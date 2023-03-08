Nederlandse regering breidt exportverbod voor ASML-duv-machines uit

Het Nederlandse kabinet breidt het exportverbod voor ASML-machines uit. In de toekomst vallen ook oudere chipmachines onder de vergunningsplicht, waardoor die niet langer naar China kunnen worden geëxporteerd, zegt minister Liesje Schreinemacher.

Minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de bestaande exportrestricties van halfgeleidermachines uitbreidt. "De aanvullende nationale exportcontrolemaatregelen betreffen zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft, zoals de geavanceerdste Deep Ultra Violet (DUV) immersielithografie en -depositie", schrijft de minister.

De uitgebreidere restricties betekenen in de praktijk dat ook voor de export van oudere duv-machines een exportvergunning moet worden aangevraagd. Daarbij houdt de overheid rekening met de vraag of de export 'bijdraagt aan ongewenst eindgebruik zoals militaire inzet', het voorkomen van 'ongewenste strategische afhankelijkheden op de lange termijn' en het 'behoud van Nederlands technologisch leiderschap'.

In de praktijk betekent dat vooral dat ASML geen oudere duv-machines meer mag exporteren naar specifiek China, omdat daarbij verschillende van die regels worden overtreden. Er zijn nu al exportrestricties voor euv-machines, maar nu worden de restricties voor duv-machines ook nog eens extra uitgebreid. Eind januari stelde persbureau Bloomberg al dat Nederland daarover een akkoord had bereikt met de VS en Japan.

Er wordt al veel langer op internationaal niveau gesproken over een mogelijk exportverbod van de machines uit Veldhoven, die worden gebruikt om chips te fabriceren. Met name de Verenigde Staten pleitten het afgelopen jaar voor restricties op de verkoop aan China. Volgens minister Schreinemacher is het nieuwe exportverbod 'nodig voor behoud van technologisch leiderschap'.

Tweakers sprak in januari met ASML-cfo Roger Dassen. Die zei dat het bedrijf zich op de korte termijn geen zorgen maakt over eventuele exportrestricties, omdat er wereldwijd alsnog veel vraag is naar lithografiemachines. Het bedrijf herhaalt nu in een verklaring dat het niet verwacht dat de beslissing gevolgen heeft voor de financiële resultaten. Ook zegt ASML dat het op dit moment nog onduidelijk is wat de regering precies verstaat onder 'geavanceerdste machines'. Het bedrijf zegt dat veel klanten waarschijnlijk genoegen kunnen nemen met nog oudere duv-machines.