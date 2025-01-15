Rechtbank: stichtingen mogen voor Nederlandse gebruikers procederen tegen Google

De stichtingen Massaschade & Consument en Stichting Bescherming Privacybelangen mogen namens Nederlandse gebruikers rechtszaken voeren tegen Google. Een rechter heeft beide stichtingen ontvankelijk verklaard, waardoor de rechtszaak er kan komen.

Wat in die zaken de verhouding zal zijn tussen beide stichtingen, is vooralsnog onbekend, meldt Massaschade en Consument. Het is volgens de rechter goed om deze zaak collectief te voeren, zodat individuele gebruikers niet naar de rechter hoeven. SBP heeft 160.000 aanmeldingen, meldt de Consumentenbond, die die stichting steunt. Massaschade en Consument heeft 100.000 aanmeldingen.

Beide stichtingen eisen een schadevergoeding voor de dataverzameling. Bij SBP gaat dat om Google-diensten in zijn algemeenheid sinds 2012, bij Massaschade en Consument gaat het om Android-telefoons specifiek. Volgens beide stichtingen is die dataverzameling tegen Europese en Nederlandse regels.

Massaschade en Consument draagt bij winst 17,5 procent van de schadevergoedingen af aan de financier, Eaton Hall Funding. SBP laat zich financieren door Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, die bij winst 18 tot 25 procent krijgt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-01-2025 20:15
30 • submitter: wildhagen

15-01-2025 • 20:15

30

Submitter: wildhagen

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Reacties (30)

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Qwerty-273 15 januari 2025 20:21
Tja, “litigation financing” is de laatste jaren een steeds populairdere hoek in Europa. Waar de financier dan bij succes wel een goed rendement wilt maken (ook om de niet succesvolle zaken te kunnen dekken).
Triblade_8472 @Qwerty-27315 januari 2025 22:22
Onze rechtspraak is niet gebaseerd op winst maken. Ik kan mij ook niet indenken dat een rechter een boete naar Amerikaanse maatstaven oplegt.
Je hoeft die claim echt niet in om rijk te worden.

Wél is het een goed systeem om het juridisch systeem te ontlasten en tegelijkertijd mensen een veel betere toegang tot het recht te geven. Met name inzake grote bedrijven die erom bekend staan je kapot te kunnen procederen.
TheVivaldi @Triblade_847215 januari 2025 22:29
Precies, rijk worden hoeft niet per se. Er zijn ook genoeg mensen die uit principe willen procederen, maar niet zelf een dure, lange rechtszaak willen of kunnen starten. Zo'n stichting kan dan behoorlijk helpen.
Frame164 @TheVivaldi16 januari 2025 00:04
Als je dan toch niet wilt is het ook weer niet zo principieel.
Falcon @Frame16416 januari 2025 07:25
Om financiële of gezondheids redenen niet kunnen heeft niks met je principes te maken.

Al had @TheVivaldi misschien beter het woord “kunnen” ipv “willen” moeten gebruiken, als het alleen je daar om ging.

[Reactie gewijzigd door Falcon op 16 januari 2025 07:29]

Tintel @TheVivaldi16 januari 2025 11:25
Juist maar omdat nu juist de rijke bedrijven praktisch door kunnen blijven procederen en rijker worden als ze niet worden aangeklaagd zit er hier toch een probleem denk ik.

Recht halen zou niet gerelateerd moeten zijn aan beschikbare financiele middelen.
Martinspire @Triblade_847215 januari 2025 22:58
Ja dit is gewoon soort van crowdfunden van rechtszaken en ik vind het raar dat het nu pas van de grond komt. Er zijn zoveel partijen die prima aangeklaagd kunnen worden en je nog een goede zaak hebt, maar omdat rechtszaken zo duur en tijdrovend zijn, begint eigenlijk niemand eraan.
Qwerty-273 @Triblade_847216 januari 2025 00:21
Bij het SBP, er wordt een vergoeding van 750 euro per persoon geëist (waarbij ook een deel in natura kan worden omgerekend naar een bepaalde waarde en je daarmee verder de uitkering per persoon kan drukken). Dat maal 160k aanmeldingen bij het SBP is toch een behoorlijk bedrag. (750 euro x 160.000 personen x 18% = 21,6m euro) Dat zijn nog geen Amerikaanse toestanden, maar wel erg fors als uitbetaling aan de financier (al durf ik niet direct te schatten wat de kosten van deze zaak zullen zijn)
sdsnatcher73 @Qwerty-27316 januari 2025 06:32
Bij winst van de zaak zullen de kosten ook door Google apart betaald moeten worden, dat staat los van een schadevergoeding.
MrFax @Triblade_847216 januari 2025 07:23
De manier hoe wij het juridisch systeem ontlasten is doormiddel van zelfregulering: Klachtencommissies en dergelijke. In sommige gevallen zijn ze zelfs bindend voor het bedrijf. (zoals bij de Kifid)

Alleen is het niet bij elk bedrijf even goed geregeld, en al helemaal niet bij buitenlandse bedrijven.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 16 januari 2025 07:24]

graey @Qwerty-27315 januari 2025 20:54
Tja, dat moet ook wel bijna, want als individu kan ik echt geen deuk in een pakje boter slaan tegen een gigant + advocatenteam als Google. Ook al kan je winnen, je zal toch wel een bedragje nodig hebben om de zaak van de grond te krijgen.
Strebor @graey16 januari 2025 09:39
Niet alleen een bedragje. Ook heel veel tijd. En voor die tijd word je volgens mij niet schadeloos gesteld, in het hele onwaarschijnlijke geval dat je wint.

[Reactie gewijzigd door Strebor op 16 januari 2025 12:49]

Roel1966 15 januari 2025 21:31
Op zich een goede zaak dat men het collectief aanpakt want als enkeling moet je al veel geld hebben om te gaan procederen tegen zo'n groot bedrijf als Google. Andere kant is wel dat ik dus al vele jaren geleden mensen telkens voor Google gewaarschuwd heb. Zovelen die dan een Google mailadres pakten als vast mailadres en hun mailadres van de provider niet meer gebruikten. Zei al vaker van realiseer je wel dat een Google mailadres niet zo gratis is als het lijkt want Google is en blijft een commercieel bedrijf.
Lucb1e @Roel196615 januari 2025 22:43
Andere kant is wel dat ik dus al vele jaren geleden mensen telkens voor Google gewaarschuwd heb
Het is echter wel lastig: je hebt e-mail nodig voor een normaal leven in deze tijd, je ziet veel andere mensen zo'n @gmail.com-adres hebben (goede reclame), het is gratis, je hebt al genoeg kosten, Microsoft met hotmail is niet per se beter... tsja, wat doe je dan?

Of Google Maps, wat voor alternatief is er als je wil weten welke wegen momenteel druk zijn? Voor sommige landen is er vast wel wat te vinden (NL publiceert data van lussen in de weg, wellicht heeft iemand een grafische weergave gemaakt die je kan gebruiken), maar Google Maps werkt wereldwijd omdat ze een heel botnet van alle telefoons hebben die allemaal live hun locatie doorsturen. Wil je dan liever in de file staan dan dat Google je ritinformatie bijhoudt? Het is niet een keuze die je zonder gevolgen kan maken om geen Google te gebruiken wanneer je ervoor gewaarschuwd wordt

Zoveel informatie als er op Youtube staat die niet elders gepubliceerd wordt. Er was nog een tijd Vimeo en enkele andere diensten, maar die richten zich al lang niet meer op de markt die Youtube bedient. Zelfs creative commons video's staan heel vaak uitsluitend op dit gesloten platform in plaats van dat de maker ze ook op iets als Peertube zet. Er is niet om Google heen te komen, zelfs al weet je precies wat ze doen
Roel1966 @Lucb1e15 januari 2025 22:59
Het is echter wel lastig: je hebt e-mail nodig voor een normaal leven in deze tijd, je ziet veel andere mensen zo'n @gmail.com-adres hebben (goede reclame), het is gratis, je hebt al genoeg kosten
Bij zo goed als elke internetprovider krijg je een gratis mailadres van de provider en je vaak ook nog een aantal extra adressen zelf kan aanmaken. Dus dan ben je niet afhankelijk van Google of Microsoft en dat evenzogoed gratis is en ook vaak nog ietwat veiliger.
Of Google Maps, wat voor alternatief is er als je wil weten welke wegen momenteel druk zijn?
Kijk je naar b.v. Duitsland dan is er wel degelijk een goed alternatief namelijk gewoon de radio. Zo gauw als er wat aan de hand is op de weg dan melden ze dat daar meteen en het dus heel actueel is.
Zoveel informatie als er op Youtube staat die niet elders gepubliceerd wordt.
Dat is vooral video streaming maar ik doel veel meer op b.v. gmail of die Google clouddiensten, Google Chrome etc.....
fenrirs @Roel196615 januari 2025 23:29
En dan wissel je van provider……
Ik snap je frustratie met google, maar dan kan je nog beter proton aanraden als het gratis moet t zijn
Roel1966 @fenrirs15 januari 2025 23:46
Ik snap je frustratie met google, maar dan kan je nog beter proton aanraden als het gratis moet t zijn
Nou, frustratie niet want ik heb zelf ook gewoon een gmail adres, wel dan meer voor mijn smartphone dan. Alleen wat mij wel frustreerd is dat blinde vertrouwen wat dan zeker al de niet pc mensen hebben in Google. Ik mail dus al zeker niet met gmail dan belangrijke vertrouwelijke documenten.
En dan wissel je van provider……
Nu ja ik wissel niet snel van provider en ben al heel wat jaren bij Ziggo. Rede is deels dat je veelal toch ook bij anderen hetzelfde betaald als je dan alles bij elkaar optelt met extra dingen. En ja, daarnaast, hier eigenlijk weinig problemen met Ziggo gehad net als met hun klantenservice.
Marve79 @Roel196616 januari 2025 06:40
Ik had voorheen altijd mails van de isp, home.nl, xs4all.nl, cistron.nl.

Ben al zoveel van provider gewisseld dat het me geen optie lijkt. Vroeger kon dat toen mail nog niet zo belangrijk was.

Ik heb nu wel alles van Gmail naar Office 365 gezet met een eigen domein naam, maar met Microsoft ben je niet veel beter af dan met Google. Maar het werkt wel altijd, en als het even niet werkt staan er 100 techneuten klaar om het zsm op te lossen.

Enige goede alternatief lijkt me zelf hosten maar daar moet je tijd en zin in hebben.

En de radio als alternatief voor Google Maps is niet echt een alternatief he. Waze bijv die je direct omleidt bij een incident, met de radio ga je altijd te laat zijn. Bovendien vertelt die niet hoe je ergens moet komen.
bzzzt @Marve7916 januari 2025 08:31
Je hoeft niet zelf te hosten om je eigen domeinnaam voor mail te kunnen gebruiken.
Enige punt voor veel mensen is dat het iets complexer is en domweg duurder.
Frame164 @Roel196616 januari 2025 00:08
De verkeersinformatie op de Duitse radio is niet zo fijnmazig als de informatie van google. Ik kan bijvoorbeeld de weg voor de uitgang van de parkeerplaats van mijn appartement niet zien vanuit huis, maar in google maps kan ik wel zien of ik makkelijk weg kan of beter even kan wachten. Idem voor alle andere straten in steden en dorpen.
Lucb1e @Roel196616 januari 2025 20:09
Kijk je naar b.v. Duitsland dan
...zie je dat de gemiddelde persoon Google Maps gebruikt (bron: woon in duitsland en heb duitse collega's)

Niet dat radio geen optie is, maar het is zoveel minder praktisch. Dat is wat ik bedoel met een normaal modern leven: je kan best vanalles laten en de tracking niet hebben, maar ik denk dat je het jezelf dan erg lastig maakt (zeg ik als iemand die het zichzelf, zeker als je m'n vrienden vraagt, het zich best vaak enigszins lastig maakt zoals door het niet hebben van WhatsApp)

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 16 januari 2025 20:11]

Roel1966 @Lucb1e16 januari 2025 21:25
je kan best vanalles laten en de tracking niet hebben
En toch is het fijn als je opgegroeid bent in een tijd dat je al die dingen niet had en nog afhankelijk was van een gewone papieren kaart. Tegenwoordig vertrouwen mensen blindelings op hun navigatie en weten soms geeneens waar ze zijn als de navigatie dan b.v. niet werkt. Ik kijk altijd van te voren nog even gewoon op de kaart om een idee te krijgen waar ik naartoe moet.
Essenert @Roel196615 januari 2025 23:14
Zovelen die dan een Google mailadres pakten als vast mailadres en hun mailadres van de provider niet meer gebruikten
ik denk dat er ook veel mensen zijn die Gmail of een andere gratis email provider gebruiken om zo te voorkomen dat ze van mail adres hoeven te switchen als ze van internet provider switchen. dat is bij mij in ieder geval wel zo. ik switch ieder jaar van ISP
ODF 15 januari 2025 20:32
Die winst percentages gaan af van het geld wat overblijft nadat alle onkosten (dus het geld van de financiering en de advocaatkosten) van de schadevergoeding zijn afgetrokken. Maar ja kost je ook niks als je je aanmeld als "slachtoffer" bij Massaschade en Consument voor misschien een paar duizend euries.
Lucb1e @ODF15 januari 2025 21:16
Ik vind het wel een prima concept. Ze gaan ondernemersrisico aan (ze kunnen op kosten blijven zitten) maar een grote dataverzamelaar die denkt met vanalles weg te komen mag dat wel eerst verdedigen

Heb net naar de eisen gekeken ("alle consumenten die op enig moment na 1 maart 2012 producten of diensten van Google hebben gebruikt en in Nederland woonden" en 16+ zijn: voldoe ik beide aan) en de privacyvoorwaarden van deze stichting klinken wel oké, dus heb me nu ook aangemeld. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer schadevergoeding er is en dan kan hun kostenpercentage waarschijnlijk voor iedereen omlaag (ze noemen een bereik van 18 tot 25 procent, wellicht afhankelijk van hoeveel meer dan hun eigen onkosten ze binnenkrijgen als ze winnen)
Triblade_8472 @Lucb1e15 januari 2025 22:26
Het belangrijkste kaart je niet aan.

Ben je het eens met de rechtszaak? Is het voor jou een principe kwestie? Wil je jouw recht halen?

Of ga je voor een 'gratis' vergoeding omdat dit een leuk zakcentje is?
Lucb1e @Triblade_847215 januari 2025 22:31
Ik weet niet hoe het je helpt om te weten wat mijn persoonlijke motivatie is, maar het antwoord is vooral dat eerste wat je noemt (dat ik het eens ben t/m recht halen omdat ik denk dat Google het niet goed doet qua privacy)

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 15 januari 2025 22:46]

mjvdl 15 januari 2025 20:44
Organisaties als de consumentenbond hebben niet van die diepe zakken om dit soort zaken zelf te kunnen financieren.
MrMonkE @mjvdl15 januari 2025 22:44
10 miljoen op de bankrekeningen in de jaarrekening van 2023

Ik ben geen financieel onderlegd individu dus mocht je twijfels hebben aan mijn constatering -ik heb dat zelf namelijk ook :)- kun je kijken op: https://cloudfront.consum...bond-jaarverslag-2023.pdf

Niet dat ik vind dat ze het zelf moeten betalen maar meer ter indicatie dat die zakken niet zo leeg zijn als je zou denken.
ITWarrior @MrMonkE15 januari 2025 23:54
Zo'n massa claim als dit loopt echt flink in de papieren, volgens Wetenschapelijk Onderzoek- en datacentrum kunnen de kosten van een massa claim met schadevergoeding oplopen tot meerdere miljoenen euro's. En zo'n claim tegen Google met nu al veel inschrijvingen zal zeker niet aan de onderkant van die "meerdere miljoenen" uitkomen, maar dat is een gok want ik kan nergens publiek vinden want er geïnvesteerd is in deze claims.

Ik ben geen advocaat/jurist van beroep, dus verder geen kennis over zo'n claim.

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