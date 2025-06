Consumentenbond start nieuwe rechtszaak tegen Meta om gebruik persoonsgegevens

De Consumentenbond is samen met de Data Privacy Stichting, ofwel DPS, een nieuwe rechtszaak begonnen tegen Meta. De organisaties waren met het moederbedrijf van Facebook in onderhandeling over een compensatie voor gebruikers, die op niets is uitgelopen.

De organisaties eisen dat Meta iedere Facebook-gebruiker die zich heeft aangemeld voor de massaclaim 750 euro compensatie betaalt voor 'alle schadelijke gevolgen van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens'. Daarnaast eist DPS voor iedere Facebook- en Instagram-gebruiker 500 euro voor 'de illegale doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten'. Verder vraagt DPS de rechter om Facebook-gebruikers een bedrag ter compensatie toe te kennen 'op basis van de waarde van hun gegevens die Meta onrechtmatig heeft gebruikt'.

De Consumentenbond zegt dat alle gebruikers in Nederland die na 1 april 2010 een Facebookaccount hadden en in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding zich kunnen aanmelden voor de rechtszaak. Consumenten die na 25 mei 2018 een Facebook- of Instagram-account hadden en compensatie willen claimen voor het doorsturen van gegevens naar de Verenigde Staten, kunnen zich ook aanmelden. Gebruikers kunnen zich voor beide claims aanmelden. De Consumentenbond zegt tegen NU.nl dat 250.000 mensen zich hebben aangemeld voor de collectieve rechtszaak.

Vorig jaar wonnen de Consumentenbond en DPS een rechtszaak tegen Facebook over het verwerken van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. De rechter oordeelde dat die verwerking onrechtmatig was. Facebook had daarnaast geen toestemming om bijzondere persoonsgegevens, zoals seksuele voorkeur of religie, te verwerken, terwijl het platform dit wel deed. Het betalen van compensatie aan gebruikers was geen onderdeel van de rechtszaak. Wel moest Facebook de proceskosten van 17.743,01 euro betalen.