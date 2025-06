Amerikaanse staten: 'Meta aasde op data van minderjarige gebruikers'

Meta zou sinds 2019 meer dan 1,1 miljoen meldingen hebben ontvangen over Instagram-gebruikers die jonger dan 13 jaar zijn. Het bedrijf zou 'een fractie' van deze accounts hebben verwijderd en ook data over deze gebruikers hebben verzameld.

Volgens The New York Times was men binnen Meta ook op de hoogte van het aantal Instagram-accounts van jongeren onder de dertien jaar. De redactie van de Amerikaanse krant kon deze week de ongecensureerde versie van de aanklacht van tientallen Amerikaanse staten tegenover Meta inkijken waarin het socialemediabedrijf wordt beschuldigd van het overtreden van de Children’s Online Privacy Protection Act: een Amerikaanse wet die de online privacy van kinderen moet beschermen.

Volgens de aanklagers deed Meta er alles aan om het aantal gebruikers onder de dertien jaar op Instagram niet in de openbaarheid te brengen, ondanks dat dit gegeven binnen de bedrijfsmuren wel rigoureus geanalyseerd en bevestigd is geweest. Meta zou volgens de aanklagers geaasd hebben op de data van deze Instagram-gebruikers. Het bedrijf zou volgens de aanklagers geen prioriteit hebben gemaakt van leeftijdsverificatiesystemen en ervoor gezorgd hebben dat jongeren onder de dertien jaar over hun leeftijd konden liegen als ze een Instagram-account wilden aanmaken.

Meta heeft gereageerd op de berichtgeving van The New York Times. Het bedrijf stelt dat het al jarenlang probeert om online-ervaringen veilig te maken en aan te passen aan de leeftijd. Het bedrijf verwees ook naar de beleidsvoorwaarden van Instagram waarin vermeld staat dat gebruikers onder de dertien jaar geen account mogen aanmaken op het platform. Eerder deze maand stelde Meta dat appwinkels, en niet de ontwikkelaars van apps zoals Meta, de leeftijd van minderjarige gebruikers zouden moeten controleren.