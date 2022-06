HP Envy x360 13-ay0001nd

HP maakt sinds vorig jaar 13,3"-convertibles met daarin AMD Ryzen-processors. De HP Envy x360-modellen zijn compact en behoorlijk stevig, dankzij de behuizing die volledig van metaal is gemaakt. Vorig jaar voelden we twee uitvoeringen met Ryzen 3000U-processors aan de tand. Nu hebben we de Envy x360 13-ay000nd voor ons staan. Dit nieuwe model heeft uiteraard een Ryzen 4000U-processor, maar HP heeft de behuizing ook een facelift gegeven.

Behuizing en aansluitingen

De Envy x360 is wederom van metaal gemaakt en de behuizing voelt stevig aan. Het materiaalgebruik en de donkergrijze afwerking geven de convertible een luxe uitstraling die ook niet zou misstaan bij duurdere laptops. Datzelfde geldt voor de afwerking, die van hoog niveau is.

Zoals de naam aangeeft, is de Envy x360 een convertible waarvan je het scherm 360 graden kunt draaien. Zo kun je het apparaat ook als een grote tablet gebruiken, of als een tentje neerzetten. De scharnieren die HP gebruikt voelen stevig aan en hebben genoeg weerstand om de laptop in diverse posities neer te kunnen zetten.

Net als bij de Envy x360-modellen van vorig jaar heeft de behuizing weinig bescherming voor gebruik in speciale standjes. Als je hem neerzet als een tentje, leunt de metalen behuizing direct op de ondergrond. Dat is geen probleem op een egaal oppervlak, maar op een ruwe ondergrond is het oppassen dat er geen krassen op het metaal komen. Datzelfde geldt voor het gebruik in de tabletstand. Er zijn wel rubbertjes aanwezig zodat de toetsen de ondergrond niet raken als je de x360 plat neerlegt, maar die zijn erg dun.

De nieuwe versie van de Envy x360 is bijna 2cm korter dan zijn voorganger. Het scherm van het nieuwe model heeft dezelfde 16:9-verhouding, maar de onderste schermrand is veel minder hoog en daardoor is het ontwerp compacter. Bij het nieuwe model zit er geen luchtuitlaat meer aan de zijkant, maar alleen aan de achterkant. Aan de onderkant van de behuizing zitten wat grotere rubbers. Die zorgen ervoor dat het ventilatierooster lucht kan aanzuigen als je de x360 in de laptopstand gebruikt. Het gewicht is met zo'n 1,3kg ongewijzigd.

Hoewel de nieuwe Envy x360 met 16,4mm juist iets dikker is dan de 14,7mm dunne uitvoering van vorig jaar, lijkt hij op het eerste gezicht dunner. Dat komt door de opvallende verwerking van de usb-a-poorten. Ze passen niet helemaal op de taps aflopende zijkant van de behuizing, dus heeft HP ze voorzien van een klepje dat je naar beneden moet trekken om er een usb-stekker in te pluggen. Dat is een creatieve oplossing, maar je moet wel een beetje pielen als je een usb-apparaat aan wilt sluiten.

Veel aansluitingen heeft de Envy x360 niet. Links en rechts tref je een usb 3.0-poort. Rechts zit verder nog een micro-sd-kaartlezer en de stroomaansluiting. Links zit een audio-jack en een usb-c-poort, dat is een 10Gbit/s-aansluiting met displayport-alt-mode, dus je kunt hem gebruiken om een 4k-scherm aan te sturen. Ook is opladen via usb-c mogelijk, maar HP levert geen usb-c-lader mee.

De ingebouwde speakers hebben een behoorlijk volume, maar lage tonen zijn vrijwel afwezig. Het geluid klinkt daardoor schel. Voor het kijken van films en series kun je beter een koptelefoon gebruiken, maar videobellen gaat prima met de ingebouwde luidsprekers. De ingebouwde 720p-webcam zit in de bovenste schermrand en met een kill switch op het toetsenbord is hij uit te schakelen. Als je die knop indrukt, schuift er een fysieke sluiter voor de webcam en verdwijnt de camera uit apparaatbeheer.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord neemt vrijwel de hele breedte van de Envy x360 in beslag en daardoor zijn de toetsen niet te klein. De vierkante toetsen hebben bovendien een behoorlijke hoeveelheid travel voor een dunne convertible. De toetsen voor caps lock en de functietoetsen om de microfoon te dempen, de camera uit te schakelen en de laptop aan te zetten, hebben allemaal een eigen indicatie-ledje dat afzonderlijk van de toetsenbordverlichting werkt. Dankzij het lampje kun je in een oogopslag zien of caps lock aan staat of de microfoon is gedempt.

De knop om de Envy x360 aan en uit te zetten is verwerkt in het toetsenbord. Hij zit gevaarlijk dichtbij de delete- en backspace-knoppen, maar je hoeft niet bang te zijn dat je de laptop per ongeluk uitzet als je blind typt en de verkeerde toets raakt. Druk je de powerknop snel in, dan gebeurt er niets. Pas als je duidelijk lang op de knop drukt, schakelt de laptop in slaapstand.

HP gebruikt een precisietouchpad waarvan de drivers in Windows 10 zitten, dus multitouchbewegingen werken soepel. Het oppervlak van de touchpad voelt een beetje stroef aan bij langzame bewegingen, maar het laat je wel nauwkeurig de muiscursor bedienen. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het toetsenbord, naast de pijltjestoetsen. De scanner heeft een fijn formaat en werkt snel.