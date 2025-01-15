Rechtbank: stichtingen mogen voor Nederlandse gebruikers procederen tegen Google

De stichtingen Massaschade & Consument en Stichting Bescherming Privacybelangen mogen namens Nederlandse gebruikers rechtszaken voeren tegen Google. Een rechter heeft beide stichtingen ontvankelijk verklaard, waardoor de rechtszaak er kan komen.

Wat in die zaken de verhouding zal zijn tussen beide stichtingen, is vooralsnog onbekend, meldt Massaschade en Consument. Het is volgens de rechter goed om deze zaak collectief te voeren, zodat individuele gebruikers niet naar de rechter hoeven. SBP heeft 160.000 aanmeldingen, meldt de Consumentenbond, die die stichting steunt. Massaschade en Consument heeft 100.000 aanmeldingen.

Beide stichtingen eisen een schadevergoeding voor de dataverzameling. Bij SBP gaat dat om Google-diensten in zijn algemeenheid sinds 2012, bij Massaschade en Consument gaat het om Android-telefoons specifiek. Volgens beide stichtingen is die dataverzameling tegen Europese en Nederlandse regels.

Massaschade en Consument draagt bij winst 17,5 procent van de schadevergoedingen af aan de financier, Eaton Hall Funding. SBP laat zich financieren door Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, die bij winst 18 tot 25 procent krijgt.