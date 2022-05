Lenovo brengt Legion Phone Duel 2 met twee fans in mei uit voor 799 euro

Lenovo heeft de Legion Phone Duel 2 onthuld, een gamingtelefoon met twee ventilatoren en twee accu's met een totale capaciteit van 5500mAh. De twee fans zitten in het midden van de achterzijde tussen de accu's en koelen de Snapdragon 888-soc.

Naast de Snapdragon 888 met 5G-ondersteuning krijgt de gamesmartphone 12GB tot 18GB geheugen en 256GB tot 512GB-UFS 3.1-opslag. Het scherm is een 6,92"-amoledscherm met een resolutie van 2460x1080 pixels en een maximale ververssnelheid van 144Hz. De 8bit-display ondersteunt HDR10+, kan 111,1 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en heeft een piekhelderheid van 1300cd/m².

De Legion Phone Duel 2 heeft een pop-upselfiecamera die uit het midden van de rechterzijkant komt. Deze camera gebruikt een Samsung GH1+-sensor met 44-megapixelresolutie en kan video's in 4k met 60fps opnemen. Ook kan de pop-upcamera met 240fps filmen in 720p-resolutie. Lenovo zegt deze camera bewust in het midden van de rechterzijde te hebben geplaatst, omdat dit een goede plek zou zijn voor streamers. De smartphone krijgt software om achtergronden van de selfiecam te blurren.

Aan de achterzijde zitten twee camera's, een 64-megapixelcamera met OmniVision OV64A-sensor en een tweede 16-megapixelsensor met ultragroothoeklens. Met de camera's aan de achterkant kan de telefoon HDR10+-video's opnemen met 4k en 30fps, of reguliere video's met 8k en 24fps. Slowmotion kan eveneens met maximaal 720p en 240fps.

Die twee achterste camera's zitten eveneens in het midden van de telefoon, op het koelblok. Dit blok heeft twee fans met 29 bladen. De intake-fan draait op maximaal 12.500rpm, de outtake-fan draait op maximaal 15.000rpm. De fans produceren volgens Lenovo maximaal 27dB geluid, gemeten op 30cm afstand.

Het koelblok zit bovenop de soc, tussen de twee 2.750mAh-accu's. Deze accu's kunnen met de twee USB-C-poorten tegelijk worden opgeladen met maximaal 90W. Laadt de gebruiker 17 minuten op met deze maximale snelheid, dan kan 4500mAh aan capaciteit worden opgeladen. Volledig opladen duurt 30 minuten. Met de twee volledig opgeladen accu's moet de smartphone 19 uur video's kunnen tonen of maximaal 8 uur 'periodieke' gameplay.

De Legion Phone Duel 2 heeft verder twee speakers aan de voorzijde, vier microfoons, een vingerafdruksensor, vier ultrasonische schouderknoppen, Android 11, dualsim en rgb-verlichting. De smartphone verschijnt in de kleuren zwart en wit, meet 176x78,5x12,56mm en weegt 259 gram. Verkoop start 'in bepaalde Europese markten' in mei. De Lenovo Legion Phone Duel 2 met 12GB geheugen en 256GB opslag kost 799 euro, een 16GB/512GB-exemplaar kost inclusief laaddock 999 euro.