Wat hebben Dragon Age: The Veilguard en Stalker 2 met elkaar gemeen? Nou, niet heel veel, maar ze hebben allebei een bewogen voorgeschiedenis in de aanloop naar een release dit najaar. Over de problematiek in de voorgeschiedenis van Stalker 2 heb je zondag al alles kunnen lezen, maar Dragon Age kan er ook wat van. Het is natuurlijk geen toeval dat de laatste release in de serie inmiddels al tien jaar geleden is. Na Dragon Age: Inquisition begon EA aan een nieuwe game in de serie, met de werknaam ‘Joplin’. Dat project werd in 2017 geannuleerd en in 2018 werd er een nieuw project opgestart. In de zes jaar daarna wisselden personen in leidende posities meermaals. Tussendoor werden nog vijftig ontwikkelaars ontslagen, waaronder een aantal oudgedienden uit het Dragon Age-team. De game heeft dus al de nodige hindernissen overwonnen op weg naar een release, die nu gepland staat voor dit najaar.

Als je een game wilt uitbrengen in de herfst, dan betekent dat dat die game nu al goeddeels af moet zijn. Dus het is hoog tijd dat Electronic Arts en BioWare eens iets laten zien van Dragon Age: The Veilguard. Want o ja, dat kon er ook nog wel bij: aan de vooravond van het Summer Game Fest maakte BioWare bekend dat de game die door het leven ging als Dragon Age: The Dread Wolf, op de valreep nog een andere naam kreeg. Deze nieuwe naam zou de lading van de game beter dekken en meer recht doen aan de helden van het spel, aldus BioWare.

Dat is logisch, want de oude naam sloeg op de slechterik in het spel, terwijl de nieuwe naam juist het team van helden centraal stelt. Dragon Age: The Veilguard draait om de tovenaar Solas, bekend als The Dread Wolf, en zijn plannen om de Veil te vernietigen. Dat is problematisch, want de Veil beschermt de spelwereld Thedas tegen allerlei magisch gespuis dat zonder de Veil moeiteloos de wereld in kan komen. Het creëren van de Veil heeft echter een hoge tol geëist van de elven in de spelwereld. Dit heeft hen onder meer een deel van hun magie en hun onsterfelijkheid gekost. Solas meent dat te kunnen herstellen door de Veil op te heffen. De rest van de wereld, met onze held en een groep companions voorop, zit daar natuurlijk niet op te wachten. De nieuwe titel verraadt al een beetje wat voor groepje zij met elkaar zullen vormen.

Toch bestaat de Veilguard aan het begin van de game nog niet. Dat hebben we met eigen ogen kunnen zien, want in de aanloop naar de publieke onthulling van de gameplay toonde BioWare ons een presentatie van ruim een uur waarin we de opening van de game te zien kregen. Eén ding is helder: het tempo zit er meteen goed in. Het begint allemaal met het maken van je eigen personage en alle mogelijkheden die daarbij horen. Daar komen we zo op terug, maar laten we voor nu blijven bij het verhaal en de manier waarop dat wordt afgetrapt in Dragon Age: The Veilguard.

Episch begin

De game begint episch; we kunnen niet anders zeggen. Dat is opzettelijk. BioWare wilde de game laten beginnen op een manier zoals games vaak worden afgesloten. Je zet net je eerste stappen in het spel, maar komt direct in een serie gebeurtenissen terecht die aanvoelt als een absolute apotheose. Je bent met een groepje personages op jacht naar Solas, die een ritueel start waarmee hij de Veil wil doorbreken. Dat gaat gepaard met zeer spectaculaire visuals, zeker wanneer je de plaats bereikt waar Solas zijn ritueel uitvoert. Te midden van een soort elventempel laat Solas de lucht groen kleuren met magie, terwijl op de achtergrond ook nog allerlei bliksemeffecten te zien zijn. Dit moet haast wel een van de spectaculairste openingscènes van een game ooit zijn.