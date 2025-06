Ontwikkelaar van KotOR-remake wordt mogelijk verkocht voor 500 miljoen dollar

De Zweedse gamegigant Embracer Group gaat ontwikkelaar Saber Interactive verkopen voor 500 miljoen dollar. Dat stelt persbureau Bloomberg op basis van informatie van betrokkenen. De studio werkt momenteel aan een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic.

Saber Interactive wordt verkocht aan een groep investeerders, volgens een bron van Bloomberg. Het is de bedoeling dat het een particulier bedrijf wordt met ongeveer 3500 werknemers. Saber Interactive en Embracer Group hebben de deal nog niet bevestigd en weigeren te reageren op vragen van Bloomberg.

Embracer Group kocht Saber Interactive in 2020 voor 525 miljoen dollar. De studio is onder meer bekend van de zombiegame World War Z. Sinds 2022 werkt de studio aan de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic. Eerst werd de ontwikkeling gedaan door gamestudio Aspyr, maar door interne problemen was de aanvankelijke releasedatum in 2022 niet haalbaar. Bloomberg beweert dat Saber Interactive na het afronden van de deal blijft werken aan de remake van Knights of the Old Republic. Wanneer de game verschijnt, is nog niet bekend.

Begin 2023 kreeg Embracer Group een financiële tegenvaller te verduren. Ceo Lars Wingefors onthulde dat een deal van 2 miljard dollar op het laatste moment niet doorging. Naar verluidt ging het om een deal met Savvy Games Group, een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. Sindsdien zijn er veel ontslagen gevallen binnen de studio's waarvan het Zweedse bedrijf de eigenaar is. Ook is er een Deus Ex-game geannuleerd die twee jaar in ontwikkeling was.