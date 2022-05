Spotify heeft 158 miljoen betalende abonnees

Spotify heeft inmiddels 158 miljoen gebruikers die betalen om naar muziek of podcasts op de streamingdienst te luisteren. In totaal zijn er 356 miljoen maandelijks actieve gebruikers, zegt het bedrijf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Spotiy meldt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het aantal van 158 miljoen betalende gebruikers een stijging vormt van 21 procent ten opzichte van het aantal uit de eerste drie maanden van vorig jaar. Ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar zijn er drie miljoen betalende gebruikers bijgekomen.

Het totale aantal maandelijks actieve gebruikers zit nu op 356 miljoen en dat is een stijging van 24 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. Als dit huidige aantal wordt afgezet tegen het aantal van het vorige kwartaal, dan is er sprake van een stijging van drie procent.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers dat Spotify zonder abonnement gebruikt en dus met advertenties te maken krijgt, steeg het hardste op jaarbasis. In dezelfde periode een jaar geleden ging dat om 163 miljoen gebruikers en inmiddels is dat met 27 procent gestegen tot 208 miljoen. In de laatste drie maanden van vorig jaar waren er nog 199 miljoen gebruikers van deze groep.

De totale omzet van Spotify kwam uit op 2,15 miljard euro, een stijging van 16 procent ten opzichte van de behaalde omzet van een jaar geleden. In het afgelopen kwartaal maakte Spotify een bescheiden winst van 14 miljoen euro, terwijl dat een jaar geleden nog een verlies van 17 miljoen euro was en in het vorige kwartaal een verlies van 69 miljoen euro.

De muziekstreamingdienst zet nog altijd flink in op podcasts en daarvan waren er 2,6 miljoen aanwezig op het platform, tegenover 2,2 miljoen podcasts aan het einde van het laatste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf zegt dat er in dit kwartaal beduidend meer uren naar podcasts werd geluisterd, maar specifieke cijfers geeft Spotify niet.

Onlangs maakte Spotify bekend de prijzen voor Premium voor Europese Duo- en Family-gebruikers te gaan verhogen. De dienst zegt dat het tot op heden in meer dan dertig landen de prijzen heeft verhoogd van allerlei Premium-abonnementen en uit de eerste resultaten zou naar voren komen dat dit 'geen grote impact' heeft gehad, bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe gebruikers of het aantal opzeggingen.