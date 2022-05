Resident Evil Village verschijnt in mei en komt ook naar de Xbox One en PS4

Resident Evil Village wordt wereldwijd uitgebracht op 7 mei en komt ook naar de Playstation 4 en Xbox One. Dat heeft ontwikkelaar Capcom aangekondigd. Tegelijkertijd wordt multiplayergame Resident Evil Re:Verse uitgebracht.

Resident Evil Village krijgt een wereldwijde release op 7 mei en komt behalve op de PS5, Windows en Xbox Series X ook naar PS4 en Xbox One. Dat heeft Capcom donderdag aangekondigd tijdens een videopresentatie. Tegelijk wordt Resident Evil Re:Verse uitgebracht, een multiplayerdeathmatchgame. Spelers die Resident Evil Village hebben gekocht kunnen Re:Verse gratis spelen.

Resident Evil Village werd voor het eerst aangekondigd in juni vorig jaar en er werd eerder ook al gehint naar de multiplayergame. Resident Evil Village volgt op het verhaal van Resident Evil 7: Biohazard. Het spel draait om hoofdpersoon Ethan Winters. Hij moet op zoek naar zijn gekidnapte dochter in het kasteel van Lady Dimitrescu en het nabijgelegen dorp.

In tegenstelling tot de meeste andere Resident Evil games, is Village volledig first-person. Het brengt het inventorymanagementsysteem van Resident Evil 4 terug, aangevuld met crafting van medicatie en munitie. Daarnaast komt de merchant terug, waar spelers allerlei wapens en munitie kunnen kopen.

Resident Evil Re:Verse is gemaakt om het 25-jarig bestaan van de Resident Evil-serie te vieren. In het thirdpersonspel nemen spelers het tegen elkaar op als een van de bekende personages uit de Resident Evil-serie: Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kenney, Nemesis, Hunk, Chris Redfield, Ada Wong en Jack Baker. Het spel speelt zich af in het voor fans welbekende Raccoon City Police Department. Naast andere spelers, lopen er ook monsters rond uit eerdere Resident Evil-games. Wat stijl betreft is Re:Verse totaal anders dan Village. Het fotorealisme wordt ingeruild voor cellshaded graphics.