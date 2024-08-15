Winst Embracer is vorig kwartaal sterk gedaald door minder uitgebrachte games

Zweedse gamegigant Embracer draaide vorig kwartaal een gecorrigeerde operationele winst van 71,79 miljoen euro. Dat is een daling van 51 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vooral de omzet van zijn 'Entertainment and Services'-divisie daalde sterk in het afgelopen kwartaal.

Embracers omzet is in al zijn bedrijfstakken gedaald in het eerste kwartaal van boekjaar 2024, blijkt uit de cijfers die de gamegigant op donderdag presenteerde. Dat speelde vooral bij de Entertainment and Services-divisie, waar de netto-omzet 54 lager lag dan dezelfde periode in 2023. De omzet uit pc- en consolegames daalde met 34 procent, terwijl de netto-omzet uit mobiele games en bordspellen respectievelijk 3 en 5 procent lager uitvielen. De winst uit die bedrijfstakken stegen wel licht, schrijft Embracer.

Volgens Embracer waren deze dalingen te verwachten. Het bedrijf wijt ze aan 'lagere releaseactiviteit' dan een jaar geleden. Het conglomeraat heeft de afgelopen tijd minder games op de markt gebracht dan voorheen. Het Zweedse bedrijf verwacht in het komende boekjaar verschillende grote games uit te brengen, die gezamenlijk een waarde van 337,78 miljoen euro moeten hebben. Daaronder valt bijvoorbeeld Kingdom Come: Deliverance II, dat op de planning staat voor februari 2025.

Embracer heeft de afgelopen jaren veel overnames gedaan, maar is sinds vorig jaar bezig met reorganisaties nadat het een partnerdeal van 2 miljard dollar is misgelopen. In die periode heeft het ontslagrondes gehouden en diverse projecten geschrapt. Het bedrijf verkocht Gearbox bijvoorbeeld aan Take-Two voor een fractie van de 1,3 miljard dollar die het drie jaar geleden voor dat bedrijf had betaald. Het bedrijf is nu van plan om zichzelf op te splitsen in drie losse bedrijven.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-08-2024 17:42 12

15-08-2024 • 17:42

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Reacties (12)

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chaoscontrol 15 augustus 2024 18:01
Embracer killed Deus Ex. :( Was de enige IP waar ik echt naar uit keek.
nst6ldr @chaoscontrol15 augustus 2024 19:55
Daadwerkelijk een van de grootste zondes in de industrie, wat was ik chagrijnig die dag.
Gloriam @chaoscontrol15 augustus 2024 21:47
Origineel vol met hoop toen Embracer de IP had opgekocht samen met de studio, gezien Square Enix er niks meer mee wou doen na Mankind Divided's (in hun ogen) matige cijfers.

Komt mij nu echt over als een Half Life 3 geval, vorige deel eindigde op een cliffhanger, vervolg zal er waarschijnlijk nooit komen.
nullbyte @Gloriam16 augustus 2024 12:38
Valve maakt een Half Life game als nieuwe technologie innovatie toelaat.

HL1 - Eerste FPS met een verhaal, gevolg van beter wordende PC Hardware / 3d accelerators.
HL2 - Physics
HL Alyx - VR

Valve maakt HL3 als de tijd er rijp voor is. De Embracer, Square Enix situatie van Deus Ex is een totaal ander scenario.
Bulls @chaoscontrol15 augustus 2024 18:37
Geen medelijden met embracer group idd.
Jorel @chaoscontrol15 augustus 2024 19:08
Dus dit!!!!
SherlockHolmes 15 augustus 2024 20:15
I asked for this.
DarkNeogen 15 augustus 2024 20:42
Geruchten gaan dat er mogelijk weer leven komt in Legacy of Kain, in de vorm van Soul Reaver remasters. Er komt een Kickstarter voor een Soul Reaver prequel visual novel en mogelijk wat merchandise.

Ik ben heel enthousiast en erg huiverig tegelijkertijd, want Embracer...
armageddon_2k1 @DarkNeogen16 augustus 2024 11:07
Een commercieel bedrijf gaat een Kickstarter doen. Nice. Handig om je klanten de ontwikkeling te laten financieren en zelf geen risico te lopen.
DarkNeogen @armageddon_2k116 augustus 2024 12:10
Ik weet niet of de KS vanuit Embracer is eigenlijk. Maar dat terzijde.
MrX_Cuci @DarkNeogen16 augustus 2024 14:49
Embracer heeft in ieder geval een licentie verstrekt aan "Evercade". Soul Reaver en Legacy of Kain komen beschikbaar via hun giga carts concept.
Linksquest Moderator Spielerij
16 augustus 2024 10:25
Het doet dan ook niet goed als games die ze uitbrengen niet 100% werken en uiteindelijk niet helemaal gefixt worden. THQ Nordic is een van de bekende Studio's van Embracer en die maken best leuke games, maar heel vaak zitten daar nog fouten in, Alone in The Dark is daar toch een voorbeeld van, waarin de New Game+ mode behoorlijk wat fouten bevat.

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