BioWare maakt releasedatum Dragon Age: The Veilguard bekend

Dit maken wij er zelf naar
Hoe dan? Suggereer je dat we voor games van onafhankelijke of kleinere studio's het dubbele moeten betalen?
Er blijft gewoonweg te weinig aan de strijkstok hangen voor "kleine" bedrijfjes
Er blijft niets aan de strijkstok hangen voor kleine bedrijfjes omdat mensen als Molyneux alle netto winst vangen.
Molyneux was/is geen developer of game-nerd. Hij was een 'entrepreneur' die door toeval in de software business terecht is gekomen.
Door het succes kwam de studio in het vizier van partijen die het bedrijf wilden hebben en het idee van een grote zak geld, een dikbetaalde managementpositie en waarschijnlijk de belofte van EA dat de studio intact blijft waren gewoon aanlokkelijk.
Helaas bleek dat Molyneux nog de studio goed pasten in de zakelijke top-down structuur van EA.
Molyneux kan dan wel een 'grote naam' zijn maar het zou toch helder moeten zijn dat dat geen automatische garantie is voor een goed product.
Kleine 'onafhankelijke' studio's zijn, net als grote studio's die eigendom zijn van een grote investeringsmaatschappij, afhankelijk van inkomsten.
Als een kleine studio een enorm goed verkopende game maakt kunnen ze er voor kiezen op dezelfde voet door te gaan en als de volgende game minder uit pakt is er genoeg geld voor de volgende game.
Maar verreweg de meesten kiezen er voor om een groter project te starten, een 2e studio te openen om meer tegelijkertijd te kunnen maken, enz. Om vervolgens te maken te krijgen met alle valkuilen in de business.
Op het moment dat een kleine studio (lees de eigenaar cq het management) zich gaat focussen op geld i.p.v. de games wordt het een speelbal van de investeerders.
En omdat software in het algemeen een lucratieve business kan zijn zijn sommige softwarebedrijven zelf investeringsmaatschappijen geworden die zelfs studio's oprichten.