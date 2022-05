Capcom overweegt Resident Evil Village ook naar de PS4 en Xbox One te brengen

De afgelopen zomer aangekondigde game Resident Evil Village komt mogelijk ook uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One, zo stelt ontwikkelaar Capcom. De game wordt aanvankelijk alleen voor de next-genconsoles PlayStation 5 en Xbox Series X op de markt gebracht.

Dat zei Capcom tijdens een bijeenkomst op de Tokyo Games Show. Van de presentatie is een video online gezet, zo ontdekte Engadget. Een medewerker van het bedrijf gaf aan dat er momenteel wordt gekeken of Resident Evil Village ook voor de PlayStation 4 en Xbox One X kan worden ontwikkeld. Er kunnen echter geen beloftes worden gedaan, aldus Capcom. Daardoor is ook nog onduidelijk wanneer een eventuele PS4- en Xbox One-release verschijnt.

Resident Evil Village is de achtste telg in de populaire gamereeks, waarvan er inmiddels al meer dan honderd miljoen stuks van zijn verkocht. Het spel werd in juni aangekondigd met een release volgend jaar, voor de next-genconsoles maar ook voor pc.