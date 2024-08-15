BioWare maakt releasedatum Dragon Age: The Veilguard bekend

Ontwikkelaar BioWare heeft de releasedatum van de volgende Dragon Age-game The Veilguard bekendgemaakt. Het rollenspel verschijnt later dit jaar, op 31 oktober. De game komt op die dag beschikbaar voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S.

BioWare bevestigt de releasedatum van Dragon Age: The Veilguard in een nieuwe trailer, die op donderdagavond werd gepubliceerd en meer details deelt over het verhaal van de roleplayinggame. Die trailer bevestigt onder meer dat de elvengoden de primaire antagonisten van het spel worden.

Het bestaan van deze vierde Dragon Age-game werd in 2018 al bevestigd. In 2022 meldde BioWare dat het spel de subtitel 'Dreadwolf' zou krijgen, maar inmiddels is de game dus hernoemd naar The Veilguard. De ontwikkelaar zei eerder al dat het spel dit najaar zou verschijnen, maar deelde toen geen concrete releasedatum. De vorige Dragon Age-game, Inquisition, verscheen in november 2014.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-08-2024 18:11 40

15-08-2024 • 18:11

40

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Dragon Age: The Veilguard

vanaf € 12,-

2.5 van 5 sterren

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Reacties (40)

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dartbord 15 augustus 2024 18:26
Meh, ik vind de trailers zó teleurstellend dat ik hier inmiddels niet meer warm van kan worden. Doet mij veel denken aan DA: 2 en daar vond ik echt niets aan. Vooral door de manier van spelen.

Ben wel benieuwd wat de reviews gaan vertellen over de daadwerkelijke gameplay etc.

[Reactie gewijzigd door dartbord op 15 augustus 2024 18:27]

foekie1987 @dartbord15 augustus 2024 18:35
jaaaaaa, daar sluit ik mij ook bij aan. Ik hoop dat het meer terug naar DA:O vibes gaat. Van alle DA games, blijft dit toch mijn favoriet.
nzall @foekie198715 augustus 2024 19:31
Ik vond DA:O dan weer wat minder interessant, maar ik ben dan ook iemand die in DA games niet graag de Tactical mode gebruikt omdat ik dat niet leuk werken vindt in die serie. voor mij werkt zo'n modus eigenlijk enkel in een turn-based spel zoals Baldur's Gate 3 of Pathfinder.
87Dave @dartbord15 augustus 2024 20:21
Ik heb een gelijkaardig gevoel.
Het eerste spel, DA Origins is nog altijd één van mijn favoriete. Je had er bijvoorbeeld als mage snel tientallen spells dat je kon gebruiken. En allemaal met eigen karakter, geen domme kleine variaties.

DA 2 heeft dat sterk versimpeld tot eerder minder dan 20 basisspells met wat kleine variaties zoals "doet wat extra schade" of "duwt de vijand een beetje sterker weg".
DA Inquisition deed verder met overdreven vereenvoudiging. Alle diepgang en complexiteit was weg.

Nu lijken ze het nog verder doorgedreven te hebben door maar 2 abilities te geven om te gebruiken. We komen dus wel van vele tientallen, het niet ongebruikelijk tegen dat je in Awakening van Origins zat om er 30 of 40 te hebben. En nu hebben ze er maar 2 meer.

Ze gaan van tactische RPG naar action RPG en wat nu komt lijkt qua gameplay al meer op een klikker game dan een RPG.
harakiri576 @87Dave16 augustus 2024 00:24
omdat alleen zo kan je dezelfde spel op console uitbrengen, en toch goede verkoopcijfers halen.

dus, als je nadenkt, je hebt geen goede spelletjes meer omdat de meerderheid niet klaar is ervoor, ze willen het niet. het is een van de vele manifestaties van https://en.wikipedia.org/wiki/Tyranny_of_the_majority.
lenwar @harakiri57616 augustus 2024 07:17
Wikipedia: Tirannie van de meerderheid
Of gewoon in het Nederlands 🤔

Maar helemaal met je eens hoor!!
Bulls @dartbord15 augustus 2024 18:46
Wat ik er van heb gezien kan het mij ook totaal niet boeien. De trailer met de introducties van de personages deed echt cliché aan.
Linke-soep @dartbord15 augustus 2024 23:56
Eens, Dragon Age 2 was alles behalve episch. 3 ging wel weer, maar zo goed als 1 was maken ze de games niet meer
anthonypr @dartbord16 augustus 2024 08:29
Klopt helemaal, deze doet me helemaal niets
Snowman_sir 15 augustus 2024 18:17
aaaaah dacht al, heb ik dit gemist? was dus dreadwolf! kom maar op! :D
Soullie 15 augustus 2024 18:27
Stiekem kijk ik uit naar dit spel, maar ik wacht de reviews ff af.

Alle dragon age games tot nu toe met plezier gespeeld (zelfs deel 2).
nedius004 15 augustus 2024 18:41
Wist het all van gisteren de release date.Daarom vandaag begonnen met Dragon Age Inquisition.Vroeger in het begin gespeelt maar nooit verder gedaan.Dus dan maar volledig opnieuw begonnen.Voor deze die op Xbox Series s/X spelen.En problemen hebben met het opstarten.Hier een fix start Inquisition op een ander account en wanneer opgestart switch naar je main account.
Kolonel_L 15 augustus 2024 19:02
Ben heel benieuwd. Heb me uitermate vermaakt met DA:i. Al heb ik door deze trailer nog niet meteen de kriebel om hem te pre-orderen. Zoals anderen aangeven: ik wacht eerst de reviews af.
SkyStreaker 15 augustus 2024 19:14
Ik vond Dragon Age 2 prima te doen, Inquisition heb ik ook veel plezier van gehad.

Helaas, laat ik dit voorlopig liggen. De stijl wijkt zo heel, heel erg af van wat ik gewend ben van de serie. Het is nu "Dragon Age x Fortnite". Misschien maar wachten op de aanbiedingen-bak of een "demo" proberen via een fitte meid, wat ik de laatste tijd wel vaker doe. Discutabele versie proberen, bevalt het? Kopen zoals gewoon. Je zou het bijna gewoon gaan aanraden in dit geval.

En ik hou mijn hart heel erg nijpend vast voor de geruchtmakende Mass Effect 4. Ik durf gewoon niet te denken hoe ze die gaan vernaggelen.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 15 augustus 2024 19:15]

GeroldM @SkyStreaker16 augustus 2024 06:56
Een 'fitte meid' welke regelmatig opnieuw 'verpakt' zeker :)

Dragon Age Origins vond ik erg leuk om te spelen, Dragon Age 2 was een zodanige afknapper dat ik de rest niet eens meer heb aangekeken.

Heb echter wel de trailer bekeken van de nieuwe titel, net zoals een bespreking van een gamejournalist die toegang had tot een preview. De naam 'Twintertnight' kwam nogal vaak voor in de voice-over, welke ik sterk vind lijken op 'NeverWinter' van de game klassieker 'NeverWinter Nights'.

Alhoewel de preview van de nieuwe Dragon Age me niet tegen viel, zou ik liever een nieuwe game uit de NeverWinter serie zien.
Evanesco 15 augustus 2024 19:24
DA Inquisition met plezier gespeeld (echt heul lang geleden), maar vind het er wel erg cartoony en wat kinderlijk uitzien allemaal. Maar misschien komt dat ook doordat ik momenteel Elden Ring DLC speel. :+ Wél mooie omgevingen en lichteffecten lijkt het.
MAD_Sofia 15 augustus 2024 20:14
Ik vind de trailer iets minder erg dan verwacht, maar de character styling is net iets te Fable /, te cartoony.

Het past gewoon niet zo bij Bioware en de eerdere games terwijl ik trouw speler ben van de eerdere Dragon Ages en Mass Effect games.., als ik dan terug denk aan Morigan van toen ofzo, het zag er een tikje volwassener uit..

..maargoed.. gelukkig ben ik nog bezig met Baldur's Gate 3 , dus nog maar even uit 't hoofd zetten, en misschien ben ik echt te oud aan 't worden....
centr1no @MAD_Sofia16 augustus 2024 11:59
Het past gewoon niet zo bij Bioware en de eerdere games
Bioware is alleen nog maar bij naam de studio die het 15 jaar geleden was. Niet toevallig is het met de overname van EA een games-fabriek geworden die gewoon geen hart hebben voor wat ze maken.
Je ziet het werkelijk overal terug dat de grote studio's (lees investeringsmaatschappij) een franchisenaam hebben, daar wat ideeën voor neerpennen, dat vervolgens bij wat broodschrijvers en onderbetaalde studio neer gooien met de opdracht binnen 4 jaar een winstmakende game op te leveren.
Op het moment dat de originele bedenkersmakers er niet meer bij betrokken zijn en alle hart en ziel er door financiële druk uitgestampt wordt blijft er niets van over.

Het is uiteindelijk best apart dat er nog Dragon Age en Mass Effect games gemaakt worden omdat EA die franchises 'lastig' vind en volgens geruchten liever een stille dood had laten sterven. Lastig omdat het enigszins niche games waren maar vooral omdat ze een fanbase hebben die alle door EA geforceerde wijzigingen in latere delen van de franchises niet unaniem positief beoordeelden, om het maar netjes te zeggen.

Ik heb het commentaar op mijn 'vroeger was het beter' en het feit dat nostalgie een valkuil is vaak genoeg aan moeten horen en soms is dat terecht. Maar als je naar dit soort games kijkt dan zijn er gewoon grote verschillen in verhaal, karakters en hoe de games zijn opgezet qua ruimte en timing tussen de eersten en de laatsten in de reeksen.
DA: Inquisition en met name ME Andromeda waren 'andere' games waar ik gewoon niet 'in' kon komen. Maar ondertussen heb ik de ME Legendary Edition al 3 keer compleet gespeeld.
Apsie @centr1no18 augustus 2024 12:45
Mja, kijk wat er gebeurd als de "goeien" worden opgeslokt door bedrijven als EA (Bullfrog anyone?)

Dit maken wij er zelf naar: een independent studio (zoals Bullfrog!) kreeg blijkbaar meer centjes van EA dan van de games die ze maken.... Ik kan me dan wel voorstellen dat ze met een lekker aanbod van een grote uitgever overstag gaan. (ik hou m'n hart vast wat Blizzard/Microsoft aangaat: hoe snel zal dit afglijden...)
Er blijft gewoonweg te weinig aan de strijkstok hangen voor "kleine" bedrijfjes (wederom, zoals Bullfrog) om lucratief te zijn...
Het bewijs (22can) dat kleine bedrijfjes, zelfs met grote namen als Peter Molyneux gewoon niet hun hoofd boven water kunnen houden is tekenend. Blijkbaar moet je echt een grote speler zijn (EA) om rendabel te zijn
centr1no @Apsie19 augustus 2024 12:43
Dit maken wij er zelf naar
Hoe dan? Suggereer je dat we voor games van onafhankelijke of kleinere studio's het dubbele moeten betalen?
Er blijft gewoonweg te weinig aan de strijkstok hangen voor "kleine" bedrijfjes
Er blijft niets aan de strijkstok hangen voor kleine bedrijfjes omdat mensen als Molyneux alle netto winst vangen.
Molyneux was/is geen developer of game-nerd. Hij was een 'entrepreneur' die door toeval in de software business terecht is gekomen.
Door het succes kwam de studio in het vizier van partijen die het bedrijf wilden hebben en het idee van een grote zak geld, een dikbetaalde managementpositie en waarschijnlijk de belofte van EA dat de studio intact blijft waren gewoon aanlokkelijk.
Helaas bleek dat Molyneux nog de studio goed pasten in de zakelijke top-down structuur van EA.

Molyneux kan dan wel een 'grote naam' zijn maar het zou toch helder moeten zijn dat dat geen automatische garantie is voor een goed product.
Kleine 'onafhankelijke' studio's zijn, net als grote studio's die eigendom zijn van een grote investeringsmaatschappij, afhankelijk van inkomsten.
Als een kleine studio een enorm goed verkopende game maakt kunnen ze er voor kiezen op dezelfde voet door te gaan en als de volgende game minder uit pakt is er genoeg geld voor de volgende game.
Maar verreweg de meesten kiezen er voor om een groter project te starten, een 2e studio te openen om meer tegelijkertijd te kunnen maken, enz. Om vervolgens te maken te krijgen met alle valkuilen in de business.
Op het moment dat een kleine studio (lees de eigenaar cq het management) zich gaat focussen op geld i.p.v. de games wordt het een speelbal van de investeerders.
En omdat software in het algemeen een lucratieve business kan zijn zijn sommige softwarebedrijven zelf investeringsmaatschappijen geworden die zelfs studio's oprichten.
L23 15 augustus 2024 19:42
Fijn, dan kunnen ze eindelijk beginnen met het ontwikkelen van de volgende Mass Effect.
snakeye @L2315 augustus 2024 20:52
Als je van Mass effect houd moet je de game Exodus wellicht in de gaten houden. Schijnt dat een hoop oud Bioware veteranen aan deze game werken. De trailer gaf mij igg een mass effect gevoel:

YouTube: EXODUS Official Cinematic Reveal Trailer | The Game Awards 2023

Ik hoop in iedergeval dat deze game goed uitpakt maar dat is altijd maar afwachten.
L23 @snakeye15 augustus 2024 21:22
Kende ik nog niet. Interessant om te lezen dat Bioware veteranen aan deze game werken en ik zie de naam Drew Karpyshyn (schrijver KOTOR, Mass Effect 1 en 2) voorbij komen.
tw_gotcha @snakeye16 augustus 2024 07:57
ziet er prachtig uit. Wat mij betreft de gameplay van Andromeda met een groot episch verhaal. (ik ben een fan vsn Andromeda)
MrFax 15 augustus 2024 21:21
Ik vraag mij af waarom AGESA V2 1.2.0.7 als requirement staat!?

Ik heb namelijk deze versie niet op mijn laptop en Lenovo gaat dit waarschijnlijk ook nooit meer updaten. Ik heb een Legion 5 Pro met 5800H :( Ik kan hierdoor ook de fTPM niet aanzetten zonder dat ik elke ~30 minuten opeens rare stutters krijg.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 15 augustus 2024 21:27]


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