurder uitvielen door deze actie van Samsung, je kunt dus wel degelijk schade hebben ondervonden als je een ander merk kocht en heeft niks met "gratis geld" te maken. Dat het lastiger te bewijzen is zal de reden zijn dat dit bij deze claim niet mogelijk is, maar dat is een ander vehaal.
Ja, alleen als je het artikel gelezen had, zie je dat deze zaak dus specifiek gericht is tegen Samsung, en dan is het logisch dat men alleen kan inschrijven als je bij deze zaak betrokken bent, lees: een Samsung TV gekocht hebt in die genoemde periode.

Het staat je vrij om een massaclaim tegen overige producenten te beginnen, of je evt aan te sluiten bij een soortgelijke zaak zodra die wordt opgezet.
The Realone @wildhagen21 december 2023 09:23
Maar dat zeg jij niet. Jij zegt letterlijk dat deze claim bedoelt is om schade die je geleden hebt door want Samsung gedaan heeft te compenseren, en het artikel zegt letterlijk dat ook kopers van andere merken schade geleden hebben. En als iemand daar dan een opmerking over maakt begin jij over "gratis geld".
Het had je gesiert als je gewoon had gereageert met een "sorry, verkeerd begrepen/gelezen".
StefanJanssen @wildhagen21 december 2023 09:23
Iedere Nederlander die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie heeft gekocht, ook als deze niet van Samsung is, kan zich aansluiten bij de claim om aanspraak te maken op een mogelijke compensatie
Alleen als je het artikel gelezen had had je bovenstaande citaat ook kunnen lezen wat de bovenstaande opmerkingen dus best logisch maakt.
GillisB @StefanJanssen21 december 2023 09:49
Snif, geen Belgen dus.... Ik heb mijn TV uit 2014 nog steeds....
Nas T @wildhagen21 december 2023 09:32
[...]


... als je het artikel gelezen had, zie je dat deze zaak dus specifiek gericht is tegen Samsung ...
Dat had ik, maar nee?
... Iedere Nederlander die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie heeft gekocht, ook als deze niet van Samsung is, kan zich aansluiten bij de claim
watercoolertje
@wildhagen21 december 2023 09:24
Dat is toch ook logisch? Het is bedoeld om (eventuele) schade van te hoge prijzen te compenseren/vergoeden. Als je in de periode waarin dit speelde geen Samsung TV gekocht hebt, heb je dus ook geen schade.
Zijn vraag lijkt me logisch want het artikel waar we onder reageren stelt dat je dus wel kunt aanmelden als je geen Samsung TV hebt gekocht!
Iedere Nederlander die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie heeft gekocht, ook als deze niet van Samsung is, kan zich aansluiten bij de claim om aanspraak te maken op een mogelijke compensatie. Het zou gaan om een vergoeding van maximaal 25 procent van het aankoopbedrag.
Als je in de periode waarin dit speelde geen Samsung TV gekocht hebt, heb je dus ook geen schade.
Tuurlijk wel, als TV's van Samsung 200 euro goedkoper zouden zijn dan zou de rest van de markt daar ook gewoon in mee (moeten) gaan. De prijs van Samsung wel degelijk invloed en je kan dus wel degelijk benadeeld worden door een merk wat je niet koopt, omdat die de prijs op de markt hoog houden en dus concurrentie op een hoger ipv lager prijspunt creëren..

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:23]

FurrBeast @wildhagen21 december 2023 09:17
Ik snap de reactie van Nas T wel. Er wordt in het artikel vermeld dat andere fabrikanten, door de vermeende acties van Samsung, ook hun prijzen hoger ingezet hebben. De gehele markt is dus in principe te hoog gaan zitten qua prijs.
Of je jezelf hier dan ook een gedupeerde van wilt maken door met deze claim mee te doen is een tweede. Blijkbaar vond je je aankoop het geld waard, anders had je het niet gedaan.
marktweakt @FurrBeast21 december 2023 09:25
Ja laten we even lekker aan victim blaming gaan doen. Goed idee!
CH4OS @wildhagen21 december 2023 10:10
Gek dat ik intussen bij het toevoegen van een TV aan de claim, intussen meerdere merken kan kiezen. ;) Ik zou dus zeggen: bekijk het formulier eens, voordat je heel stellig gaat doen over dat het alleen een bepaalde fabrikant treft.

'Samsung TV claim' "bekt" nu eenmaal beter dan 'TV gekocht tussen 2013 en 2018 claim'. De zaak is dus niet specifiek tegen Samsung, want alle fabrikanten hebben prijsafspraken gemaakt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:23]

OLED 21 december 2023 08:52
Ik heb iets soortgelijks vannacht gezien op tweakers.net pricewatch. Een LG C3 55 inch was 1073 euro, later stond deze prijs ook in de pricewatch; ik heb een screenshot. En nu zijn alle sporen gewist en is het alsof de televisie nooit die prijs heeft gehad. :?

Edit: voor de duidelijkheid, de lage prijs stond uiteindelijk vermeld in de pricewatch en nu is die historische prijswaarde verdwenen

[Reactie gewijzigd door OLED op 22 juli 2024 13:23]

Postman @OLED21 december 2023 09:11
Winkels passen constant hun prijzen aan. Verder is de pricewatch erg traag met weergeven van nieuwe prijzen, tegen de tijd dat ze iets laten zien van een daling kan het al uren uitverkocht zijn of weer aangepast. Nog los van alle verkeerde koppelingen die er zijn.

Mag ik vragen welke (web) winkel het was?
Hathi @OLED21 december 2023 08:59
En hoe is dat bewijs dat dat komt doordat LG daar iets over gezegd heeft? Er kunnen honderdduizenden redenen zijn waarom die prijs van vannacht nu niet meer is.
Yzord @Hathi21 december 2023 09:03
Nu ben ik toch wel benieuwd naar die honderdduizenden redenen 🤔
Hathi @Yzord21 december 2023 09:09
Die ga ik niet allemaal opnoemen ;-)
Maar bijvoorbeeld: prijsfout, tijdelijke aanbieding, automatisch mee gaan met de prijs van een concurrent en die concurrent heeft de prijs ook weer verhoogd etc.

Dit artikel gaat er om dat er bewijzen zijn dat Samsung aan retailers heeft afgedwongen om bepaalde minimale prijzen te hanteren voor de TV's. En dat is verboden in de EU.
Een retailer mag helemaal zelf bepalen voor welke prijzen hij producten verkoopt en dat is ook exact de reden waarom het feit dat een bepaalde lage prijs maar kort te zien was helemaal niet hoeft te betekenen dat de fabrikant daar een stokje voor gestoken heeft. Die retailer is helemaal vrij om zelf te bepalen welke prijs hij hanteert en op welk moment. Dus als hij midden in de nacht een prijs van 1073,- wil hanteren en 's ochtends weer wil verhogen dan moet hij dat helemaal zelf weten.
Natuurlijk kan het zijn dat die retailer een belletje heeft gehad van LG dat die prijs niet volgens afspraak is, maar dat is maar één van de vele mogelijke redenen waarom die prijs nu weer omhoog is, dus zo'n screenshot van een tijdelijke lage prijs zegt helemaal niets.

Ter aanvulling; Bij Samsung zijn er dus bewijzen in de vorm van screenshots van emails en whatsapp berichten tussen Samsung en retailers waarin Samsung de retailers op een min of meer dwingende manier adviseert om de prijs van een TV te verhogen.

[Reactie gewijzigd door Hathi op 22 juli 2024 13:23]

Smiler 21 december 2023 09:11
Ik ben eens benieuwd of ze hier wel iets mee kunnen.
Er is ook een beeldbuisclaim voor TV's verkocht tussen 1996 en 2006 die al sinds 2012 loopt:
Bron: beeldbuisclaim consumentenbond
Bron: Beeldbuisclaim Consumenten Claim

Een rechter heeft hierin echter besloten dat Consumentenbond en Consumenten Claim niet mochten optreden namens de gedupteerden (55.000). Iedere gedupeerde mag wel zelfstandig aanklagen. |:(
Bron: ad.nl

[Reactie gewijzigd door Smiler op 22 juli 2024 13:23]

pvcholten @Smiler21 december 2023 09:41
De wet is inmiddels veranderd.

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie
Smiler @pvcholten21 december 2023 10:58
Dat is mooi! Thanks voor de extra info!
Groningerkoek @pvcholten21 december 2023 11:27
Maar wel met deze kanttekening:

De bepalingen van de WAMCA zijn van toepassing op collectieve acties ten aanzien van gebeurtenissen op of na 15 november 2016 die worden ingesteld na 1 januari 2020.

Als jij je TV dus hebt gekocht voor de 15e Nov van 2016 dan is die wet er dus niet voor jou.
Pieter K 21 december 2023 09:22
Niemand werd gedwongen welke tv dan ook te kopen. Als je bij aankoop akkoord gaat met dat toestel voor die prijs, moet je niet achteraf gaan mauwen en klagen dat je teveel betaald hebt. Amerikaanse praktijken.
CH4OS @Pieter K21 december 2023 10:27
Het gaat erom dat de TV goedkoper had kunnen zijn wanneer de prijsafspraken er niet waren. Daar heeft Samsung al een tik voor op de vingers gehad met een boete, maar de consumenten die een TV gekocht hebben in die periode zijn (nog) niet gecompenseerd. Beetje vreemde reactie/denkwijze, de kous is namelijk niet af wanneer een fabrikant een dergelijke boete betaald aan (bijvoorbeeld) de ACM. De ACM compenseert namelijk consumenten die een TV hebben gekocht in die periode van de prijsafspraken niet.

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