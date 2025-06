Bloomberg: VS, Nederland en Japan bereiken akkoord chipexportrestricties China

De Verenigde Staten, Nederland en Japan hebben een akkoord bereikt om de export van geavanceerde chipproductiemachines naar China te beperken. Dat vertellen ingewijden aan Bloomberg. Het kan echter nog maanden duren voordat de restricties daadwerkelijk ingaan.

De drie landen bereikten op vrijdag een overeenkomst nadat de landen hierover eerder deze week gesprekken voerden in Washington, vertellen bronnen aan Bloomberg. Onder meer Reuters berichtte eerder al dat Nederlandse ambtenaren op vrijdag af zouden reizen naar de VS om de kwestie te bespreken.

Volgens Bloomberg zal Nederland met het akkoord voorkomen dat ASML ten minste een aantal immersielithografiemachines aan China verkoopt. Dat zijn de geavanceerdste duv-machines die het bedrijf maakt. Machines die gebruikmaken van extreem ultraviolet licht mogen al niet naar China verscheept worden. Japan zou soortgelijke beperkingen opleggen aan Nikon. Het kan echter nog maanden duren voordat de restricties daadwerkelijk geïmplementeerd worden, aangezien Nederland en Japan nog de laatste hand leggen aan de wettelijke regelingen hiervoor.

De exacte inhoud van het akkoord is daarnaast niet bekend. Bloomberg stelt dat er momenteel geen plannen zijn om de beperkingen publiekelijk aan te kondigen. "Er zijn gesprekken gaande, al heel lang, maar daar berichten we niet over. Het is de vraag, als daar iets uitkomt, of dat heel zichtbaar wordt", zei de Nederlandse premier Mark Rutte eerder op vrijdag. Nederland communiceert beperkt over de kwestie gezien de gevoeligheid van de materie, aldus de premier.

De vermeende exportbeperkingen volgen op eerdere maatregelen van de Verenigde Staten. De regering van president Joe Biden legde de Chinese chipsector in oktober vergaande exportrestricties op. Die gelden onder meer op de leveringen van geavanceerde chips en productieapparatuur om dergelijke chips mee te produceren. Het land is al langer in gesprek met Nederland en Japan om soortgelijke maatregelen te nemen. Beide landen hebben belangrijke posities in de export van geavanceerde chipproductieapparatuur.

Tweakers sprak onlangs met ASML-cfo Roger Dassen. Hij zei dat het bedrijf zich op de korte termijn geen zorgen maakt over eventuele exportrestricties. Dat is omdat de vraag naar lithografiemachines momenteel dusdanig groot is, dat andere bedrijven de machines die voor China bestemd zijn graag zouden overnemen. Tegelijkertijd sprak de topman wel over de lange termijn, aangezien een belangrijk deel van de wereldmarkt hiermee mogelijk wegvalt voor het Veldhovense bedrijf. Ceo Peter Wennink waarschuwde daarnaast dat exportrestricties onbedoelde gevolgen kunnen hebben.