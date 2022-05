Lenovo brengt Legion Slim 7-laptop met Ryzen 9-cpu en RTX 2060-gpu uit

Lenovo heeft een nieuwe Legion Slim-laptop aangekondigd. Het gaat om een laptop die voornamelijk op gamers is gericht. Het apparaat heeft een 4k-display, een Ryzen 9-processor en een GeForce RTX 2060-videokaart.

De Lenovo Legion Slim 7 15 heeft een display van 15,6". Dat heeft ofwel een full-hd- of een 4k-resolutie, met een verversingssnelheid van respectievelijk 144Hz of 60Hz en een helderheid van 500 en 300 cd/m². De laptop draait op een Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H of een Ryzen 9 of 4900H, en heeft een GTX 1650 Ti-, 1660 Ti- of een RTX 2060-gpu van Nvidia. Er zit 8GB, 16GB of 32GB aan ddr4-geheugen in de laptop en een PCIe-ssd van maximaal 2TB.

Het apparaat heeft twee USB-C 3.2 gen 2-aansluitingen, en twee normale 3.2 gen 2-usb-poorten, en een sd-kaartlezer. De laptop heeft een 71Wh-batterij die volgens Lenovo acht uur meekan. Voor een gaminglaptop is de Legion Slim relatief dun; de laptop meet 356x250x17,9mm en weegt 1,86 kilo. De laptop heeft slechts een kleur, is van aluminium, en bevat een vingerafdrukscanner op de powerknop.

De laptop kost 1369,99 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 1400 euro. Het is niet bekend wanneer het toestel in Nederland uitkomt.