In de aanloop naar de release van de nieuwste generatie spelcomputers kregen diverse games wat extra aandacht in de shows die Sony en Microsoft toonden om de kwaliteiten van hun nieuwe machines tentoon te stellen. Een van de games die in de PlayStation-presentatie van juni 2020 veel aandacht kreeg, is Resident Evil: Village. Dat dat bij Sony gebeurde, is overigens niet zo belangrijk, want de game verscheen eind vorige maand niet alleen voor de PlayStation 4 en 5, maar ook gewoon voor Windows en de Xbox One en Xbox Series S en X, én Google Stadia. Wij hebben de game primair op de PlayStation 5 gespeeld, omdat die versie het snelst beschikbaar was.

Trailer van Resident Evil: Village

Setting en verhaal

Resident Evil: Village is, net als alle voorgangers in de illustere serie, een survival-horrorgame. Net als Resident Evil 7: Biohazard is dit een first-persongame, terwijl de games daarvoor juist een third-person perspectief hanteerden. Village is een rechtstreeks vervolg op Resident Evil 7: Biohazard. Dat spel vertelde het verhaal van Ethan Winters, die op zoek moest naar zijn verdwenen vrouw Mia. Ze bleek geïnfecteerd met een geheimzinnig virus dat mensen deed veranderen in weerzinwekkende, allesverslindende monsters. Ethan wist Mia echter te vinden; het koppel werd uiteindelijk gered door soldaten die hen kwamen evacueren en Mia kreeg een vaccin toegediend. Al goed, eind goed? Zo lijkt het wel, want Resident Evil: Village opent met Mia die de dan zo’n zes maanden oude baby Rose aan het voorlezen is uit een opmerkelijk duister sprookje. Wanneer Ethan Rose naar bed heeft gebracht, gaat het echter helemaal mis. Het huis wordt plotseling onder vuur genomen en Mia wordt doorzeefd door een kogelregen. Ethan overleeft, maar verliest zijn echtgenote en kind, want Rose wordt meegenomen. Ethan verliest het bewustzijn en wordt wakker als hij naast een gecrasht voertuig ligt, in de sneeuw, in het donker. Hij volgt een pad door de sneeuw, langs onheilspellende tekens zoals dode kraaien en wordt her en der opgeschrikt door geritsel en het geluid van waarschijnlijk niet al te vriendelijke wezens. Ethan baant zich een weg door een verlaten huis, loopt nog wat verder door en dan doemt het op: een gigantisch, klassiek ogend kasteel, dat hoog boven een al even klassiek dorpje uittorent. Het dorp uit de titel van de game is bereikt en de nachtmerrie is begonnen.

Dat er iets macabers aan de hand is in het dorp, wordt al snel duidelijk. De paden zijn bezaaid met dode dieren, met afgehakte geitenkoppen als luguber toppunt, en van de bewoners van het dorp ontbreekt ieder spoor, tot Ethan toch een doodsbange man vindt. “Ze komen” waarschuwt hij Ethan, die uiteraard geen flauw idee heeft wat er staat te gebeuren, maar dat wordt snel duidelijk. De man wordt gegrepen door een monster en door de schade die daarbij aan het huis wordt toegebracht, zakt Ethan door de vloer. In de kelder ontdekt hij een groot aantal lijken en kort daarop wordt hij aangevallen door een mensachtig monster, een zogeheten Lycan. Dit zijn wezens die je op zich eenvoudig kunt verslaan, maar ze hebben de neiging altijd met meer te zijn en als je eenmaal ingesloten raakt, wordt het een pittige onderneming. Dat merkt Ethan ook al vroeg, want kort na deze eerste kennismaking duiken er ineens overal Lycans op, met daarbij ook een XXL-versie met een heel grote hamer. Ethan overleeft de aanval doordat de Lycans opeens wegrennen, richting het kasteel.

Dat is het punt waarop Resident Evil: Village langzamerhand echt begint, maar nog steeds weet je als speler niet waar je aan toe bent. Die duidelijkheid komt meer en meer naarmate je verder komt, maar hoe de volledige puzzel eruitziet en wat er nu precies is gebeurd met Rose, daar kom je pas later achter. Wel wordt al vroeg duidelijk dat er verschillende machtige figuren zijn in en rond het dorp en dat Ethan hen allemaal zal moeten opzoeken en verslaan, alvorens er kan worden afgerekend met Mother Miranda, een even geheimzinnig als gevaarlijk figuur en de leider van het stel. Ethan ontmoet haar en de overige vijanden al even in de openingsfase, maar weet op dat moment te ontkomen, om daarna de jacht in te zetten op Lady Dimetrescu en haar dochters, Donna Beneviento, Salvatore Moreau en Karl Heisenberg.

Dat is ruwweg hoe Resident Evil: Village in elkaar zit, maar het dekt zeker niet de inhoud van het hele verhaal. Er zijn namelijk veel vragen, waar Ethan stapje voor stapje meer antwoorden over krijgt. Wat heeft het vrijwel helemaal uitgemoorde dorp met Rose te maken? Wie of wat heeft Rose en waarom? Waarom moest Mia dood? De game is erg goed in het opwerpen van nieuwe mysteries, nog voordat oude mysteries zijn opgelost. Dat is deel van de charme en tekenend voor de goede opbouw van het spel. Die opbouw zien we ook terug in het leveldesign. Het dorp staat centraal, maar veel actie speelt zich af in de omliggende gebieden, zoals het kasteel van Lady Demitrescu of het het moerasgebied van de onooglijke Salvatore Moreau. Toch kom je als speler steeds terug bij het dorp. Je ontdekt langzaam maar zeker meerdere shortcuts tussen de diverse zones en het dorp, waarbij we meermaals een 'oh hé, we zijn nu ineens hier'-gevoel hadden nadat we weer een shortcut openden.