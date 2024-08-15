Winst Embracer is vorig kwartaal sterk gedaald door minder uitgebrachte games

Zweedse gamegigant Embracer draaide vorig kwartaal een gecorrigeerde operationele winst van 71,79 miljoen euro. Dat is een daling van 51 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vooral de omzet van zijn 'Entertainment and Services'-divisie daalde sterk in het afgelopen kwartaal.

Embracers omzet is in al zijn bedrijfstakken gedaald in het eerste kwartaal van boekjaar 2024, blijkt uit de cijfers die de gamegigant op donderdag presenteerde. Dat speelde vooral bij de Entertainment and Services-divisie, waar de netto-omzet 54 lager lag dan dezelfde periode in 2023. De omzet uit pc- en consolegames daalde met 34 procent, terwijl de netto-omzet uit mobiele games en bordspellen respectievelijk 3 en 5 procent lager uitvielen. De winst uit die bedrijfstakken stegen wel licht, schrijft Embracer.

Volgens Embracer waren deze dalingen te verwachten. Het bedrijf wijt ze aan 'lagere releaseactiviteit' dan een jaar geleden. Het conglomeraat heeft de afgelopen tijd minder games op de markt gebracht dan voorheen. Het Zweedse bedrijf verwacht in het komende boekjaar verschillende grote games uit te brengen, die gezamenlijk een waarde van 337,78 miljoen euro moeten hebben. Daaronder valt bijvoorbeeld Kingdom Come: Deliverance II, dat op de planning staat voor februari 2025.

Embracer heeft de afgelopen jaren veel overnames gedaan, maar is sinds vorig jaar bezig met reorganisaties nadat het een partnerdeal van 2 miljard dollar is misgelopen. In die periode heeft het ontslagrondes gehouden en diverse projecten geschrapt. Het bedrijf verkocht Gearbox bijvoorbeeld aan Take-Two voor een fractie van de 1,3 miljard dollar die het drie jaar geleden voor dat bedrijf had betaald. Het bedrijf is nu van plan om zichzelf op te splitsen in drie losse bedrijven.