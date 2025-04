Reuters: VS waarschuwt China voor bijgewerkte exportrestricties in oktober

De Verenigde Staten heeft China gewaarschuwd dat er bijgewerkte beperkingen op de export van chips aankomen. Dat vertelt een Amerikaanse overheidsfunctionaris aan Reuters. De aangescherpte beperkingen zouden mogelijk begin deze maand al geïntroduceerd worden.

"De Volksrepubliek China verwacht een update rond de eenjarige verjaardag [van de exportbeperkingen], gebaseerd op gesprekken met overheidsfunctionarissen", zegt de Amerikaanse functionaris tegen Reuters. De Verenigde Staten introduceerde zijn huidige exportbeleid op 7 oktober 2022. De VS zou de informatie over extra exportrestricties vroegtijdig met China gedeeld hebben om de verhoudingen tussen de twee landen te stabiliseren.

De bijgewerkte regels zouden toegang tot meer chipproductieapparatuur beperken, in overeenstemming met nieuwe Nederlandse en Japanse exportregels. De regels moeten ook enkele 'mazen' in de bestaande exportbeperkingen voor AI-chips dichten, schrijft Reuters. De VS deelt verder nog geen concrete informatie over de komende restricties.

De bestaande exportregels waren bedoeld om de toegang van China tot geavanceerde AI-chips en chipproductieapparatuur te beperken. Dit jaar introduceerden ook Nederland en Japan restricties op de export van bepaalde chipproductieapparatuur naar China. Dat had onder meer invloed op het Veldhovense ASML, dat vanaf volgend jaar geen geavanceerde immersielithografiemachines meer mag leveren aan Chinese bedrijven.

Mogelijk krijgen de nieuwe, aangescherpte regels invloed op de export van ASML, schrijft Reuters. Lithografiemachines van dat bedrijf bevatten Amerikaanse onderdelen en componenten. Reuters schreef eind juni al dat er mogelijk aangescherpte regels aankomen die de productie van duv-machines verder aan banden leggen. ASML wilde niet reageren op vragen van Reuters.