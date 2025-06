BioWare komt in de zomer van 2024 met meer details over Dragon Age: Dreadwolf

BioWare bevestigt in een nieuwe teasertrailer dat er in de zomer van 2024 een 'volledige onthulling' volgt van Dragon Age: Dreadwolf. De game werd voor het eerste geteased in 2018 tijdens The Game Awards, ongeveer vier jaar na de release van Dragon Age: Inquisition.

Omdat BioWare in de teaser over een 'volledige onthulling' spreekt, en niet over een release, toont de studio in de zomer van 2024 mogelijk de eerste officiële trailer van de game. Eerder ging het gerucht rond dat de volgende Dragon Age-titel 'op zijn vroegst' in de zomer van 2024 zou verschijnen. BioWare ontsloeg in augustus nog rond de vijftig werknemers, onder wie personen die aan Dreadwolf werkten.