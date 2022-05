Capcom stelt multiplayergame Resident Evil Re:Verse uit tot de zomer

Resident Evil Re:Verse is uitgesteld tot de zomer. De multiplayergame had op 7 mei moeten verschijnen, samen met Resident Evil Village. Uitgever Capcom noemt geen reden voor het uitstel en heeft nog geen nieuwe verschijningsdatum bekendgemaakt.

Dat Re:Verse pas in de zomer verschijnt, staat op de Resident Evil-website. Capcom heeft daar verder geen details over gegeven. De multiplayergame werd eerder aangekondigd als een spin-off van Resident Evil Village en Re:Verse zou gelijktijdig met dat spel verschijnen.

Resident Evil Re:Verse is een multiplayerdeathmatchgame voor vier tot zes spelers. De game is gratis speelbaar voor iedereen die Resident Evil Village bezit. Of de game ook los verkocht zal worden, is nog niet bekend.

De multiplayergame komt naar Steam, de PlayStation 4 en de Xbox One. Er is geen versie van het spel met verbeteringen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Eerder in april organiseerde Capcom een open bèta met Re:Verse en deze is inmiddels afgelopen.