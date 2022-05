Lenovo Legion-gamesmartphone komt naar Nederland en België voor 899 euro

Lenovo brengt zijn Legion Phone Duel uit in Nederland en België. De gamesmartphone verschijnt eind oktober en kost 899 euro voor een versie met 12GB ram en 256GB flashopslag. Er komt ook een 16GB-versie met 512GB opslag voor 999 euro.

Lenovo bracht de Legion Phone Duel in juli uit in China en later kwam het toestel ook naar enkele andere Europese landen. Op de Nederlandse Lenovo-website staat nu dat de telefoon 'binnenkort' beschikbaar is. Desgevraagd laat Lenovo aan Tweakers weten dat de telefoon eind oktober in zowel Nederland als België uit zal komen.

De Legion Phone Duel valt op met zijn pop-upcamera aan de zijkant. Die zit op die positie zodat gebruikers tijdens het spelen van games in horizontale houding de camera kunnen gebruiken om te streamen. Verder is het toestel uitgerust met een Snapdragon 865+-soc en een accu die bestaat uit twee delen, met ieder een capaciteit van 2500mAh. Het toestel heeft ook twee USB-C-poorten en er wordt een 90W-lader meegeleverd, die werkt met twee kabels. De gecombineerde 5000mAh moet daarmee na dertig minuten laden vol zijn. Tot de helft laden duurt tien minuten volgens de fabrikant.

Het toestel draait Android 10 met de Zui 12-schil, waar aanpassingen in zitten voor horizontaal gebruik. Lenovo noemt die specifieke software voor de gamesmartphone Legion OS. Lenovo gaat de telefoon verkopen via zijn eigen site en via een grote elektronicawinkel.