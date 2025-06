Embracer Group ontsloeg afgelopen kwartaal 900 werknemers en annuleerde 15 games

Het Zweedse gamebedrijf Embracer Group heeft het afgelopen kwartaal 904 werknemers ontslagen, waaronder meer dan 500 ontwikkelaars. Dat laat het bedrijf weten in de bespreking van zijn kwartaalcijfers. Ook heeft het vijftien 'grotendeels onaangekondigde' projecten afgeschreven.

Het gaat om 5 procent van het totale personeelsbestand van Embracer Group. In zijn kwartaalverslag stelt het bedrijf dat er dit boekjaar meer ontslagen zullen gaan vallen. De gamegigant hoopt hiermee zijn schuld flink te verminderen. Momenteel staat het omgerekend zo'n 1,3 miljard euro in het rood, en Embracer hoopt dat het voor het eind van het boekjaar kan zakken naar een schuld van minder dan een miljoen euro. Verder zijn er het afgelopen kwartaal in totaal vijftien gameprojecten geannuleerd bij de studio's Amplifier, Freemode, Gearbox, Plaion, Saber en THQ Nordic.

In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar meldt de uitgever een toename van 13 procent qua netto-omzet, omgerekend 942.333 euro. Het bedrijf dankt onder meer het succes van games als Dead Island 2, Remnant II en de consoleversie van Teardown aan wat naar eigen zeggen 'een van onze sterkste kwartalen qua nieuwe releases ooit' is.

Embracer Group heeft enkele jaren geleden een hoop gamestudio's gekocht, waaronder Tomb Raider-ontwikkelaar Crystal Dynamics, maar kreeg begin 2023 een flinke financiële klap te verduren. Ceo Lars Wingefors onthulde dat een deal van 2 miljard dollar op het laatste moment niet doorging. Naar verluidt gaat het om een deal met Savvy Games Group, een investeringsfonds uit Saudi-Arabië.

Recentelijk doekt het bedrijf daarom een hoop eerder gekochte studio's weer op. Eerder dit jaar heeft Embracer onder meer Saints Row-studio Volition en Studio Onoma, bekend van games als Lara Croft Go en Hitman Go, gesloten. Video Game Chronicle schreef een week geleden dat TimeSplitters-studio Free Radical ook gesloten dreigt te worden. Embracer Group probeert daarnaast naar verluidt om Borderlands-studio Gearbox te verkopen.