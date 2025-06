Spotify heeft als eerste muziekstreamingdienst 200 miljoen betalende abonnees

Spotify had eind vorig jaar 205 miljoen betalende gebruikers. Dat zegt het bedrijf tijdens de presentatie van zijn laatste kwartaalcijfers. Het aantal maandelijks actieve gebruikers is bovendien gestegen naar 489 miljoen; dat is meer dan Spotify had verwacht.

Het aantal betalende gebruikers is volgens Spotify gestegen van 180 miljoen in het laatste kwartaal van 2021 naar 205 miljoen eind 2022. Het bedrijf beschrijft die groei in de presentatie van zijn kwartaalcijfers over het einde van 2022. Het gaat om een groei van veertien procent ten opzichte van een jaar eerder en vijf procent ten opzichte van het derde kwartaal, dat Spotify met 195 miljoen betalende abonnees eindigde. Spotify is de eerste muziekstreamingdienst die meer dan 200 miljoen betaalde abonnementen heeft.

Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers is gestegen. Spotify eindigde het kwartaal met 489 miljoen monthly active users, of mau's, tegenover 406 miljoen een jaar ervoor. 295 miljoen daarvan hadden daarmee een gratis abonnement met advertenties, een groei van ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder.

De aantallen zijn volgens Spotify beter dan verwacht. Het bedrijf had verwacht het jaar te eindigen met 479 miljoen mau's en 202 miljoen betalende gebruikers.

Daar staat wel tegenover dat Spotify nog steeds verlies maakt, al zijn ook die resultaten boven verwachting. Spotify realiseerde dit kwartaal een omzet van 3,2 miljard euro en maakte 231 miljoen euro verlies. Het had echter verwacht 300 miljoen euro verlies te maken.