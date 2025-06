Embracer Group sluit Saints Row-studio Volition 'met onmiddellijke ingang'

Embracer Group sluit Volition, de gamestudio achter Saints Row en Red Faction, 'met onmiddellijke ingang'. De Zweedse game-uitgever kondigde in juni al zijn plannen aan om meerdere studio's te sluiten.

Volition maakt de sluiting van de studio zelf bekend op LinkedIn. De recentste game van Volition is de Saints Row-reboot uit 2022. Uit kwartaalcijfers van Embracer en matige scores bleek dat de titel commercieel ondermaats presteerde. Embracer Group kreeg begin 2023 bovendien een flinke financiële klap te verduren. Ceo Lars Wingefors onthulde dat een deal van 2 miljard dollar op het laatste moment niet doorging. Naar verluidt gaat het om een deal met Savvy Games Group, een investeringsfonds uit Saudi-Arabië.

Volition werd ruim dertig jaar geleden opgericht als Parallax Software Corporation. De studio ontwikkelde de Descent-games. In 1996 veranderde de studio zijn naam naar Volition, waarna het werkte aan Saints Row, Red Faction en Summoner. In 2000 werd de studio overgenomen door THQ. Na de faillissementsaanvraag van THQ in 2012 werd de studio overgenomen door Koch Media - nu bekend als Plaion - waarna de games werden uitgegeven onder het Deep Silver-label. Sinds 2018 is Plaion onderdeel van THQ Nordic, waarvan Embracer het moederbedrijf is. Eind vorig jaar werd Volition nog ondergebracht onder Borderlands-maker Gearbox, ook onderdeel van Embracer.