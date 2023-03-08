Spotify brengt TikTok-achtige ontdekkingsfeed uit in thuisscherm

Spotify gaat de lay-out van het thuisscherm van de app omgooien. Daarmee moet het voor gebruikers makkelijker worden nieuwe muziek, maar ook video's te ontdekken. Er komt een feed waarin previews van nummers en podcasts te horen en te zien zijn.

Spotify ontdekking feedSpotify kondigde de nieuwe functies op woensdag aan in een speciaal evenement. De dienst krijgt een nieuw ontdekkingsscherm, dat wordt getoond als gebruikers bovenaan in het thuisscherm kiezen voor muziek of podcasts. Gebruikers krijgen dan een feed te zien die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld TikTok. Ze kunnen daarin scrollen door korte previews van muzieknummers of clips. Dat geldt ook voor podcasts, die al dan niet met videobeelden worden getoond.

Gebruikers kunnen vanuit dat scherm meteen ook meer informatie vinden over een artiest of een nummer toevoegen aan hun afspeellijst of gelikete nummers. Spotify doet bij muziek gepersonaliseerde aanbevelingen voor nieuwe liedjes, albums en afspeellijsten. Voor podcasts gaat het om automatisch gegenereerde previews met daarbij een transcriptie. Er komt ook een preview voor audioboeken, die maximaal vijf minuten kan duren.

De functie komt direct beschikbaar voor wereldwijde gebruikers van de iOS- en Android-app, zowel voor gratis gebruikers als voor betalende. Audioboekpreviews komen alleen beschikbaar in vijf landen, maar Nederland en België zitten daar niet tussen.

Spotify heeft in het verleden wel vaker geëxperimenteerd met dergelijke ontdekkingsfeatures. In 2020 testte het bedrijf bijvoorbeeld een Stories-feature waarbij bepaalde muzikanten zelf afspeellijsten konden cureren maar ook zelf informatie over bijvoorbeeld hun creatieve proces konden toevoegen. Spotify voelt de druk van sociale media zoals TikTok, die steeds beter worden in het doen van aanbevelingen aan gebruikers, ook op het gebied van muziek.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-03-2023 20:25 105

08-03-2023 • 20:25

105

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Reacties (105)

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BrianHD 8 maart 2023 23:08
Ik vermoed dat het niet lang duurt voordat dit uit te zetten is middels spicetify.
https://spicetify.app/. Ideale wrapper voor Spotify om naast een ander thema, ook features te kunnen verbergen op je homescreen die ongewenst zijn.
D0ubleD0uble @BrianHD9 maart 2023 08:58
Alleen wel jammer dat er niet een soort Spicetify is voor mobiel. De desktop applicatie vond ik al amper bruikbaar geworden zonder Spicetify, en nu rammen ze dit er nog eventjes extra hard doorheen.

Als Spotify zich zogenaamd druk maakt om apps met betere aanbevelingsalgoritmes, fix dan in godsnaam je eigen algoritme in plaats van de clutter UI van andere populaire trend apps onder het kopieerapparaat te gooien. Als je van game soundtracks houdt zal Spotify alles in je radio/aanbevolen feed proppen dat valt onder het videogame genre. Apple Music doet dit naar mijn weten een heel stuk beter en laat je muziek horen die vergelijkbaar is met daadwerkelijk de stijl die je luistert in plaats van enkel naar het genre te kijken.

En dan zijn er nog alle andere problemen met de mobiele app zoals afspeelghosting (ja, een nummer skippen door te swipen kost soms wel 2 of 3 seconden) maar zo te zien heeft Spotify zijn prioriteiten op orde met wat de app nodig heeft.
guidogast @BrianHD9 maart 2023 08:37
Dit ga ik thuis is uitproberen, thanks!
Xypod13 8 maart 2023 20:36
Ik wil gewoon muziek afspelen nondeju! Waarom is dat zo moeilijk te begrijpen? Je bent letterlijk een muziek platform. Als ik video's wil ga ik wel ergens anders naartoe.

Sorry voor mijn frustratie maar het lijkt alsof letterlijk elke social media app achter tiktok aangaat terwijl je juist je platform ruineert als je dat doet.
SomerenV @Xypod138 maart 2023 21:31
TikTok levert bakken met geld. Aandeelhouders zien dat en willen ook die bakken met geld, en aandeelhouders moet je natuurlijk wel tevreden houden. Dat die blind zijn voor wat de userbase wil boeit niet zo, want dollartekens.
Tintel
@SomerenV9 maart 2023 10:09
Dat is net zoiets als denken dat bit-coins leveren geld op => spotify wordt een wallet-app. En dat deden ze niet.
Game-apps leveren soms ook veel geld op => spotify-gaming...deden ze ook niet.

Spotify is toch een heel ander soort app?

Dus ik ben het eens met het feit dat men winst wil zien maar voorheen werd toch ook niet lukraak een concept overgenomen? Waarom nu dan wel?
Timmiejj @Tintel9 maart 2023 14:04
Spotify zegt:

There’s so much to listen to on Spotify, and so little time. We know you don’t want to spend precious hours on titles and tracks you might not enjoy. Beginning today, when you open up Home on the Spotify app, you’ll find personalized, curated previews of the songs, podcasts, and audiobooks you might enjoy. Quickly dive into what speaks (or sings) to you, or save it for later when you need that perfect soundtrack.

Tweakers zegt: Spotify brengt tik tok achtige ontdekkingsfeed uit.

Vind dat vaak maar vervelend, omdat TikTok korte videos is en populair, is ineens alles wat korte videos heeft 'TikTok esque'.
himlims_ @SomerenV8 maart 2023 23:30
Ach, dat was/is met Facebook, Snapchat, instagram … TikTok, en in toekomst hebben we weer een ander hip platform wat onze dopamine stimuleert, massa’s users aantrekt en dus ‘het’ platform wordt voor commerciële inzichten. En daarna komt …
zordaz @SomerenV9 maart 2023 11:11
...alleen is er wel een wezenlijk verschil: ik heb een betaald abonnement bij Spotify. En heb daarmee net even wat meer reden om te roepen dat ik die troep niet in beeld wil of het helemaal wil kunnen uitzetten i.p.v. dat het me door de strot geduwd wordt, net als die podcasts, luisterboeken etc.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 28 juli 2024 06:16]

Finraziel
@Xypod138 maart 2023 23:09
Zelf net naar Deezer overgestapt (van YouTube music, Spotify had ik al langer geleden vaarwel gezegd) en wat een verademing is die interface... Heerlijk! Heb echt het idee dat dit ontworpen is voor en door muziek liefhebbers terwijl Spotify met allemaal andere zaken bezig lijkt te zijn inderdaad en YouTube music zoals zoveel Google producten de indruk geeft dat de ontwikkelaars de interesse weer verloren hebben en een half werkend product achtergelaten hebben.
JanW @Finraziel9 maart 2023 10:11
Heb ik ook geprobeerd, maar ik mis in Deezer toch wel veel zaken die ik in Spotify heb.
- Het door kunnen spelen op mobiel vanaf desktop. In Spotify zie je waar je je muziek op afspeelt en kan je dat via je mobiel bedienen. In Deezer kan ik dat niet op de desktop.
- Koppeling met mijn versterker thuis. Spotify Connect is heel erg fijn. Als ik Deezer wil afspelen moet ik dat via m'n Chromecast gaan doen.
- Duo abonnement. Mijn vriendin en ik gebruiken samen spotify. Family wordt meteen 5 euro duurder per maand.
- Goede groepering van artiesten. In Deezer kom ik regelmatig muziek van andere artiesten tegen op een artiestenpagina. Hierdoor zit je ineens te luisteren naar een of andere obscure slechte rapper die ik toch echt niet zelf heb aangezet :D

Heb het zo meerdere keren geprobeerd, maar ik blijf toch terug komen bij Spotify om bovengenoemde zaken. Jammer, want zaken als een video feed wil ik echt niet zin in m'n muziek app. Wellicht als 't er echt is dat ik 't weer ga overwegen om over te stappen.
Finraziel
@JanW9 maart 2023 10:53
Ja het zal van je gebruik afhangen wat beter is... Voor mij zijn jouw punten allemaal niet echt van toepassing. Spotify is een tijd geleden dat ik het actief gebruikt heb maar wat ik me herinner waar ik me echt aan stoorde:

- Het up next/queue systeem waar ik maar niet aan kon wennen. Je kunt niet gewoon op track 1 van een album klikken en gaan luisteren en dan even later besluiten dat je een ander album er achteraan wil horen als het huidige album klaar is. Het eerste album staat dan namelijk in up next terwijl het tweede album in de queue komt en het effect is dat je na de huidige track eerst het tweede album hoort en dan terug gaat naar het restant van album 1. Ik heb de logica van dat systeem nooit begrepen.

- Shuffle van Spotify is alles behalve random... Dit was nog mijn grootste ergernis. Ik heb een playlist van ruim 700 nummers maar ik bleef vaak dezelfde nummers horen. Ik heb ook gemerkt dat als je een stuk naar onder scrollt en een ander nummer kiest om te starten en dan shufflet dat je andere muziek hoort, alsof je een andere 'seed' hebt of zo. Dit was mijn primaire reden om naar Youtube Music te gaan, die kan wel gewoon echt shufflen. Ik ben nog niet lang genoeg bij Deezer om met zekerheid te zeggen dat zij dit ook goed doen, maar het zou me zeer verbazen als ze hetzelfde rare systeem hebben als Spotify.

Die niet random shuffle van Spotify is over de jaren overigens vaak genoeg door een heleboel mensen aangekaart, maar Spotify komt dan alleen met een lulverhaal dat mensen echt random juist niet als random ervaren, omdat het dan juist kan gebeuren dat je 3 keer dezelfde artiest achter elkaar hoort of zoiets. Ja, dat klopt wel, maar is niet echt een issue met een groot genoege playlist met genoeg variatie en doet niks af aan het probleem dat mensen met zulke grote playlists ervaren. Het is wat mij betreft illustratief aan hoe Spotify werkt, zij denken het beter te weten dan 'de domme gebruiker'.

Vreemdste wat ik tot nu toe bij Deezer ervaren heb is dat de search niet altijd even betrouwbaar is. Af en toe kan ik niet de gewenste versie van een nummer vinden en lijkt het alsof zij hem niet hebben. Maar ga je dan naar de artist page en zoek je zelf door de albums dan blijkt hij er toch gewoon te zijn. Maar daar is dus omheen te werken.

Bij Youtube Music was de grootste ergernis het gebrek aan volume normalisatie en dat zelfs binnen sommige albums het volume niet klopt tussen tracks.

Edit @JanW ik weet niet zeker of het is wat je bedoelt, maar ik merk nu dat wat er nu afspeelt wel synct tussen desktop en mobiel (in ieder geval iPhone). Het is niet dat je je desktop vanaf mobiel kunt bedienen en het is niet zo gelikt als Spotify inderdaad, maar als ik een playlist op mijn desktop heb draaien dan zie ik dezelfde track in de mobiele app. Als ik op play druk gaat hij ook met die track verder hoewel aan het begin en niet precies waar de desktop was. Ook vorige en volgende tracks komen overeen (ook bij shuffle).

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 28 juli 2024 06:16]

Timmiejj @Finraziel9 maart 2023 14:09
Het is wat mij betreft illustratief aan hoe Spotify werkt, zij denken het beter te weten dan 'de domme gebruiker'.

Geld dat niet voor een aanzienlijk deel van de gebruikers?

Meeste mensen die ik ken met spotify zijn niet van die playlist tijgers als jij en ik..

Die hebben geen playlists, die luisteren enkel naar de curated playlists op hun frontpage met de meest recente populaire popsongs of zaken als Top 90's hits of w/e
Finraziel
@Timmiejj9 maart 2023 14:48
Oh ja dat zou best kunnen... Ik zeg ook niet per se dat ze het anders zouden moeten doen voor een beter bedrijfsresultaat of zo, alleen dat dat een reden is dat ik ze zelf minder vindt en zelf daarom geen klant bij ze wil zijn.
Edgar Wagt @Finraziel9 maart 2023 12:32
Ik gebruik zelf ook Deezer, prima blij mee en €6 per maand (met een studentendiscount) vind ik prima betaalbaar om naar Lossless te kunnen luisteren.
Top tip, je kan een programma genaamd "Deemix" downloaden, daarmee kan je van Deezer flac bestanden downloaden en kan je ze dus offline opslaan en in elke andere muziekspeler luisteren
Finraziel
@Edgar Wagt9 maart 2023 12:46
Ow dat is helemaal nice! Had al eens gezocht naar dat soort programma's maar vond vooral betaalde versies (met een naar mijn idee nogal overdreven prijs). Die ga ik proberen want hoewel ik het niet erg vind om voor muziek te betalen zou ik het toch ook wel fijn vinden om een lokale kopie bij te houden (ook omdat sommige muziek soms kan verdwijnen door licentie gesteggel). Thanks :)
crtxz @Xypod138 maart 2023 22:08
Die podscast meuk is ook zo bloed irritant.
Danny Phantom @crtxz8 maart 2023 23:33
Kan het enkel beamen. Het neemt vrij grote stukken van de interface in beslag, zeker als je per ongeluk op eentje klikt...
crtxz @Danny Phantom9 maart 2023 07:27
Prima dat ze het allemaal implementeren maar maak het dan wel zo dat je het aan en uit kan zetten.
RobertPeterson @crtxz8 maart 2023 22:53
En ik gebruik Spotify gratis dus puur voor muziek! Grappig hè hoe verschillend je een dienst kan gebruiken.
Wakoz @crtxz9 maart 2023 13:06
Ik zou graag willen dat je het muziek gedeelte helemaal van het podcast gedeelte kan scheiden. Ik gebruik beide maar ik vind het bloed irritant dat je constant podcasts door je strot geduwd krijgt. En als je dan een keer een podcast luistert die je toch niet aanstaat blijven er maar recommendations komen, je kan podcasts namelijk niet 'disliken'.

Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen schoenmaker, blijf bij je leest.
DJ Henk @Xypod139 maart 2023 09:30
Sorry voor mijn frustratie maar het lijkt alsof letterlijk elke social media app achter tiktok aangaat terwijl je juist je platform ruineert als je dat doet.
Het enige juiste antwoord is om gewoon niet de controle over je muziekervaring over te geven aan een commercieel bedrijf met een dubbele agenda. Spotify is niet gratis, dus je bent geneigd te denken dat je als gebruiker niet het product bent daar, maar ze proberen je evengoed zodanig te sturen dat zijzelf er het beste uitkomen.

Dat betekent overigens niet meteen dat je over moet stappen op het los kopen van mp3's, cd's of platen. Er zijn volgens mij zat players met een Spotify-plugin.
Tintel
@DJ Henk9 maart 2023 10:27
niet de controle over je muziekervaring over te geven aan een commercieel bedrijf met een dubbele agenda.
Hoezo dubbele agenda? Alles wat gerelateerd is aan muziek; dus de artiesten, de labels, de muziek instrumenten makers, de audio apparatuur fabrikanten, enz - die willen allemaal je muziek ervaring verbeteren omdat ze dan hun produkt meer zullen verkopen om zodoende geld te verdienen.

Waarom verwacht je van Spotify iets anders? Het enige bijzondere is dat ze ook een gratis produkt hebben. En ook willen ze graag de grootste zijn om hun onderhandelings positie (en winst natuurlijk) veilig te stellen t.o.v. de muziek-makers/leveranciers.
DJ Henk @Tintel9 maart 2023 10:59
Hoezo dubbele agenda? Alles wat gerelateerd is aan muziek; dus de artiesten, de labels, de muziek instrumenten makers, de audio apparatuur fabrikanten, enz - die willen allemaal je muziek ervaring verbeteren omdat ze dan hun produkt meer zullen verkopen om zodoende geld te verdienen.
Je hebt gelijk. Na een beetje zoeken zie ik dat het bij Spotify inderdaad wel meevalt. Ik reageerde meer op een algemeen verschijnsel waarbij diensten je in hun app gevangen houden om je zo te manipuleren en je te verhinderen je eigen muziekervaring vorm te geven. Maar ik zie dat er bij hun meerdere mogelijkheden zijn om buiten die app om naar de muziek te luisteren. Ik reageerde te snel.

Dus ik schrap die 'dubbele agenda' en adviseer mensen met dezelfde klachten om gewoon een andere player te zoeken :)
Tintel
@DJ Henk9 maart 2023 11:46
;)

Dat manupileer deel ben ik wel met je eens hoor - dat is een trend lijkt het.
Travelan 8 maart 2023 20:27
Schoenmaker, blijf bij je leest.

Heb deze view al een tijdje, en het is heel vervelend. Ik had gewoon een lijstje met mijn afspeellijsten en veelbeluisterde dingen, maar nu moet ik door een soort social-media-achtige feed scrollen met zinloze suggesties die aanvoelen als betaalde ads.
GertJan2012 @Travelan8 maart 2023 20:35
Hier hetzelfde... irriteer mij er ontzettend aan. Geef mij gewoon de keuze om het ook uit te zetten ipv te forceren dat het aan staat.
Aiii @GertJan20128 maart 2023 20:52
Ik heb de hoop opgegeven dat Spotify ooit weer een muziekapp wordt. We zijn nu inmiddels al enkele jaren onderweg met de “clutter” in de app. Nutteloze podcast recommendations, nu zitten er weer boeken bij, en uiteindelijk moet je verschillende taps diep om bij je playlists te komen… wat nu juist de reden is waarom je uberhaupt de app induikt.

Ben al een tijdje over naar Apple Music, werkt prima, en het blijft gewoon een muziek app. Voor Podcasts, boeken, etc, hebben ze gewoon eigen dedicated apps, dus ik maak mij ook geen zorgen van een toekomstige samenvoeging in een enkele app. Wat dat betreft een stuk beter.
0b5cur1tY @Aiii8 maart 2023 22:23
Spotify lijkt een strategie te hebben gekozen dat ze de default aanbieder van achtergrond geluid willen worden: Muziek, podcasts, audioboeken... hun om het even. De obsessie met playlists (boven albums), shuffle en 'autoplay' past hier ook bij.

Uit interesse heb ik even gekeken in de nieuwe 'music' view: Voor iemand wiens bibliotheek voor meer dan de helft uit klassieke muziek bestaat, bevat die view in totaal één klassieke disc... een 'single' van het 2e deel van een strijkkwartet. De algoritmes zijn dus ook niet best.

Spotify Connect is zoals opgemerkt door anderen een enorme plus en de catalogus van Spotify is erg compleet. Deze punten hebben me tot nu toe weerhouden om afscheid te nemen maar ik denk dat het toch tijd wordt om Qobuz een echte kans te geven.
Gehenna @0b5cur1tY9 maart 2023 11:56
Zeker voor een liefhebber van klassiek kan ik Qobuz erg aanraden. Heerlijke speler/service, waar de muziek echt voorop staat. Ik heb een tijd terugje de overstap gemaakt toen er allerlei functies, zoals podcast doorheen gedrukt werden waar ik niet op zat te wachten, en als ik dit nieuws zo lees ben ik daar nog steeds erg blij mee, Spotify wil duidelijk een andere kant op als ik.

Tip: grootste hekelpunt om over te stappen waren mijn playlists, maar die kun je dus heel makkelijk met iets als Soundizz overzetten.
GertJan2012 @Aiii8 maart 2023 21:09
Wat mij tegenhoud is het feit dat je dan niet zo makkelijk je muziek kunt afspelen op je Sonos Speakers zoals dat bijvoorbeeld wel met Spotify Connect kan. Ik heb echt hele slechte ervaringen met Airplay2 namelijk....

[Reactie gewijzigd door GertJan2012 op 28 juli 2024 06:16]

versc049 @GertJan20128 maart 2023 21:53
Je kan anders toch Apple Music via de Sonos app afspelen?
Overigens....Airplay2 hier is rock solid. Nog nooit een storing of issue meegemaakt (N=1.....)
theBazz @GertJan20128 maart 2023 22:23
Misschien Deezer een optie? Zelf goede ervaringen mee ook met casten. Heb alleen geen sonos dus ik kan die ervaring niet delen met je.

Ontopic:
Ben al een tijd geleden gestopt met Spotify. Voor mijn podcast is het fijn, want door de aanbevelingen krijg ik steeds meer organisch bereik. Maar als user vind ik die app steeds irritanter worden.
Hydranet @GertJan20129 maart 2023 06:56
Inderdaad, if it's a feature you can't disable it's a bug.
SebasFM @Travelan8 maart 2023 21:03
De hamvraag is: Kan je het uitzetten? Zo niet, dan overweeg ik niet eens om weer terug te switchen naar Spotify. Zit nu bij deezer en de Apple Carplay app heeft zo z'n nukken. Maar op die TikTok achtig meuk zit ik niet te wachten. Sterker nog, ik begin een beetje Social Media moe te worden...
joneboon @SebasFM8 maart 2023 22:40
Nee ik heb dit gevraagd aan Spotify. Het antwoord op de vraag of dit een geforceerde UI change is: "Deze update is zoals alle andere updates om dingen te verbeteren. Deze update past het UI aan."

Ik ben inmiddels overgestapt, wat een onzin.
BlackEyedAngel @joneboon9 maart 2023 01:27
Lekkere 'verbetering' , dingen forceren waar niemand om gevraagd heeft en die niemand wilt
zordaz @joneboon9 maart 2023 11:17
Wat een typerende marketing-bla-bla reactie. Hilarisch en triest tegelijk.

Zodra je dit soort gebakken lucht van bedrijven terug krijgt op normale vragen weet je hoe laat het is. Ze hebben inmiddels vast ook 'customer success managers' rondlopen. Yikes.

Gelukkig gebruik ik de bediening van mijn audio-spelers voor Spotify i.p.v. het gedrocht van die Spotify app. Nu maar hopen dat dat gevrijwaard blijft van alle onzin.
GertJan2012 @SebasFM8 maart 2023 21:30
Voor zover ik kan zien niet...
SunnieNL @Travelan8 maart 2023 23:10
Dat niet alleen, het lijkt er ook op dat de podcast functie veranderd is.
Ik luister veel in bed en val er bij in slaap. Waar vroeger het afspelen gewoon stopte na de laatste aflevering van bv de Tweakers podcast, gaat hij nu over naar random anderen. Komt nu vaak voor dat ik midden in de nacht wakker wordt en er een of andere podcast op staat die ik zelf niet heb gestart.
spokje @SunnieNL9 maart 2023 08:46
Dit is een optie geloof ik die je kunt aanpassen. Dat ie niet door moet spelen als je playlist afgelopen is.
Lagonas 8 maart 2023 20:41
Ik heb controversiële features in Spotify zoals de toevoeging van Podcasts in het verleden verdedigd, maar ik denk dat ik de lijn heb gevonden. Wat moet dit in Spotify?..
jpsch @Lagonas8 maart 2023 20:56
Je dataverbruik ophogen.
KingFrogzz @jpsch8 maart 2023 21:16
Stel je voor, die video’s zouden zich iets aantrekken van de data saver instellingen. Ik word er echt helemaal simpel van
GekkePrutser 8 maart 2023 20:30
Zucht... Instagram is ook al helemaal verruineerd door die TikTok afval video's die ze in je lijst proppen :( En youtube met hun shorts (al heb ik daar minder last van want ik gebruik youtube nauwelijks). Opzouten daarmee.

Ik wil geen ontdekking/discovery. Ik wil gewoon dat het doet wat het moet doen, namelijk de muziek afspelen die ik wil (en bij Instagram: de feeds tonen die ik volg). Verder NIKS en al helemaal niet zonder dat je het uit kan zetten.

Gelukkig gebruik ik met Spotify toch een alternatieve client (spotify-qt) dus dat zal er niet zo gauw in komen. Maar het idee dat wat TikTok succesvol maakt op iedereen van toepassing is, is gewoon onzin.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 28 juli 2024 06:16]

Timmiejj @GekkePrutser9 maart 2023 15:10
Youtube is een 1x per 30 dagen inconvenience, je kan de shorts 'plank' weg klikken en dan komt deze 30 dagen niet meer terug :)
megatellica 8 maart 2023 20:33
Ik gebruik spotify om muziek te luisteren, niet als social media. Ik vraag me oprecht af waarom ze denken dat hun userbase hierop zit te wachten. Verder begrijp ik ook niet helemaal waarom ze de ''druk'' van apps als tiktok voelen, dat is toch iets compleet anders als een spotify, deezer of apple music? Dan raad een TikTok misschien een track aan, maar die zal je toch moeten luisteren op een van de bovengenoemde streaming platformen?

[Reactie gewijzigd door megatellica op 28 juli 2024 06:16]

zordaz @megatellica9 maart 2023 11:19
Ze zijn in essentie niet geinteresseerd in de mening van de userbase. Het gaat alleen maar om de centen, ook al ben je in dit geval mogelijk al betalende klant.
TecnoCoccus 8 maart 2023 20:49
Zit de "zet uit" functie er dan ook in? _/-\o_ _/-\o_
joneboon @TecnoCoccus8 maart 2023 22:41
Nee
Katala 8 maart 2023 20:53
Ik zou het jammer vinden als ze de app nog verder naar de *** helpen. Ik snap het nut van zo'n feature voor de makers van TikTok of Instagram, how gruwelijk irritant het ook is... meer screentime = meer reclames = meer inkomsten.

Maar wat ziet Spotify hier nou in hemelsnaam in? De home page zou moeten bestaan uit je playlists die je vaak speelt en niet een of andere TikTok cloon ... het is net als dat de Shuffle knop tegenwoordig niet meer bestaat...

Ik hoop dat het uit te zetten is, anders moet ik toch serieus op zoek naar wat ik de beste vervanger van Spotify vind...
jnrzlmn @Katala8 maart 2023 23:07
meer screentime = meer reclames = meer inkomsten
Maar wat ziet Spotify hier nou in hemelsnaam in?
Ik denk dat je deze wel kan invullen.
Timmiejj @Katala9 maart 2023 15:13
Het leest voor mij meer als een soort discover weekly functie maar dan als een ' interactive' playlist met eventueel videoclips (als deze op Spotify beschikbaar zijn, wat maar voor een beperkte hoeveelheid songs het geval is) ipv een statische lijst zoals discover weekly.

Voor zover ik kan lezen gaat het geen nieuwe content introduceren, het gaat slechts de bestaande content op een andere manier preseteren.
Tweakwondo 8 maart 2023 21:05
De enige reden dat ik Spotify fijner vind werken dan de andere muziek stream diensten is het ondersteunen van Spotify Connect op vrijwel alle apparaten waar Spotify op werkt.

Dat gezegd te hebben ben ik al meer dan een jaar een tevreden gebruiker van apple music
petervdam 8 maart 2023 21:34
Waar Tiktok video's toont op basis van mijn interesse door een prima algoritme, komt Spotify aan met Boef....

Voor context, ik luister hans zimmer.
HansvDr @petervdam8 maart 2023 23:36
Ik heb vrijwel nooit een fatsoenlijke tip van Spotify gehad.

Ik wou dat ik dat allemaal.kon uitzetten. Mijn playlist en een zoekbalk, meer niet.
Yucko @petervdam9 maart 2023 04:47
offtopic:
goede muzieksmaak. Ga je ook naar 1 van zijn concerten in de Ziggo Dome dit jaar ? :)
petervdam @Yucko9 maart 2023 09:28
Twijfel. Ik ben 2x naar zijnneerste concert geweest, daarna world of hans zimmer. En de tour van nu heb ik vorig jaar al gezien. Erg bijzonder weer.

Alleen vind het behoorlijk duur om voor 100 euro het achterste stoeltje te pakken, terwijl ik veel liever vooraan zit. Maar 350 euro voor een show die ik al gezien heb? Misschien last minute.
zordaz @Yucko9 maart 2023 11:20
Zou ik alleen willen als er ook nummers van The Buggles gespeeld worden. Ik vrees dat dat er echter niet in zit ;-)
petervdam @zordaz9 maart 2023 14:24
De album van het huidige live concert staat inmiddels op Spotify. Net als met Live in Prague komt het bijna exact overeen met wat ik gezien heb.
zordaz @petervdam9 maart 2023 15:16
Niets van zijn tijd in The Buggles dus. Was natuurlijk ook als grapje bedoeld, want wie weet er tegenwoordig nog dat hij ooit lid was van dit pionier-electro-pop-bandje...?

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