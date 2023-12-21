Consumentenbond start claim tegen Samsung voor beïnvloeden tv-prijzen - update

De Nederlandse Consumentenbond heeft samen met de stichting Consumer Competition Claims een rechtszaak aangespannen tegen Samsung. De partijen stellen dat de fabrikant verboden afspraken heeft gemaakt om tv-prijzen te beïnvloeden en willen een schadevergoeding.

Samsung zou van 2013 tot 2018 winkeliers onder druk hebben gezet om zijn televisies niet onder een bepaalde prijs te verkopen, stelt de Consumentenbond. De fabrikant zou er vervolgens met webcrawlers actief op toezien of deze afspraken werden nagekomen. Niet alleen de televisies van Samsung werden op deze manier 'onnodig hoog' gehouden, maar door de marktwerking gold dat ook voor tv's van andere merken, aldus de bond. Hierdoor zouden consumenten gemiddeld 12 procent te veel hebben betaald voor hun Samsung-televisies, met uitschieters naar 29 procent. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de opgelopen schade precies is bij het kopen van tv's van andere merken.

De Autoriteit Consument en Markt heeft het bedrijf om dezelfde reden in 2021 al een boete gegeven van 39 miljoen euro. De Consumentenbond start nu een massaclaim omdat het vindt dat Samsung het te veel betaalde geld moet terugbetalen aan klanten. De bond schat de totale schade op meer dan 500 miljoen euro. Iedere Nederlander die tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018 een televisie heeft gekocht, ook als deze niet van Samsung is, kan zich aansluiten bij de claim om aanspraak te maken op een mogelijke compensatie. Het zou gaan om een vergoeding van maximaal 25 procent van het aankoopbedrag.

Samsung vindt zelf niet dat het de mededingingswetgeving heeft geschonden, laat het bedrijf in een reactie aan Tweakers weten. "Retailers zijn altijd volledig vrij geweest om hun eigen verkoopprijzen te hanteren en Samsung heeft geen enkel middel toegepast dat deze vrijheid kan beperken." Het bedrijf stelt dat er 'geen basis is voor juridische actie in een civiele procedure' en is in hoger beroep gegaan.

Update, 11.38 uur: Reactie van Samsung is toegevoegd aan het artikel.