Nvidia stelt release AI-chip voor Chinese markt uit naar begin 2024

Nvidia stelt de release van de H20 AI-chip voor de Chinese markt uit naar het eerste kwartaal van volgend jaar. Volgens Reuters zouden sommige serverfabrikanten problemen ondervinden met de integratie van de AI-videokaart in hun systemen.

De H20 is, net als de H100-gpu, gebaseerd op de Hopper-architectuur en beschikt over 96GB HBM3-geheugen. Dat geheugen maakt hogere snelheden en groottes mogelijk. De geheugenbandbreedte bedraagt 4TB/s. De AI-chip werd begin november samen met de iets minder krachtige L20- en L2-videokaarten geïntroduceerd. De drie videokaarten zijn specifiek voor de Chinese markt ontwikkeld en zouden ook niet in strijd zijn met de Amerikaanse beperkingen van AI-chips naar China. De release van de L20- en L2-videokaarten zou volgens Reuters wel op schema zitten.

De Amerikaanse overheid voerde een jaar geleden een exportverbod in voor AI-videokaarten. Nvidia mocht zijn A100- en H100-datacenter-gpu’s hierdoor niet meer exporteren naar China, Rusland en later ook het Midden-Oosten. Volgens de Amerikaanse overheid kunnen deze gpu’s gebruikt worden voor militaire doeleinden.

Update, 17.00 u: 4 Tbit/s vervangen door 4TB/s.