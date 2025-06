BioWare ontslaat vijftig mensen, waaronder mensen die werken aan Dragon Age

BioWare ontslaat ongeveer vijftig mensen, waaronder medewerkers die aan Dragon Age: Dreadwolf aan het werken waren. Het bedrijf gelooft nog steeds voldoende tijd te hebben om de game af te ronden. De game heeft nog geen releasedatum.

Dragon Age: Dreadwolf

De studio moet meer agile worden en daarom zijn de ontslagen nodig, zegt BioWare. De studio heeft enkele honderden medewerkers, waarvan er nu dus vijftig zullen moeten vertrekken. Veel van de medewerkers kunnen mogelijk aan de slag bij andere studio's van EA, zo zegt BioWare.

Dragon Age: Dreadwolf is al jaren in ontwikkeling, maar heeft nog geen releasedatum. De eerste teaser is van 2018. Dreadwolf is de eerste grote game in de Dragon Age-franchise sinds Inquisition uit 2014. BioWare werkt daarnaast aan een volgende Mass Effect-game.