Spotify brengt TikTok-achtige ontdekkingsfeed uit in thuisscherm

Spotify gaat de lay-out van het thuisscherm van de app omgooien. Daarmee moet het voor gebruikers makkelijker worden nieuwe muziek, maar ook video's te ontdekken. Er komt een feed waarin previews van nummers en podcasts te horen en te zien zijn.

Spotify kondigde de nieuwe functies op woensdag aan in een speciaal evenement. De dienst krijgt een nieuw ontdekkingsscherm, dat wordt getoond als gebruikers bovenaan in het thuisscherm kiezen voor muziek of podcasts. Gebruikers krijgen dan een feed te zien die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld TikTok. Ze kunnen daarin scrollen door korte previews van muzieknummers of clips. Dat geldt ook voor podcasts, die al dan niet met videobeelden worden getoond.

Gebruikers kunnen vanuit dat scherm meteen ook meer informatie vinden over een artiest of een nummer toevoegen aan hun afspeellijst of gelikete nummers. Spotify doet bij muziek gepersonaliseerde aanbevelingen voor nieuwe liedjes, albums en afspeellijsten. Voor podcasts gaat het om automatisch gegenereerde previews met daarbij een transcriptie. Er komt ook een preview voor audioboeken, die maximaal vijf minuten kan duren.

De functie komt direct beschikbaar voor wereldwijde gebruikers van de iOS- en Android-app, zowel voor gratis gebruikers als voor betalende. Audioboekpreviews komen alleen beschikbaar in vijf landen, maar Nederland en België zitten daar niet tussen.

Spotify heeft in het verleden wel vaker geëxperimenteerd met dergelijke ontdekkingsfeatures. In 2020 testte het bedrijf bijvoorbeeld een Stories-feature waarbij bepaalde muzikanten zelf afspeellijsten konden cureren maar ook zelf informatie over bijvoorbeeld hun creatieve proces konden toevoegen. Spotify voelt de druk van sociale media zoals TikTok, die steeds beter worden in het doen van aanbevelingen aan gebruikers, ook op het gebied van muziek.