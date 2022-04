Legion Slim 7i-gamelaptop van Lenovo met RTX 2060 Max-Q weegt 1,8kg

Lenovo introduceert de Legion Slim 7i, een dunne en lichte 15,6"-gamelaptop die is voorzien van een GeForce RTX 2060 Max-Q-videokaart en maximaal een Core i9-10980HK-processor. Volgens de fabrikant is het de lichtste laptop met RTX-videokaart.

Volgens Lenovo is de koeling zo gemaakt dat de videokaart langdurig zonder throttling zijn werk kan doen op maximale kloksnelheid. Er zitten twee ventilators in de behuizing en die zijn groter dan in eerdere dunne Legion-laptops. Ook heeft Lenovo de heatsink dikker gemaakt.

De maximale configuratie bevat een Core i9-10980HK-processor, 2TB aan nvme-ssd's in raid 0 en 32GB ram. In de 18mm dikke behuizing zit een 71Wh-accu en aan de zijkant zitten twee usb-c-poorten met Thunderbolt. Aan de achterkant zitten vermoedelijk usb-a-aansluitingen en een hdmi-poort. Lenovo heeft daar geen afbeelding van getoond.

Lenovo gaat de laptop met verschillende 15,6"-panelen leveren. Er is keuze uit full-hd-panelen met een verversingssnelheid van 60Hz of 144Hz en een 4k-paneel dat de volledige Adobe-rgb-kleurruimte kan weergeven. De Lenovo Legion Slim 7i krijgt een startprijs van 1299 euro en is vanaf oktober beschikbaar. Welke specificaties kopers voor dat geld krijgen, is niet bekendgemaakt.