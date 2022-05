Netflix brengt volgend jaar computergeanimeerde Resident Evil-serie uit

Netflix heeft Resident Evil: Infinite Darkness aangekondigd. Volgens de streamingdienst gaat het om een horrorserie met een sciencefictiontwist, die gebaseerd is op de games van Capcom. Het gaat om een digitale animatieserie.

Volgens Netflix gaat het om een horroractieserie gebaseerd op de verhalen van twee personages uit de games: Leon S. Kennedy en Claire Redfield. Beiden debuteerden in 1998 als speelbare personages in Resident Evil 2 en kwamen ook in latere games terug.

Hoeveel afleveringen de serie krijgt en wanneer die uitkomen, is nog niet bekend. Netflix meldt alleen dat de serie volgend jaar verschijnt. In 2021 bestaat de Resident Evil-franchise 25 jaar. Vermoedelijk hangt het verschijnen van de serie samen met de feestelijkheden die Capcom daaromtrent organiseert.

Capcoms Hiroyuki Kobayashi, onder andere regisseur van Resident Evil 4 en 6, is ook als regisseur betrokken bij de serie. In 2017 verscheen er al een computergeanimeerde film in de franchise: Resident Evil: Vendetta. Netflix benadrukt dat de techniek nu verder gevorderd is en dat de nieuwe serie er grafisch beter uit zal zien.

Los van de animatieserie werkt Netflix ook aan een Resident Evil-serie met acteurs. Daar kwam begin vorig jaar al informatie over naar buiten en eind augustus dit jaar bevestigde Netflix de komst van die live-actionserie. De serie zal uit acht afleveringen van een uur bestaan. Het is nog niet bekend wanneer die serie verschijnt.