Lenovo introduceert dunne 14"-laptop met AMD Ryzen 9 4900H-octacore

Lenovo brengt deze maand de Yoga Slim 7 Pro uit, een dunne 14"-laptop waar maximaal een AMD Ryzen 9 4900H-processor in zit. Dat is een 45W-processor met acht cores. Ook kondigt Lenovo varianten met Intel Tiger Lake-cpu's aan; die komen uit in november.

Lenovo introduceert vijf nieuwe Yoga-laptops, waarvan twee met AMD Ryzen-processors en drie met Intel-cpu's. De Yoga Slim 7 Pro is een 14"-laptop die 1,45kg weegt en 1,5cm dik is. Lenovo stopt er 45W-processors van AMD in; er is keuze uit de Ryzen 5 4600H-hexacore en de Ryzen 7 4800H- en Ryzen 9 4900H-octacores. De laptop heeft 8 of 16GB lpddr4x-geheugen en maximaal een 1TB-ssd.

Het 14"-scherm is er volgens Liliputing in uitvoeringen met resoluties van 2240x1400 of 2880x1800 pixels. Beide panelen hebben een verversingssnelheid van 90Hz. De Yoga Slim 7 Pro heeft een 61Wh-accu, twee usb-c-aansluitingen en een usb-a-poort. De vernieuwde Slim 7 Pro komt deze maand uit met een startprijs van 799 euro.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Ook kondigt Lenovo de Yoga 6 aan, een nieuwe 13,3"-convertible met een 360-gradenscharnier. De behuizing van het scherm valt op met zijn afwerking van stof. In de Yoga 6 zit een AMD Ryzen 5 4500U-hexacore of Ryzen 7 4700U-octacore. Verder is er 8 of 16GB ddr4-geheugen en maximaal een 1TB-ssd. De convertible weegt 1,32kg en is 1,8cm dik. De Yoga 6 komt in oktober uit en kost minimaal 899 euro.

Lenovo Yoga 6

Verder kondigt Lenovo varianten aan met Intel-processors 'van de volgende generatie'. Lenovo noemt de processors nog niet bij naam, maar het gaat om de Tiger Lake-processors die Intel op 2 september formeel presenteert. Dat zijn zuinige 15W-processors met maximaal vier cores en Intels nieuwe Xe-gpu.

De Yoga Slim 7i en Slim 7i Pro zijn laptop-uitvoeringen van 14" en 13,3". De Yoga 7i is een convertible die uitkomt in 14"- en 15,6"-uitvoering. Alle Intel-uitvoeringen krijgen een Thunderbolt 4-aansluiting; de AMD-uitvoeringen hebben dat niet. Lenovo brengt de Yoga-modellen met Intel Tiger Lake-cpu's in november uit.

Lenovo Yoga 7i