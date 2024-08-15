BioWare maakt releasedatum Dragon Age: The Veilguard bekend

Ontwikkelaar BioWare heeft de releasedatum van de volgende Dragon Age-game The Veilguard bekendgemaakt. Het rollenspel verschijnt later dit jaar, op 31 oktober. De game komt op die dag beschikbaar voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S.

BioWare bevestigt de releasedatum van Dragon Age: The Veilguard in een nieuwe trailer, die op donderdagavond werd gepubliceerd en meer details deelt over het verhaal van de roleplayinggame. Die trailer bevestigt onder meer dat de elvengoden de primaire antagonisten van het spel worden.

Het bestaan van deze vierde Dragon Age-game werd in 2018 al bevestigd. In 2022 meldde BioWare dat het spel de subtitel 'Dreadwolf' zou krijgen, maar inmiddels is de game dus hernoemd naar The Veilguard. De ontwikkelaar zei eerder al dat het spel dit najaar zou verschijnen, maar deelde toen geen concrete releasedatum. De vorige Dragon Age-game, Inquisition, verscheen in november 2014.