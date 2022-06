Lenovo brengt Legion Phone Duel-gamesmartphone met pop-upcamera aan zijkant uit

Lenovo brengt zijn Legion Phone Duel-gamesmartphone uit. Het toestel heeft een Snapdragon 865 Plus-soc, een 144Hz-oledscherm en een pop-upcamera aan de zijkant. De telefoon komt uit in China en een aantal Europese landen.

Het 6,65"-scherm van de Lenovo Legion Phone Duel heeft een resolutie van 2340x1080 pixels en beslaat vrijwel de hele voorkant van de telefoon. Er is geen inkeping of gat voor de frontcamera; die is verwerkt in een pop-up aan de zijkant. Die plaatsing is gekozen zodat gebruikers de telefoon horizontaal kunnen houden tijdens het gamen, en tegelijk hun gezicht kunnen livestreamen via platforms als Twitch en YouTube.

Lenovo voorziet zijn gamesmartphone van Qualcomms Snapdragon 865 Plus-soc en een X55-modem voor 5g. Het toestel is beschikbaar met 12GB of 16GB lpddr5-geheugen en 256GB of 512GB ufs 3.1-opslag. De accu bestaat uit twee delen, ieder met een capaciteit van 2500mAh. Het toestel heeft twee usb-c-poorten, aan de zijkant en de onderkant. Een meegeleverde 90W-lader kan de telefoon met twee kabels snelladen. Volgens Lenovo is de accu dan in tien minuten voor de helft vol, volledig opladen duurt dertig minuten.

Het toestel weegt 239 gram en is 9,9 millimeter dik. De achterkant is voorzien van Lenovo's Legion-logo en rgb-verlichting. De 20-megapixelfrontcamera kan 4k-video's met 30fps opnemen en aan de achterkant zit een primaire camera met een 64-megapixelresolutie en een 1/1,72"-sensor. Lenovo voorziet het toestel van Android 10 met daaroverheen de Zui 12-schil en aanpassingen voor horizontaal gebruik; Lenovo noemt dat Legion OS.

Lenovo brengt de Legion Phone Duel deze maand uit in China en in 'geselecteerde markten' in Europa. Het is nog niet bekend of het toestel ook in Nederland en België verschijnt. In China komen ook modellen met 8GB ram en 128GB opslag; die noemt Lenovo niet in zijn Engelstalige persbericht. Vooralsnog zijn enkel de Chinese prijzen bekend.