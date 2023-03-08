Nederlandse regering breidt exportverbod voor ASML-duv-machines uit

Het Nederlandse kabinet breidt het exportverbod voor ASML-machines uit. In de toekomst vallen ook oudere chipmachines onder de vergunningsplicht, waardoor die niet langer naar China kunnen worden geëxporteerd, zegt minister Liesje Schreinemacher.

Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de bestaande exportrestricties van halfgeleidermachines uitbreidt. "De aanvullende nationale exportcontrolemaatregelen betreffen zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft, zoals de geavanceerdste Deep Ultra Violet (DUV) immersielithografie en -depositie", schrijft de minister.

De uitgebreidere restricties betekenen in de praktijk dat ook voor de export van oudere duv-machines een exportvergunning moet worden aangevraagd. Daarbij houdt de overheid rekening met de vraag of de export 'bijdraagt aan ongewenst eindgebruik zoals militaire inzet', het voorkomen van 'ongewenste strategische afhankelijkheden op de lange termijn' en het 'behoud van Nederlands technologisch leiderschap'.

In de praktijk betekent dat vooral dat ASML geen oudere duv-machines meer mag exporteren naar specifiek China, omdat daarbij verschillende van die regels worden overtreden. Er zijn nu al exportrestricties voor euv-machines, maar nu worden de restricties voor duv-machines ook nog eens extra uitgebreid. Eind januari stelde persbureau Bloomberg al dat Nederland daarover een akkoord had bereikt met de VS en Japan.

Er wordt al veel langer op internationaal niveau gesproken over een mogelijk exportverbod van de machines uit Veldhoven, die worden gebruikt om chips te fabriceren. Met name de Verenigde Staten pleitten het afgelopen jaar voor restricties op de verkoop aan China. Volgens minister Schreinemacher is het nieuwe exportverbod 'nodig voor behoud van technologisch leiderschap'.

Tweakers sprak in januari met ASML-cfo Roger Dassen. Die zei dat het bedrijf zich op de korte termijn geen zorgen maakt over eventuele exportrestricties, omdat er wereldwijd alsnog veel vraag is naar lithografiemachines. Het bedrijf herhaalt nu in een verklaring dat het niet verwacht dat de beslissing gevolgen heeft voor de financiële resultaten. Ook zegt ASML dat het op dit moment nog onduidelijk is wat de regering precies verstaat onder 'geavanceerdste machines'. Het bedrijf zegt dat veel klanten waarschijnlijk genoegen kunnen nemen met nog oudere duv-machines.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-03-2023 19:54
148 • submitter: RAAF12

08-03-2023 • 19:54

148

Submitter: RAAF12

Lees meer

Miljarden voor de Eindhovense chipsector

5 apr 2024

Miljarden voor de Eindhovense chipsector

Hoe het kabinet ASML in Nederland wil houden

282
'Exportregels China zijn te overzien'

25 jan 2024

'Exportregels China zijn te overzien'

ASML-cfo over jaarcijfers 2023, high-NA en China

35
Interview met financiële topman ASML

27 jan 2023

Interview met financiële topman ASML

'Ook zonder China raken we onze machines kwijt'

95
De chipstrijd tussen Amerika en China

16 nov 2022

De chipstrijd tussen Amerika en China

Exportverbod neemt Chinese chipsector in wurggreep

61
Nederland breidt exportregels voor ASML's lithografiemachines uit
Nederland breidt exportregels voor ASML's lithografiemachines uit Nieuws van 6 september 2024
'Nederland krijgt vrijstelling voor nieuwe Amerikaanse chipexportregels'
'Nederland krijgt vrijstelling voor nieuwe Amerikaanse chipexportregels' Nieuws van 31 juli 2024
Nvidia: 'We werken nauw samen met VS om te voldoen aan exportregels China'
Nvidia: 'We werken nauw samen met VS om te voldoen aan exportregels China' Nieuws van 6 december 2023
ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in uitbreiding Duitse fabriek
ASML gaat jaarlijks 100 miljoen euro investeren in uitbreiding Duitse fabriek Nieuws van 21 november 2023
VS gaat omzeilen van exportrestricties voor chips naar China blokkeren - update
VS gaat omzeilen van exportrestricties voor chips naar China blokkeren - update Nieuws van 17 oktober 2023
Samsung en SK hynix mogen chipproductieapparatuur uit VS naar China exporteren
Samsung en SK hynix mogen chipproductieapparatuur uit VS naar China exporteren Nieuws van 9 oktober 2023
Reuters: VS waarschuwt China voor bijgewerkte exportrestricties in oktober
Reuters: VS waarschuwt China voor bijgewerkte exportrestricties in oktober Nieuws van 3 oktober 2023
WSJ: China verbiedt overheidsmedewerkers om iPhones te gebruiken voor werk
WSJ: China verbiedt overheidsmedewerkers om iPhones te gebruiken voor werk Nieuws van 6 september 2023
ASML mag geavanceerde duv-chipmachines nog tot 2024 leveren aan China
ASML mag geavanceerde duv-chipmachines nog tot 2024 leveren aan China Nieuws van 31 augustus 2023
ASML verhoogt groeiverwachting voor 2023, leverde vorig kwartaal 12 euv-machines
ASML verhoogt groeiverwachting voor 2023, leverde vorig kwartaal 12 euv-machines Nieuws van 19 juli 2023
China: Nederland verstoort internationale vrijhandel via chipexportbeperkingen
China: Nederland verstoort internationale vrijhandel via chipexportbeperkingen Nieuws van 2 juli 2023
Regering NL voert op 1 september vergunningplicht export halfgeleidertech in
Regering NL voert op 1 september vergunningplicht export halfgeleidertech in Nieuws van 30 juni 2023
'Exportverbod voor ASML-duv-machines gaat eind juni of begin juli in'
'Exportverbod voor ASML-duv-machines gaat eind juni of begin juli in' Nieuws van 23 juni 2023
'VS vraagt Zuid-Korea chiptekorten niet op te vangen als China Micron verbiedt'
'VS vraagt Zuid-Korea chiptekorten niet op te vangen als China Micron verbiedt' Nieuws van 24 april 2023
ASML verdriedubbelde vorig kwartaal nettowinst en verkocht 17 euv-machines
ASML verdriedubbelde vorig kwartaal nettowinst en verkocht 17 euv-machines Nieuws van 19 april 2023
Productie halfgeleiders buiten China en Korea nam in 2022 toe
Productie halfgeleiders buiten China en Korea nam in 2022 toe Nieuws van 13 april 2023
Japan kondigt chipexportrestricties aan voor China
Japan kondigt chipexportrestricties aan voor China Nieuws van 31 maart 2023
Reuters: ASML-leveranciers willen nieuwe fabrieken bouwen buiten China
Reuters: ASML-leveranciers willen nieuwe fabrieken bouwen buiten China Nieuws van 13 maart 2023
China spreekt zich uit tegen Nederlands exportverbod voor ASML
China spreekt zich uit tegen Nederlands exportverbod voor ASML Nieuws van 9 maart 2023
Bloomberg: VS, Nederland en Japan bereiken akkoord chipexportrestricties China
Bloomberg: VS, Nederland en Japan bereiken akkoord chipexportrestricties China Nieuws van 27 januari 2023
'Ambtenaren NL en VS praten vrijdag over chipexportrestricties naar China'
'Ambtenaren NL en VS praten vrijdag over chipexportrestricties naar China' Nieuws van 26 januari 2023
'Nederland en Japan sluiten zich aan bij restricties chipexport naar China'
'Nederland en Japan sluiten zich aan bij restricties chipexport naar China' Nieuws van 12 december 2022
ASM waarschuwt voor uit de hand lopen handelsbeperkingen VS tegen China
ASM waarschuwt voor uit de hand lopen handelsbeperkingen VS tegen China Nieuws van 30 november 2022
VS plant gesprek met Nederland over exportstop chipmachines van ASML naar China
VS plant gesprek met Nederland over exportstop chipmachines van ASML naar China Nieuws van 3 november 2022
ASML: vraag naar machines blijft ondanks inflatie en China-beperkingen sterk
ASML: vraag naar machines blijft ondanks inflatie en China-beperkingen sterk Nieuws van 19 oktober 2022
Meer producten en artikelen
Marktontwikkelingen

Reacties (148)

-Moderatie-faq
148
146
70
7
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
slaay 8 maart 2023 20:13
En hoe voorkomen ze dat ASML duv-machines naar een land exporteert waar ze wel naar China mogen exporteren?

Want we kunnen in Nederland onze regels handhaven maar we kunnen niet een ander land opleggen om onze regels over te nemen én te handhaven.
Ron555 @slaay8 maart 2023 20:24
Voor zover mijn info: Als je een machientje koopt bij ASML dan krijg je er ook iemand bij om hem te installeren en aan de praat te houden. Als ie doorverkocht wordt mogen ze het zelf uitzoeken en dat schijnt toch echt wel een probleem te zijn. Het is niet een standaard PC om maar even wat te noemen.
Daarnaast idd onderhoud en reparatie.
TheekAzzaBreek @Ron5558 maart 2023 23:17
Je bedoelde het overdrachtelijk, maar toch voor de helderheid: als het een 'mannetje' zou zijn was dat nog overkomelijk, 'mannetjes' zijn over te halen.

In werkelijkheid is dat een enorme ondersteuningsorganisatie met busladingen reteslimme mensen en decennia aan opgebouwde kennis. Zonder Veldhoven hou je het spul niet aan de praat.
DNN!S @TheekAzzaBreek9 maart 2023 07:24
Zelfs met meerdere mannetjes kom je niet ver. Pas geleden legde ze op TV nog uit dat elke module op zich al zo complex is dat de teams van andere modules geen idee hebben hoe het werkt. Soms ben ik ook wel bang dat dat het grote risico is van ASML, hangt uiteindelijk niet alles aan de "Gekke Professor" zelf?
Nas T @DNN!S9 maart 2023 17:42
... hangt uiteindelijk niet alles aan de "Gekke Professor" zelf?
Welke "gekke" professor? Er zitten er tientallen/honderden ... ;)
Ik geloof niet dat er één iemand is in de organisatie die tot in klein detail ook maar van één (recente) machine weet hoe deze werkt.

Om een idee te geven van wat er in de machine gebeurt: probeer je eens voor te stellen dat je een diaplaatje projecteert op de muur. Dat moet je dan uitlijnen op een raster, op een paar nanometer nauwkeurig. Dat lukt je niet uit de losse hand, maar je kan voorstellen dat dat mogelijk is (met apparatuur).
Nou moeten er plaatjes één voor één naast elkaar geprojecteerd worden. Je denkt dan aan: ok, ik richt mijn diaprojector (of verplaats de muur) naar de volgende positie, stilhouden: volgende plaatje.
Maar dan komt er een stap bij: stel dat je dit in een beweging realiseert: dus in plaats van "optrekken, afremmen, klik, optrekken" gaan we naar "optrekken, klik (scan)", zoals een scanner een plaatje ook bewegend opneemt. Dat scannen gebeurt dan aan de kant van het diaplaatje en de muur, anders heb je het hele plaatje op een kleiner deel van de muur. Dus je moet diaplaatje én muur, tegelijkertijd bewegen. En oh ja: wel op een paar nanometer nauwkeurig alsjeblieft.

Ok, dus al bewegend moet je datzelfde plaatje dus ook positioneren. Op enkele nanometers nauwkeurig. En de snelheid van bewegen is niet enkele millimeters per seconde, maar in de ordegrootte van tientallen centimeters per seconde. Want machines kunnen zelfs 250 wafers per uur verwerken (is minder dan 15 seconde per wafer, en dan heb je misschien 45 velden dus per seconde drie keer dat diaplaatje er op krijgen. Op enkele nanometers nauwkeurig ;).


En dat terwijl er aan de andere kant van de machine een andere wafer opgemeten wordt en dus vrolijk heen en weer staat te bewegen.

Ik kan zo wel even doorgaan met dingen omschrijven (EUV werkt weer met tindruppels die afgeschoten worden in een vacuum en beschoten worden door een laser, zo'n 50.000 keer per seconde). De complexiteit van een lithografische machine is enorm en ongekend.

Ik denk aan een complexiteit zoals een deeltjesversneller zoals CERN, of een straaljager zoals de F16.
Ik denk ook niet dat je daar als extern bedrijf heel veel zelfstandig aan kan repareren, zelfs al heb je (zeer) vaardig personeel.
DNN!S @Nas T9 maart 2023 18:04
Allereerst, De Gekke Professor bedoel ik positief als geuzennaam. Maar geloof dat ie intern, of in ieder geval extern wel zo wordt genoemd. Erop Googlen is voldoende. Ik doel op het hoofd technologie. In een aantal reportages van de laatste tijd kreeg ik echt het idee dat het wel heel erg aan hem hangt.
Nas T @DNN!S9 maart 2023 19:48
Martin van den Brink? Ik vraag het me af of zelfs hij een machine tot in het kleinste detail qua werking kent ...
DNN!S @Nas T9 maart 2023 19:54
Jos Benschop https://m.facebook.com/vp...omment_id=816169959537186

Hele aflevering van Tegenlicht: https://www.vpro.nl/progr.../het-geheim-van-asml.html

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 22 juli 2024 14:11]

wild_dog @Ron5558 maart 2023 21:17
Aanvullende, was ook op Lubach, China heeft wel eens zo'n DUV machine gekocht en ontmanteld om te kijken hoe die werkt, en na het opnieuw in elkaar zetten werkte hij niet meer. Aangezien zo'n EUV in 3 delen door Boings vervoerd moet worden, denk ik niet dat via een tussen partij kopen gaat werken.
BlueBird022 @wild_dog8 maart 2023 22:00
Specifiek door Boeings of mag Airbus ook ? :P
.ScorpionSquad @BlueBird0228 maart 2023 23:26
De containers waarin de machines vervoerd worden zijn qua afmetingen en installaties specifiek ontworpen voor de Boeing 747. En dat zijn niet de standaard stalen omhulsels zoals bekend in de scheepvaart. De containers hebben vziw actieve installaties om de temperatuur exact op 21C te houden, de luchtdruk op precies 1 atm te houden en schokdemping.

Nu is dat vast wel te herontwerpen voor een Airbus. Maar het is ook zo dat alle modules en verpakking voor de lithografiemachines specifiek ontworpen zijn voor deze containers en de 747. Dus zo'n omslag heeft heel veel voeten in de aarde, aangezien je e.e.a. opnieuw moet ontwerpen om te voldoen aan de nieuwe dimensies van je container.

ASML is dan ook niet blij dat de 747 inmiddels EOL aan het raken is.
BoekaBart @.ScorpionSquad9 maart 2023 07:12
Volgens mij valt dat in de cargo wereld nogal mee hoor, er is niet gekregen zend nog een (laatste) 747-8F afgeleverd, dus de komende 20 jaar zitten ze sowieso nog wel goed.
Bender @BoekaBart9 maart 2023 09:50
Momenteel is de oudste bijna 35 jaar als ik me goed herinner. Dat er nu geen productie is wil zeggen dat er geen upgrades meer komen, maar dat ze uitgefaseerd worden dat er veel onderdelen voor beschikbaar zullen zijn.
Die 20 jaar is daarmee denk ik zelfs nog aan de lage kant mochten ze langer nodig zijn.
SkyStreaker @Ron5559 maart 2023 08:08
In een land waar men heer en meester is in "reverse engineering" weet ik niet zo heel zeker of die vlieger op gaat.
iPiX1999 @SkyStreaker9 maart 2023 09:42
In Shanghai staat in een universiteit een gekopieerde Lithografie machine. De onderdelen/robots/stages werken, maar bij lange na niet op dezelfde snelheid, nauwkeurigheid en uptime. Ze hebben zeker 10-15 jaar achterstand op DUV en nog heel veel meer op EUV. Maak je geen zorgen over even een ASML machine reverse-engineeren!

Ontopic:
Er staan al heel wat behoorlijk geavanceerde immersion DUV machines in China, dus ze zijn te laat om die technologie tegen te houden. Waarschijnlijk gaat het nu dan meer om de doorontwikkeling/upgrade (en misschien wel service/onderhoud) mogelijkheden van diezelfde DUV machines tegen te houden.

Plus daarbij: er zijn nog heel wat andere/meer machines (en technologie/kennis/grondstoffen) nodig om uiteindelijk tot een werkende chip te komen. Veelal komen die uit Japan of andere landen die ook (al) exportrestricties hebben (of aan het maken zijn). Ik vermoed dat China in een steeds lastigere situatie begint te komen wat betreft (hun wens van) volledige integratie van chipproductie.

[Reactie gewijzigd door iPiX1999 op 22 juli 2024 14:11]

Aldy @iPiX19999 maart 2023 16:28
Dan mogen die DUV-machines daar nog staan, maar als ze zoveel mensen met kennis nodig hebben om die machines aan de praat te houden, heb je ook kans dat die kennis onder het exportverbod gaat vallen.
Het gevolg is dan wel dat we weer een enorm chip-tekort gaan krijgen en daar is wereldwijd niemand mee gebaat. Kortom, een exportverbod kan het Westen vol in het gezicht raken.
LordMike @slaay8 maart 2023 21:00
Ze kunnen er wel voor zorgen dat er geen vliegtuig onderdelen naar Rusland gaan maar dit zou niet lukken? Waarom zou je een ander land geen restricties mogen opleggen met jouw materiaal? Kijk naar de Duitse tanken die mogen toch ook niet verder uitgevoerd worden zonder hun toestemming?

Droom gerust verder maar dit gaat ze wel lukken volgens mij.
batteries4ever @LordMike9 maart 2023 12:14
Nou dat van die tanks is meer overeenkomst tussen "fatsoenlijke" landen: als je ze zonder toestemming doorverkoopt kun je waarschijnlijk geen tanks meer bestellen in Duitsland. Op zich is de uitvoer en onderhoud heel simpeler dan bij die lithografie machines, dus dat kan de lokale groep zelf doen.
loki504 @slaay8 maart 2023 20:25
Maar je kan als ASML wel afspraken maken wat er met de machines gebeurt en eventuele reparaties onderdelen etc.

En als je ze zich daar niet aan houden en toch doorverkopen dan komen ze op de zwarte lijst. En niet direct een random nieuw tech bedrijf die ineens zulke machines kan en wil kopen gaan leveren. En gebeurt het te vaak dan krijgt ook dat land een export verbod.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 14:11]

TweakerCarlo @slaay8 maart 2023 20:25
Ik geloof niet dat dit soort zendingen via via kunnen gaan. Het is te complex en er zijn meerdere vliegtuigen voor nodig. Je hebt een certified team nodig om het uberhaupt in werking te kunnen stellen. Laat staan het in werking houden.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 14:11]

supersnathan94
@slaay8 maart 2023 20:32
Nou heel simpel, door de installateurs en technici niet mee te verkopen, maar uit te huren.

Dergelijke machines kosten al miljoenen aan opstel kosten. Simpelweg het uitpakken en neerzetten op de correcte manier.

China heeft al geprobeerd de machines te kopiëren, maar tot op heden zonder veel succes.

Dit is alles behalve een DIY pakket.
Lanfear89 @slaay8 maart 2023 23:02
Je vergeet nog wat, ASML is niet '1 bedrijf' wat alles maakt, de onderdelen worden door allerlei bedrijven over de hele wereld gemaakt. In enkele (of vele?) gevallen is ASML de enige of grootste klant. Je kan waarschijnlijk 1 keer zo'n machine verkopen, en daarna krijg je niks meer van de helft van je suppliers wegens sancties.
pdukers @slaay8 maart 2023 20:15
Ik wens China dan succes met het onderhoud en reserve onderdelen. Maar ik verwacht dat de contracten het doorverkopen al zullen afdekken.
jpsch @pdukers8 maart 2023 21:32
China is al 5 jaar bezig geweest balpen balletjes te maken. En dat was een project van de grote leider.

https://www.businessinsid...ernational=true&r=US&IR=T
jpsch @namelessness9 maart 2023 10:00
Ja, balpennen in Nederland maken moet lukken, alleen zal dat flink duurder zijn.
lighting_ @slaay8 maart 2023 20:53
Een GPS tracker op zetten en zelfdestructie. En dan kan ook de klant die doorverkocht heeft in het vervolg fluiten naar toekomstige orders.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:11]

jmsaow @slaay8 maart 2023 22:56
Dus wij hebben onze baas braaf gehoorzaamt. Samen uit en samen thuis zullen we dan maar zeggen.
Bulls 8 maart 2023 21:08
Eigenlijk moet je de chip machines niet exporteren maar enkel de chips. Zo houdt je de troef in handen. Nooit zomaar alles prijs geven.
bladerash @Bulls8 maart 2023 22:48
Precies wat Amerika aan het doen is en wat Peter Wennink al zei. China mag op de markt gewoon chips kopen van nVidia, AMD, Intel, Qualcomm.. , die ze alsnog kunnen gebruiken voor militaire doeleinden. Ze kunnen de meest geadvanceerde consumenten cpu's/ gpu's gewoon kopen, maar ze mogen niet de machines kopen om die chips te produceren. Uiteindelijk heeft het helemaal niks met militaire doeleinden te maken, die overigens gebruik maken van veel oudere chips. Maar ze gaan voor de kill wat betreft de chip industrie in China.
mac1987 @bladerash9 maart 2023 00:53
Als je zelf niks kan maken, ben je in geval van oorlog ernstig in het nadeel. Dat verbod op Nvidia chips is er dan immers zo doorheen. Heb je de machines en kennis om zelf geavanceerde chips te produceren, dan heb je in geval van oorlog alleen nog grondstoffen nodig om op dat vlak zelfvoorzienend te zijn. Laat China nu net sterk inzetten op grondstoffen.
Het is dan ook logisch om qua verbod zwaar in te zetten op kennis en productie. Daarnaast dient dit natuurlijk ook een economisch doel: verkoop van chips levert inkomsten op. Verkoop van Nederlandse machines levert concurrentie op.
n4m3l355 @bladerash9 maart 2023 07:15
Dit is natuurlijk niet helemaal waar, ja in de open markt kan China nog steeds CPU/GPU's kopen maar export van super computers is bijvoorbeeld verboden. Uiteindelijk is het heel moeilijk om hardware te controleren. Bijvoorbeeld NXP mag ook niet meer exporteren naar Rusland en toch blijven ze chips kopen in dit geval door China. Dus wilt men China volledig afsnijden, dienen ze ook de toevoer van chips blokkeren maar ook third party import. Zoals al aangegeven dat is niet haalbaar.

Neemt niet weg dat men wel bepaalde restricties kan opwerpen en hardware is natuurlijk een eenvoudige blokkade. Hierdoor is China niet meer in staat om zelf geavanceerde chips te maken, een ontwikkeling waar ze heel veel energie in steken met geen succes.

Ik denk dat er geen eenvoudige oplossing is om China volledig af te snijden, als die er wel was had de US/EU dit al lang gedaan.
GrooV 8 maart 2023 19:56
Heb geen medelijden met China, laat ze eerst maar eens hun eigen markt opengooien en transparant worden.

Hadden we al veel eerder moeten doen, als er geen vrije handel voor westerse landen in China is dan ook niet voor China in het westen.

Zie het gevolg, alles komt bijna uit China waar we totaal van afhankelijk zijn. Dat is tijdens de pandemie nog maar eens duidelijk geworden

[Reactie gewijzigd door GrooV op 22 juli 2024 14:11]

hiostu @GrooV8 maart 2023 20:02
Probleem is wel aan het worden dat China erg veel mijnen in hun bezit heeft over de hele wereld. Vooral in Afrika is er erg veel in Chinese handen. Dat gaat dus ook nog een uitdaging worden voor de westerse landen om straks aan halffabricaten te komen die afhankelijk zijn van schaarse grondstoffen. De grondstoffen zelf kopen is al vrij lastig, omdat China die al vaak niet verkoopt.
batjes @hiostu8 maart 2023 20:05
Zo schaars zijn die grondstoffen niet. Bijna alles dat we nodig hebben, hebben we voldoende op voorraad in het westen. Het is (nog steeds) goedkoper om het elders in de wereld te delven.
alionfire @batjes8 maart 2023 20:24
Kan je dat verder toelichten? Over welke grondstoffen heb je het?
Mathijs Kok @alionfire8 maart 2023 21:39
Kan je dat verder toelichten? Over welke grondstoffen heb je het?
Over alle grondstoffen. Er is geen enkele grondstof die je alleen uit China kan halen. Als het puntje bij het paaltje komt kan je vrijwel alles uit zeewater halen.

Waar het om gaat is hoeveel het kost. En in de huidige wereld heeft dat niet veel te maken met de kosten maar meer met waar je het verkopen kan. Als het toegestaan is kan je gas en olie kopen uit Rusland voor een prijs die je in geen twintig jaar hebt gezien. India en China schaterlachen omdat ze niet veel op hebben met het feit dat Putin een ander land wil laten verdwijnen.

De prijs van veel grondstoffen voor bepaalde markten op de open markt is enorm hoog. Maar China slaagt er in EV's te maken met grote range voor prijzen die westerse makers niet kunnen evenaren. Dat heeft niets te maken met de kosten maar met het feit dat het Beijing de wetgeving in de EU en de VS beter lijkt te begrijpen dan de westerse automakers die alleen bezig zijn elkaar te concurreren.

Geen enkele grondstof op aarde zal ooit opraken. De prijs zal alleen omhoog gaan. Goed voorbeeld, iets wat echt staat te gebeuren in de komende 15 jaar? Helium. De prijs daarvoor is belachelijk laag. Terwijl het een grondstof is die echt bijzonder duur is om te 'maken' als we de huidige bronnen uitgeput hebben. En we hebben het echt nodig. Iedereen die helium heeft zit te wachten tot de prijs explodeert. Vergeet je ballontjes voor het feestje dan maar. Maar zelfs helium, waar we zeer goed kunnen voorspellen wanneer het 'op' is zal altijd beschikbaar zijn. Als je maar betaald.

Ik heb geïnvesteerd in een firma die in de VS vuilnisbelten koopt. Waarom zou een berg afgraven voor koper erts als er een vuilnisbelt is waar puur koper 0.5% van de materie is?
GrooV @alionfire8 maart 2023 20:26
Noorwegen heeft bijv. recentelijk een hoop ontdekt: https://www.rtlnieuws.nl/...etalen-noorwegen-noordzee

Alleen is de vraag of ze het willen gaan delven, gezien de impact op het milieu
theobril @GrooV8 maart 2023 20:40
Of de Scandinavische buurman, maar ook daar vooral de vraag of men wel mijnen wil. https://www.vrt.be/vrtnws.../12/zeldzame-aardmetalen/
edit suffe typo's

[Reactie gewijzigd door theobril op 22 juli 2024 14:11]

batjes @alionfire8 maart 2023 20:38
Zeldzame grondstoffen, rare earth materials, zijn niet zo zeldzaam. Ze zijn alleen relatief zeldzaam in verhouding met al het andere spul in de aardkorst.

We hebben binnen de EU eigenlijk ruim voldoende voorraad van praktisch alle grondstoffen om onze eigen broekriem op te houden(laatste keer dat ik het uitzocht waren er 1 of 2 grondstoffen die niet binnen de EU praktisch te delven zijn, maar wel in andere Europese of westerse landen). Alleen zijn we er hier niet zo happig op om 3 dorpen te verhuizen en een gigantische pit open te graven midden in een waterwingebied. Vrij kostbaar ook vanwege standaarden voor veilige werkomgevingen enzo.

Het is goedkoper, en voor hogere winstmarges van bedrijven, om derde wereld landen leeg te roven van hun grondstoffen.
hiostu @batjes8 maart 2023 21:04
Dat ligt er maar net aan naar welke grondstoffen je kijkt.
Out of the 35 critical minerals and metals as identified by the US geological survey, China ranked as the number one producer of 16 elements with a monopoly in global production of Yttrium with 99% share, gallium with 94%, magnesium metal with 87% share, tungsten with 82% share, bismuth with 80% share, antimony with 72% share and REE with 80% global production share.
blissard @hiostu8 maart 2023 21:11
Dat ze het in China het meest produceren zegt niets over de mate waarin die mineralen ook hier in de grond zitten.
batjes @hiostu8 maart 2023 21:16
Dat gaat om productie.

Europa is ontzettend rijk in grondstoffen, op enkele grote mijnen na, delven we het alleen niet of nauwelijks.
https://www.sciencedirect...cle/pii/S1876610216309626
(dit onderzoek is uit 2016)

Kobalt is ook een mooie:
Duitsland en 11 andere Europese landen (bron) hebben genoeg kobalt in de grond zitten om heel Europa de elektrische auto revolutie door te helpen, toch delven we het zelf nauwelijks en hebben we alleen even een massaale verontwaardiging gehad over Kongo, maar uiteindelijk doen we er weinig mee.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 14:11]

Mathijs Kok @hiostu8 maart 2023 21:57
Er is geen enkele grondstof die allen in China te vinden is. Het gaat alleen om de prijs. En die heeft in China niets te maken met wat dingen kosten maar wat China ervoor wil hebben. Screw milieu of de gezondheid van de mensen doe het moeten delven. Als het er maar goed uitziet in het lijstje van de US geological survey.

Daarom komen zonnepanelen nu uit China en niet uit Frankrijk (waar de kosten voor productie de laagste waren voor het politburo besloot dat China die wedstrijd moest winnen).

Ik weet maar al te goed dat Tweakers je plusjes krijgt als je een bronvermelding geeft, maar in dit soort dingen is er meer duiding nodig. Zeker als je praat over dingen uit China or Rusland want dan gelden economische wetten gewoon niet. De prijs voor Yttrium is bepaald door maar een persoon, Xi Jinping. De prijs voor gas uit Rusland door wat China en India willen betalen. Heeft niets te maken met marktwerking.

Yttrium is niet werkelijk zeldzaam maar duur om te raffineren. Als Xi Jinping het te duur maakt komen er nieuwe mijnen in Chili online die het ook kunnen leveren.
hiostu @Mathijs Kok8 maart 2023 22:01
Het gaat niet alleen om de grondstoffen in China. Chinese bedrijven kopen al lange tijd mijnen in de hele wereld op. Zo'n 80% van alle kobalt mijnen in Congo is in handen van Chinese bedrijven. Die grondstoffen gaan direct naar China toe en worden niet verkocht aan andere landen.
HuisRocker @hiostu13 maart 2023 22:05
Wat alle anderen je ook al proberen duidelijk te maken:

Al zou China heel Afrika bezitten, van letterlijk alles is er meer dan genoeg voorraad in Europa en/of gelieerde Westerse landen.

De redenen dat we liever China, Rusland, Afrika en Zuid-Amerika leegtrekken is omdat het goedkoper is en letterlijk niets anders.
De (vaak bizarre) vervuiling, de (vaak bizarre) arbeidsomstandigheden, complete volksverhuizingen; dat alles krijg je in 'het Westen' never nooit niet voorelkaar voor die grijpstuiver (onbeduidend bedrag/schamele beloning) daar waar we er in 'verwegistan' wel mee kunnen wegkomen...

Best pijnlijk om zo op een rijtje te zetten, maar het zijn wel de feiten.

Geen enkel land heeft in werkelijkheid 'een monopolie op bepaalde grondstoffen', het is juist het compleet omgekeerde, maar vanwege de focus op enkel 'korte termijn en het financiële plaatje' ontstaat een totaal verkeerd beeld.
namelessness @Mathijs Kok9 maart 2023 10:03
het gaat niet alleen om grondstof te hebben, maar om de extractie.
daar heeft China meer dan 10 jaren voorsprong op het westen.
Dus heb grondstoffen in de grond, dan ben je er nog niet. Daarnaast bezit China zowel alle grote mijnen op de wereld, dus je krijgt voor een lage prijs een best wel goede kwaliteit, zo niet de beste kwaliteit.
En dat is de unique selling point waar je niet even tegenop kunt boxen.
gaskabouter @batjes8 maart 2023 21:49
Klopt. Het gaat niet om zeldzame grondstoffen maar spaarzame inzet om ze te delven.

Mooi voorbeeld is Finland wat een mijn heeft die groen en circulair delft. Kost op de korte termijn meer. Op de lange termijn minder
Verwijderd @hiostu8 maart 2023 20:19
Dat geeft juist goede motivatie om naar alternatieven en beter beschikbare grondstoffen te zoeken.
Dat zag je ook weer met Tesla’s laatste aankondiging. Direct een grote hit op de Chinese beurs:
https://www.bloomberg.com...a-rare-earth-miner-shares
cui bono @Verwijderd8 maart 2023 21:30
Tesla schijnt ook tekorten te hebben. ...Aan boutjes waarmee je kunt sturen. Wellicht een probeerseltje van Tesla om te kijken of rijders al een stuur kunnen missen :z ?
jpsch @hiostu8 maart 2023 21:36
Als het er echt op aankomt is Afrika ver weg voor China en dan zit het fysiek toch echt daar.
Beetje zoals met de Russische spoorlijnen in 1917.
BlueBird022 @GrooV8 maart 2023 22:11
Weet je hoe dat zo komt ? Omdat grote Westerse bedrijven winstmaximalisatie als grootste uitgangspunt hebben. Met behulp van spotgoedkope arbeid in China. China laat zich niet gebruiken.
Vicc @BlueBird0229 maart 2023 00:51
Als China zich echt niet wilde laten gebruiken, hadden ze eigen inwoners wel beschermd met wetgeving. Minimumloon bijvoorbeeld.
batjes @Vicc9 maart 2023 06:54
Want China kan niet over zowel onze als hun eigen inwoners hun ruggen heen banjeren? We hebben hier ook als volk in opstand moeten komen om zulke rechten te bemachtigen, die werden niet uitgedeeld door zittende heersers.
Sn0wblind @BlueBird0229 maart 2023 03:55
En jij denkt dat er in China geen winstmaximalisatie bestaat? Fabricatie was het enige de afgelopen decenia waar China op kon competen.
mrbullet @GrooV8 maart 2023 20:07
Dat slaat als een tang op een varken.
Chinezen mogen hier vrijelijk hun gang gaan zonder belemmeringen. Voorbeelden? We mogen geen infrastructuur kopen, zoals Chinezen dat wel kunnen bv de havens in de EU.
Westerse bedrijven kunnen daar enkel zaken doen bij de gratie van CCP en enkel en alleen als ze een joint-venture opzetten met een andere Chinees. En de winsten mogen ze niet zonder meer buiten China brengen.
Laten we nu zorgen dat we een gelijke speelveld hebben.
Steenvoorde @mrbullet8 maart 2023 20:29
Vergeet social media niet. Veel westerse diensten zijn simpelweg verboden in China, terwijl dit andersom amper het geval is. En gezien de invloed van social media op onze samenleving, zouden we dit mijns inzien ook veel beter moeten kijken naar de impact hiervan. Dit geldt trouwens niet alleen voor Chinese social media bedrijven, maar dat terzijde.
dasiro @mrbullet8 maart 2023 21:23
zo zijn er ook nog wel andere landen hoor. Thailand is er zo eentje waarbij de lokale partner alle zeggenschap heeft en van de ene dag op de andere ben je alles kwijt.
Dooxed @dasiro9 maart 2023 07:24
Dat vind ik beter dan hier in de Westen, hier is het precies andersom. Alles is te koop, eigenaar geniet even van zijn opgehaalde coins en als maatschappij houden we niks meer over behalve producten en services, geleverd door een buitenlandsbedrijf die alleen maar uit is op winst.
Verwijderd @GrooV8 maart 2023 20:10
Helemaal eens. Vanavond de serie "Putin and the West" gekeken op NPO Plus en het is werkelijk tenenkrommend hoe naïef de meeste van onze Westerse politici de afgelopen 15 jaar zijn geweest met betrekking tot handel bedrijven en afspraken maken met een autocratisch regime. Gelukkig lijken de ogen een beetje geopend...
gaskabouter @Verwijderd8 maart 2023 21:53
Slaapwandelaars: hoe Europa in 1914 ten oorlog trok. (Boek van Chris Clark)

History does not repeat; it rhymes.

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 22 juli 2024 14:11]

Kevinp @GrooV8 maart 2023 20:12
Hier gaat veel meer achter schuil.

Zo ga ik er vanuit dat Amerika en Europa ook hebben afgesproken om bv geen machines uit china te kopen. En mogelijk zelfs geen chips uit die machines toe te staan. Ja speculatie, maar ASML heeft hier echt wel een beetje zeggenschap in.

Mogelijk is het ook zo dat Amerika verplicht wordt om ASML machines af te nemen bij de bouw/subsidie van chip fabrieken.

Er gaat zoveel politiek schuil achter zoiets dat het akelig is.
batjes @Kevinp9 maart 2023 07:13
ASML heeft hier echt wel een beetje zeggenschap in.
Een beetje? ASML heeft de wereld bij de ballen vast. De militaire mogelijkheden van elke wereldmacht is afhankelijk van de techniek uit Veldhoven.

De VS hoeft niet verplicht te worden, er is geen alternatief voor de meest geavanceerde chips dan de machines van ASML.
thunder8 @batjes9 maart 2023 09:22
Eigenlijk kan je zeggen dan NL door de machines van ASML weer een wereldmacht geworden is. Als wij zouden beslissen om de machines niet meer uit te voeren naar een bepaald land, China of de VS, dan heeft dat land een enorm probleem. Concurrentie bestaat niet voor ASML, die staat minimaal 10 jaar achter qua ontwikkeling voor de meest complexe machines. Zelfs als een China of een VS nu zou beslissen om zelf machines te gaan ontwikkelen, dan duurt het minimaal 10 jaar om de huidige machines van ASML te kunnen evenaren. Dan moet je ze nog maken en in werking stellen. En ASML zit ook niet stil, dus er is geen enkele garantie dat als je zelf gaat ontwikkelen, dat je over 10 jaar daadwerkelijk aan het inlopen bent. De technieken die door ASML zijn ontwikkeld zijn zo vindingrijk en complex, dat je überhaupt al iemand moet vinden die dat ook kan verzinnen. En de mensen die daartoe in staat zijn, zullen wereldwijd misschien op 1 hand te tellen zijn.

NL heeft daarnaast ook de grootste haven van Europa, dus China is ook afhankelijk van NL voor het lossen van de goederen die uit China komen. Dus je kan als China ook niet teveel lopen zeuren om de machines, want als de haven voor China dichtgaat, zal dat direct een enorme impact op hun economie hebben. En volgens mij is het zelfs zo, maar dit weet ik niet 100% zeker, dat een aantal enorme containerschepen eerst in Rotterdam moeten lossen, voordat ze naar de haven in GB en DLD kunnen, vanwege de diepgang. Zonder eerst hier te kunnen lossen, liggen die schepen nog te diep in het water om überhaupt naar die havens te kunnen. Totdat de diepgang in die havens beter is, is er dus voor die schepen ook geen alternatief qua lossen en halfvol vertrekken is ook geen optie. En welk land is meester in het verdiepen van havens? Juist ja. :D
marcieking @GrooV8 maart 2023 21:47
Ja? Van alles waarover we met China van mening verschillen is dat het belangrijkste punt? Oeigoeren in kampen, intimidatie op Nederlands grondgebied, handel met Rusland tegen sancties in, dreiging naar Taiwan en uitbreiding van de geopolitieke invloedssfeer, allemaal prima! Maar de markten zijn toch nog net niet open genoeg, dat is waarom we ze chips gaan ontzeggen...
hamsteg @GrooV8 maart 2023 23:04
Mooie onderbuik en daar doen we met zijn allen aan mee. Afsluiten is wel het domste wat je doen kunt. Nu krijgt China geen DUV we wat denk je wat ze gaan doen? Stil zitten? Met twee miljard inwoners gooien ze er geld tegen aan en komen dus machines er over 5 of 10 jaar. Vervolgens worden hun machines dubbel zo effectief en staan wij met open mond naar de vooruitgang van China te kijken. Ze iets ontzeggen is voor hun aleen maar een uitdaging die ze hoe dan ook van oplossen. Protectionisme is voor China alleen maar een reden tot innovatie. We kopen 10 jaar vertraging nu een lopen daarna 20 jaar achter.
poktor @hamsteg9 maart 2023 00:34
Nee hoor, dat hebben ze al geprobeerd en het is china niet gelukt die machines na te bouwen. Veel te complex. Die machines zijn ook de reden dat china taiwan nog niet heeft ingenomen: TSMC, wat machines van ASML gebruikt. Kijk deze aflevering van Lubach maar, dan wordt alles ineens duidelijk. Hij legt het echt heel goed uit:
https://www.youtube.com/watch?v=6dq_-9marRs
hamsteg @poktor9 maart 2023 09:08
Jij snapt het niet, dit is prestige en China gaat dit tackelen. Een keer falen, zegt niets.

From failure we learn (Joda)
Nibbz @hamsteg9 maart 2023 12:37
Ze kunnen nog niet eens fatsoenlijk een BMW namaken. Nog steeds niet. Hoe gaan ze dan het meest geavanceerde product op de wereld reverse engineeren?

Ja over 50 jaar misschien, maar dan is ASML al weer een heel stuk verder.
poktor @Nibbz9 maart 2023 15:08
Precies, dit dus. Ook ASML zit echt niet stil. Verre van zelfs!
porky-nl @hamsteg9 maart 2023 06:14
Ze zijn 5 jaar bezig geweest met het ontwikkelen van het balletje van een balpuntpen.
porky-nl @namelessness9 maart 2023 15:01
Nee wij bouwen asml machines standje hogere op de ladder. Maar jij denkt dus dat wij dat niet zouden kunnen dan en zoja waarom niet?
Tijanus @GrooV8 maart 2023 20:11
Precies, alle liberale 'principes' kunnen het raam uit gegooid worden zodra het situationeel eventjes niet uitkomt. Ze waren toch altijd al niks waard...
lighting_ @GrooV8 maart 2023 20:40
precies. Beter laat dan nooit. De wereld lag open voor China maar in China moest alles volgens hun regels.
cui bono @GrooV8 maart 2023 21:33
die Nederlandse regering toch.... :| Alsof ze nee had kunnen zeggen tegen Uncle Sam. Maar als tegenprestatie mogen wij met een kleine korting US-wapenspullen kopen.
Tijanus @cui bono8 maart 2023 22:42
Of nee, Fokker krijgt misschien een compensatieorder voor een mini-onderdeeltje wat later toch goedkoper in Polen gemaakt blijkt te kunnen worden...
Iblies @GrooV9 maart 2023 10:34
alles komt bijna uit China waar we totaal van afhankelijk zijn.
Je weet dat je de rijkere papas en mama’s daarvoor daarvoor moet bedanken….


Er zijn talloze demonstraties geweest ivm werk uitbesteden naar het buitenland wat uiteindelijk om winsten ging. Hoe vaak er is uitbesteed naar het buitenland ivm (lokale) vervuiling, iets waarvoor het westen wederom de rekening betaalt.

Nu heb je een punt bereikt dat meerdere landen een verzadiging kennen van thuismarkten en zelf de kennis en kunde in huis hebben.


Afsluiten kun je proberen maar gaat je niet lukken. Afremmen is het beste wat haalbaar is en hopen dat tzt het tij niet keert.
Rusland is theoretisch op allerlei vlakken gesanctioneerd…. alleen blijkt dat een groot falen te zijn als je nu al bij pakket 10 bent met een elfde in het vooruitzicht en dat je onder de streep minimaal €150mld heeft gekost aan directe “hulp” zonder de compensatie van de stijging van de olie/gas mee te nemen.

De overige 80% van de wereld heeft letterlijk totaal lak aan het westers drama dat Oekraïne heet. Soortgelijke discussie lopen nu over China waarbij landen steeds vaker openlijk aangeven dat het niet hun zakens zijn en niet bij betrokken willen worden en gewoon verder gaan met de handel en wandel met Rusland/China.
Dark Angel 58 @GrooV9 maart 2023 10:53
Heb geen medelijden met China, laat ze eerst maar eens hun eigen markt opengooien en transparant worden.
Ok China... laten we nu stoppen met exporteren van zeldzame ertsmetalen?
Dan komt hele wereld meteen in de problemen, bijvoorbeeld massa ontslagen, financiële crisis, nog meer ontslagen, aandelen koersen dalen diep, enzovoort.... vele malen erger dan corona tijdperk.

Daarom dat willen we niet meer.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 14:11]

gepebril @GrooV9 maart 2023 18:00
Had allemaal niet zo veel uitgemaakt. We hebben hier te maken met het Triffin dilemma. Meestal verloopt de overgang tussen wereldmunten heel geweldadig. De ongedekte US Dollar als ongedekte handelsmunt is niet langer houdbaar. Daarnaast wil de VS hun hegemonie behouden er voor zorgen dat er geen eenheid is tussen Europa en Azië. Vandaar dat wij nu vijandig tegenover Rusland dienen te zijn.
shredder 8 maart 2023 20:46
Dit is een complex besluit, maar wat mij zo tegenstaat is dat de Amerikaanse politiek in Nederland gaat bepalen wat wij op de vrije handelsmarkt mogen doen. Amerika kiest er grotendeels eenzijdig voor om restricties aan China op te leggen en trekt daar hun bondgenoten in mee (Lees: wij zijn weer het schoothondje van Amerika). Het is duidelijk wat het doel van het gesprek met Rutten een tijdje geleden in Amerika was.

Ik denk dat China nu harder hun eigen chip-technologie gaat ontwikkelen en op niet al te lange termijn de technologische achterstand heeft ingelopen, dan wel de geavanceerde chips bij partijen als Samsung gaat bestellen en wij zowel een grote klant als een goede verhouding met China verliezen. Ik weet ook dat de zaken in China niet zo gaan zoals wij het in het Westen doen, maar met een goede politieke verstandshouding bereik je meer dan met een slechte verhouding. De wereld en zeker Nederland kan niet om grootheden zoals China heen en wij handelen daar al decennia mee. Dit besluit, naar mijn idee voornamelijk door Rutten beïnvloed, kan grote gevolgen hebben.
Verwijderd @shredder8 maart 2023 21:23
Het is niet zo moeilijk. Vrije handel is prima, bij een eerlijk speelveld en met landen die democratische principes hanteren en een eerlijke rechtspraak hebben. Er is natuurlijk genoeg aan te merken op de USA (en dit wordt ook regelmatig als argument gebruikt), maar als je het mij vraagt dan vorm ik als Nederlander liever een samenwerkingsverband met de USA en de andere Westerse landen dan met een autocratisch regime zoals China. Ik denk niet dat het leven van de gemiddelde Nederlandse burger beter wordt als China alsmaar machtiger wordt op het wereldtoneel. De democratische principes en rechtstaat waardoor wij in vrijheid en welvaart leven (en ja, we hebben het gemiddeld genomen nog steeds heel goed hier) zullen steeds meer onder druk komen te staan in dat geval.

Niet vervelend bedoeld, maar ik vind je reactie een beetje naïef. Penny wise, pound foolish...
cui bono @Verwijderd8 maart 2023 21:55
maar wie waren dan toch al die multinationals die onze productie zo gretig naar China brachten. De USA heeft ook flink z'n best gedaan om in China lekker goedkoop te gaan produceren met de daarbij behorende technologie. En 'wij' konden ook nog met ons vingertjes gaan wijzen naar die Chinezen die zo het milieu vervuilen met het produceren van onze spullen.
Dooxed @Verwijderd9 maart 2023 07:29
Lol, "Als je het mij vraagt dan vorm ik als Nederlander liever een samenwerkingsverband met de USA dan China". Ok, maar dan vind je "democratische principes hanteren en een eerlijke rechtspraak" dus helemaal niet zo belangrijk. En als je die laat vallen, waarom USA boven China verkiezen? Ze hebben het beiden niet best met ons voor. We moeten ons eigen pad kiezen.
Shadowbox @Verwijderd8 maart 2023 22:04
"Ik denk niet dat het leven van de gemiddelde Nederlandse burger beter wordt als China alsmaar machtiger wordt op het wereldtoneel."

Ik denk ook niet dat het leven van de gemiddelde Nederlandse burger beter wordt als de minister president een kennis economie probeert te runnen vanaf zijn Nokia 3310 die zijn sms'jes niet kan opslaan, na het debat wel even het "Bandje"/ "De tape" terug kijkt, of een 16 jarige niet slim genoeg acht om een biertje te drinken maar wel een studie schuld van 20k bij elkaar te lenen, Of.. gewoon complete referenda negeert vervolgens afschaft, dat is tenslotte ook indirect autocratisch.

Ik zou wensen dat die 10 jaar vervangen waren door een autocratisch intellect dat in ieder geval competitieve houding aanneemt en zijn eigen land in de markt probeert te concurreren i.p.v. er uit.

[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 22 juli 2024 14:11]

rob12424 @shredder8 maart 2023 22:02
Je vergist je hier wel in een paar dingen. Het is niet zo simpel als het lijkt:

ASML heeft zijn oorsprong in NL maar heeft een paar toeleveranciers van producten in de VS overgenomen.

Dit is dus de zachte manier van de VS. De VS kan ook gewoon de export naar NL verbieden aan die toeleveranciers (veel toeleveranciers zitten in de VS)

Daarnaast vergis je niet in China. Terwijl Europa lag te slapen heeft China de beurs met zeldzame aardmetalen in de UK overgenomen en controleren ze daar praktisch mee de wereld. Ook in Afrika en Brazilië ondermijnen ze westerse landen aardig.
5pë©ïàál_Tèkén @shredder8 maart 2023 22:32
Samsung en ASML zijn partners (https://www.businesskorea...icleView.html?idxno=94693), dus het is niet zo dat China via een omweg de chipmachines koopt.
De zelfde redenering heeft het Westen jarenlang bedreven met Rusland. Steeds maar focussen op wat wel goed is maakt dat wat verkeerd is kan escaleren. Nee, Nederland is geen volwaardige zelfstandige partij op het wereldtoneel - dat zijn we niet eens in de EU. 'We' doen het verhoudingsgewijs goed voor zo'n kikkerlandje, maar als puntje bij paaltje komt bepalen de grote(re) partijen het doen en laten van ASML/de Nederlandse regering.
Deze keuzes van NL/de VS verandert niets aan de koers van China. Zij willen zelfstandig opereren, zelf chips maken. Dat ze niet bij ASML kunnen winkelen zorgt dat hun beleid langzamer realiteit wordt.

Nederland speelt geen beslissende rol in dit geheel. We zijn toeleverancier, niet de baas of 'in control'. ASML is een goede 'bargaining chip' (pun intended), maar geen middel om de wereldpolitiek te sturen.

De goede relatie met China is een illusie. Ze zetten mensen daar in concentratiekampen en kritiek op het regime uiten is redelijk suicidaal. China doet alleen aardig omdat ze iets van ons willen (kennis, marktaandeel, macht), maar ook nu moeten we al op onze tenen lopen door het niet over Oeigoeren, Taiwan en het Tianaman plein te hebben, om over de dubieuze relatie met Noord Korea maar niet te spreken. Ik zit niet te wachten dat ASML technologie in Noord Korea komt, en dat is een van de achterliggende gedachten van dit beleid.
BlueBird022 @shredder8 maart 2023 21:50
Ik vind het ook zeer kwalijk dat VVD, CDA, D66 en andere rechtse partijen Nederland zo Amerikaniseren. Als je wat tegen China hebt, zijn er bijvoorbeeld net zo goed heropvoedingskampen voor jongeren in Amerika;

https://www.rtlnieuws.nl/...en-instellingen-jeugdzorg

Zo staan onze gegevens en privacy ook op het spel door social media bedrijven gerund door miljardairs en types als Hanke Bruin Slot.

https://www.parool.nl/ned...rs-privacy-2022~bdafd6aa/

Ik ben zelf voorstander van een Europese chipfabrikant gefinancierd door alle lidstaten. Dan kun je wel wat. Zonder aandeelhouders, CEO's en winstmaximalisatie als grootste uitgangspunt punt. Scheelt veel geld, uitbuiting, lage lonen, armoede en andere ellende. Uitgangspunt brede welvaart en goede publieke voorzieningen. Als Europa laten zien hoe het moet.

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 22 juli 2024 14:11]

namelessness @BlueBird0229 maart 2023 10:14
inderdaad, volledig mee eens. dit is erg zorgelijk. EU first, niet US.
pietjuhhh1990 8 maart 2023 20:25
Iets wat ik me af vraag, Taiwan valt volgens officiële erkenning onder China. Echter valt Taiwan toch ook weer niet onder China.

Mag ASML nog wel naar Taiwan exporteren? Want zonder TSMC wordt de afname toch wel gigantisch veel minder.
heckie @pietjuhhh19908 maart 2023 21:08
Dat mag zeker nog, gezien de huidige beperkingen voor EUV die er al langer zijn ook niet voor Taiwanese klanten gelden.
xxs @pietjuhhh19908 maart 2023 21:15
Ja, exporteren naar Taiwan mag gewoon. De Amerikanen zijn de druk richting China aan het opvoeren zodat de Chinezen met de rug tegen de muur komen staan. Als de druk maar hoog genoeg wordt zal China eens gaan kijken wat er in Taiwan te halen is aan chiptechnologie.

Het binnenvallen van Taiwan door China is iets wat de Amerikanen heel goed beseffen en daarom zijn er nu meerdere initiatieven om weer een echte chipindustie in de US en Europa op te zetten.

Overigens hebben de Amerikanen hun eigen chipmachine markt zelf laten verslonzen, 30 jaar geleden had je b.v. nog Perkin-Elmer en SVG (later overgenomen door ASML). Over 30 jaar hebben de Chinezen een bloeiende chipmachine industrie, daar ben ik vrij zeker van.

[Reactie gewijzigd door xxs op 22 juli 2024 14:11]

mrbullet @pietjuhhh19908 maart 2023 20:58
Dat is wel een scherpe constatering.
Als we wel exporteren naar Taiwan en niet naar China, is dat een politieke middelvinger naar CCP.

Even kijken of Xi weer gaat dreigen om medicijnen export naar Nederland te blokkeren, net zoals tijdens Covid.
cui bono @pietjuhhh19908 maart 2023 21:39
De USA vindt al sinds WOII dat Taiwan in hún kustzone ligt.
1234567y 8 maart 2023 20:20
Voor een chipfabrikant is dit gunstig. Voor een chipmachine fabrikant natuurlijk super ongunstig, nu gaat china zelf dergelijke machines ontwikkelen en bouwen.
MeMoRy @1234567y8 maart 2023 21:12
Als China dat kon, dan hadden ze dat allang gedaan. Sterker nog, dat geldt voor alle landen. Denk je dat de VS blij is dat ze deze machines niet zelf kunnen maken?
xxs @MeMoRy8 maart 2023 21:37
Wij vinden EUV nu state of art technologie maar het lithografische proces loopt tegen zijn grenzen aan. Wie weet zijn de Chinezen al lang met ionen beam bezig of andere technologie. Dan lopen we plotseling weer 20 jaar achter.
theobril @xxs8 maart 2023 22:02
Hoe groot acht je die kans? Anders is het een beetje een vrijblijvende opmerking en kun je ook wel schrijven "Wie weet zijn de IJslanders bezig met een andere technologie". Vermoedelijk zijn alle relevante landen bezig met een "een andere technologie", ook weer zo ruim gedefinieerd. Lijkt het je waarschijnlijk dat we eerdaags plotseling 20 jaar achter blijken te lopen? Mij lijkt dat niet waarschijnlijk.
xxs @theobril9 maart 2023 07:58
Oh ik acht die kans vrij groot dat er landen zijn die met andere chiptechnologie bezig zijn dan lithografie.
Maar ja, dat is slechts een vrijblijvende mening op een forum en daar lijk jij niet zoveel mee te hebben.

De wereld draait om data, om data te processen heb je chips nodig, als je als grootmacht geen toegang meer krijgt tot die o zo belangrijke technologie zal je zelf iets moeten gaan ontwikkelen. FIB (Focused Ion Beam) is een technologie die al bestaat maar geen grootschalige productie aankan en eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat. Het zou zeer naief zijn om te denken dat we in het westen de wijsheid in pacht hebben.
supersnathan94
@1234567y8 maart 2023 20:33
Ik wens ze veel succes. Tot op heden hebben ze weinig resultaat behaald.
xxs @supersnathan948 maart 2023 21:40
Hoogmoed komt voor de val.
theobril @xxs8 maart 2023 22:03
It is lonely at the top.
kutsjoerd @theobril8 maart 2023 22:23
De bal is rond
mrbullet @1234567y8 maart 2023 20:55
Ze hebben het geprobeerd in 2014 met hun "Big Fund" en paar honderd miljard tegenaan gegooit.
Volgens goed Chinese gebruik is het meeste geld opgegaan aan corruptie.

Als ASML aandeelhouder maak ik me niet druk om concurrentie vanuit China.
deregtx @1234567y8 maart 2023 22:39
China heeft in de afgelopen jaren al Twee keer Bedrijfsgeheimen van ASML gestolen. De Dief is nu nationale Held in China. Waarom zou je daar nog zaken mee gaan doen? Ze willen alleen de Machines om ze vervolgens de Kopiëren. Dus dom om mee te werken aan je eigen ondergang, want dat is korte termijn Winst najagen...
mrbullet @deregtx8 maart 2023 23:14
De dief is niet alleen een nationale held.
China steek miljarden in zijn bedrijf om met die gestolen IP een bedrijf op te zetten als concurrent tegen ASML.

Dat alleen al lijkt mij genoeg reden om geen zaken met China en CCP te doen.

ASML, met name individuele mensen aan de top, kunnen dat uiteraard niet zo hard roepen tegen Xi en trawanten ivm eigen veiligheid.
Daarom moeten de overheden voor hen opkomen.
pdukers 8 maart 2023 20:08
Ik vind het opvallend dat het een eenzijdig besluit is van Nederland. Benieuwd hoe China zal reageren. Zouden ze het aandurven om specifiek op NL gerichte sancties aan te kondigen?

Verder vraag ik me af hoe dit impact op de huidige install base in China zal hebben. Mogen spare parts e.d. wel nog?

[Reactie gewijzigd door pdukers op 22 juli 2024 14:11]

jpfx @pdukers8 maart 2023 20:45
Eenzijdig van Nederland? Dat geloof je zelf? Opgedragen door de vriend USA. En als je ziet hoe de republiekeinen op dit moment hun achterban aan het instrueren zijn om "hun toekomende rechten om te regeren" desnoods met geweld te verdedigen, weet ik niet hoe lang dat wel veilig is. Mischien ben ik een doemdenker, maar het bevalt mij niets hoe de politiek daar de laatste jaren bedreven wordt. Dat uiteraard los staand van het feit dat we ook veel te afhankelijk van die Chinezen zijn geworden.
pdukers @jpfx8 maart 2023 21:03
Eenzijdig als in andere landen met fabrikanten van duv machines hebben nog een export controls aangekondigd. Lees Japan. Of andere toeleveranciers in de productieketen. Voor euv hebben de VS zelf restricties opgelegd.

Zoals al eerder in het nieuws was is dit inderdaad onder druk van de VS.
field33P @pdukers8 maart 2023 23:19
En gezien het track record van West-Europa de afgelopen drie decennia omtrent het handelen met autoritaire regimes waarbij Amerikaanse waarschuwingen voortdurend in de wind geslagen werden (lees: Nord Stream 1/2 en Russisch gas in zijn algemeenheid) is wat bescheidenheid aan onze kant best geboden.
lighting_ 8 maart 2023 20:55
USA zal wel extra orders plaatsen als tegenprestatie. F35 met flinke korting of NL houdt die gewoon nog tegoed.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:11]

SuperDre @lighting_8 maart 2023 22:49
Grapjas, ondertussen heeft de VS het voor elkaar dat wij meer afnemen bij hun dan dat wij naar hun exporteren. De VS was bv ook de kartrekker van de sancties op russisch gas en olie, puur zodat wij een hoop meer bij hun moesten afnemen. En ondertussen is de doorsnee nederlandse burger daar juist gruwelijk de pineut door.
Bever! @SuperDre9 maart 2023 09:48
De doorsnee burger is helemaal niet zwaar de pineut, vakanties worden beter geboekt dan ooit werkeloosheid gigantisch laag. Het kan allemaal niet op kennelijk
SuperDre @Bever!9 maart 2023 22:39
Yeah right, en kijk ik zo rond, dan zie ik toch echt een hoop mensen in de problemen komen door de achterlijk hoge energieprijzen, en door de enorme prijsverhogingen in supermarkten.
cui bono @lighting_8 maart 2023 22:00
ja....kaaaas en tulpebollen. Want Nederland zal zich uiteindelijk moeten laten welgevallen dat onze yankees, Jan-Kezen's, zich over ASML gaan ontfermen. En dan hebben wij nog steeds onze tulpebollen en kaas. hoewel.
TweakerCarlo 8 maart 2023 20:02
nieuws: VS: geavanceerdste chips moeten tegen 2030 in VS worden geproduceerd

In dat geval denk ik niet dat ASML zich zorgen hoeft te maken.
Wel een mooie doelstelling trouwens.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 14:11]

mrbullet @TweakerCarlo8 maart 2023 20:10
Voor de aandeelhouders van ASML heeft het idd geen gevolgen.
Wellicht dat het juist voor meer en gevarieerd afzetmarkt zorgt.
cui bono @TweakerCarlo8 maart 2023 21:35
Is dat het jaar van the WAR on China? Leuke docu trouwens.
TweakerCarlo @cui bono8 maart 2023 21:40
Wil je die docu hier delen?
bbstreams 8 maart 2023 20:15
is niet eenzijdig, dit wordt gedaan onder amerikaanse druk. Nieuws is dus wat politiek, de waarheid is dat de chipsector al langere tijd bezig is om chips te produceren (lees: goedkoop) buitom china, zo moet ook europa meer chips zelfs gaan maken, dus zijn de machines ook hier nodig en is er dus geen capaciteit meer voor export.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.