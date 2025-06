Spaanse mediabedrijven klagen Meta aan wegens oneerlijke advertentiepraktijken

Een groep van 83 Spaanse mediabedrijven spant een rechtszaak aan tegen Facebook-moederbedrijf Meta vanwege oneerlijke concurrentie op de advertentiemarkt. Met de rechtszaak is 550 miljoen euro gemoeid.

AMI, de groep die de 83 mediabedrijven vertegenwoordigt, stelt dat Meta tussen 2018 en 2023 de EU-regels voor gegevensbescherming heeft geschonden. Dat meldt Reuters. De mediabedrijven beweren dat Meta's 'massale' en 'systematische' gebruik van persoonsgegevens van Facebook-, Instagram- en WhatsApp-gebruikers ervoor heeft gezorgd dat de techgigant een oneerlijk voordeel heeft bij het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.

De mediabedrijven stellen daarnaast dat de advertenties van Meta gebruikmaken van persoonsgegevens die zonder nadrukkelijke toestemming van gebruikers zijn verkregen. De aanklagers, waaronder El País-uitgever Prisa en ABC-eigenaar Vocento, stellen dat dit in strijd is met de AVG, die sinds mei 2018 in de EU van kracht is.