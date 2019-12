Samengevat De Envy x360 is een relatief goedkope convertible met AMD Ryzen 5-processor. Ten opzichte van convertibles met Intel-processor is de gpu een stuk vlotter. De accuduur van deze variant is bovendien erg goed met elf uur tijdens browsen en een uur of vijf bij zwaardere belasting. De behuizing is slecht beschermd als je het scherm omklapt in presentatiemodus. Gezien de prijs en de accuduur is deze ar0150nd te verkiezen boven de duurdere ar0350nd, die over een privacyscreen beschikt, dat het scherm onleesbaar maakt voor pottenkijkers, maar een slechtere accuduur en kijkhoeken biedt. Pluspunten Prima accuduur

Stevige behuizing

Slecht beschermde behuizing als convertible Eindoordeel Getest HP Envy x360 13-ar0150nd Prijs bij publicatie: € 810,-

In oktober 2019 keken we naar een interessante laptop van HP: de Envy x360 ar0350nd. De laptop was interessant omdat hij van een AMD-processor is voorzien en in de prijsklasse van die laptop, duizend euro, is het over het algemeen Intel wat de klok slaat. De conclusie van de review was dat de laptop behoorlijk vlot is dankzij de Ryzen 7-processor en de stevige behuizing is ook een pluspunt. We hadden gemengde gevoelens over het 'privacyscreen', een functie die het scherm met een druk op de knop slecht afleesbaar maakt onder een hoek, om pottenkijkers buiten te houden. Die functie is fijn als er gevoelige informatie op je scherm staat, maar leidt ook tot matige kijkhoeken als de functie is uitgeschakeld. We opperden daarom in de review al dat voor de meesten de goedkopere uitvoering met Ryzen 5-processor, de ar0150nd, zonder privacyscherm waarschijnlijk de betere keuze was. Deze review is dan ook een korte aanvulling op de eerdere review, waarbij we kijken naar de verschillen tussen de laptops, waaronder het verschil tussen de Ryzen 5- en de Ryzen 7-processor, en het onverwacht grote verschil in accuduur.

De Envy x360 ar0150nd is net als de duurdere ar0350nd een convertible met een metalen behuizing. We gaan niet te diep in op behuizing, toetsenbord en touchpad; daarvoor kun je het artikel van het eerder gereviewde model raadplegen. In het kort komt het erop neer dat de Envy een behuizing heeft die van metaal is gemaakt en daardoor lekker stevig aanvoelt. Als je de laptop in de presentatiemodus zet, waarbij hij op het toetsenborddeel leunt, riskeer je beschadigingen, want de rubbertjes rondom het toetsenbord zijn erg dun.

De buitenkant is hetzelfde als bij de ar0350 en het verschil tussen de twee convertibles zit hem dan ook in de binnenkant: de processor. De ar0150nd is voorzien van een Ryzen 5 3500U-processor. Dat is een cpu met vier cores, acht threads en een maximale kloksnelheid van 3,7GHz, tegenover de 4,0GHz van de Ryzen 3700U in de ar0350. In de Ryzen 3500U zit bovendien een iets snellere gpu: een Vega 8 in plaats van een Vega 10.

In de benchmarks die we draaien, blijkt duidelijk wat het sterke punt van de AMD-processors is: de gpu. In benchmarks die vooral op de cpu-cores leunen, zoals Cinebench en Lightroom, kan de AMD-cpu prima meekomen, maar de snelste ultrabooks in die benchmarks hebben een Intel-processor aan boord. Uit de 3DMark-benchmark, en dan vooral de Graphics-test, blijkt dat de ingebouwde Vega-gpu een stuk vlotter is dan de bekende Intel UHD620-gpu's. De Vega-gpu's zitten wat prestaties betreft rond het niveau van Nvidia's MX150 en dat heeft tot gevolg dat je enigszins games kunt spelen op lage instellingen. De Vega 8-gpu is in 3DMark maar acht procent langzamer dan de Vega 10-gpu in de ar0350. Intel is overigens met een inhaalslag bezig, met zijn laatste generatie Ice Lake-processors. De snelste varianten zijn voorzien van een Iris Plus-gpu, die in de Surface Laptop 3 in ieder geval even goed presteert als de Vega 8-gpu's.

Beeldscherm

De Envy ar0150 die we in deze review bespreken, heeft een 'gewoon' beeldscherm, met een glanzende afwerking en een resolutie van 1920x1080 pixels. De ar0350nd die we eerder reviewden, was uitgerust met HP's privacyscreen, dat ervoor zorgt dat de kijkhoeken met een druk op de knop worden verkleind. Daardoor is het scherm nauwelijks af te lezen als je er niet recht voor zit, wat handig is als je bijvoorbeeld in het openbaar aan gevoelige informatie werkt. Een nadeel zit hem in de kijkhoeken op het moment dat het privacyscreen is uitgeschakeld. Die zijn namelijk niet zo goed als bij een gewoon ips-scherm, zoals op de ar0150 zit. Heb je zo'n privacyscreen niet per se nodig, dan zouden we daar dus niet voor kiezen en voor deze ar0150 gaan, die wel prima kijkhoeken heeft.

De laptop met privacyscreen heeft een soort dubbele backlight, waarvan een deel brandt als het privacyscherm is ingeschakeld en waarbij beide delen aan zijn in gewone toestand. Dat leidt tot een hoge helderheid en dito contrast, zo blijkt uit de metingen met onze SpectraCal C6-colorimeter en CalMAN 5-software. De ar0150 zonder privacyscreen heeft een 'normale' helderheid en contrast, voor een ips-scherm.

De ar0150nd die wij hebben getest, heeft bovendien een uitstekend gekalibreerd scherm, met een ΔE van 1,1 bij de grijswaardenmeting, en zelfs minder dan 1 bij de meting van primaire en secundaire kleuren. Dat is nog iets beter dan bij de ar0350nd, hoewel het de vraag is of dat verschil opvalt, want ook de ar0350 is goed gekalibreerd.

Accuduur

Tot slot kijken we naar de accuduur en die vormt over het algemeen niet het sterkste punt van AMD-laptops. De ar0350nd, die met privacyscreen dus, had een accuduur van zeven en een half uur tijdens browsen en dat is niet slecht voor een laptop met AMD-processor. Anderzijds zijn er genoeg laptops die een veel langere accuduur weten te halen en van een Intel-processor zijn voorzien.

We hadden gezien de hardware dus geen bijzonder lange accuduur van de ar0150nd verwacht, maar dat pakt anders uit. Blijkbaar leidt de dubbele backlight in het privacyscherm van de ar0350nd tot een significant hogere energieconsumptie, want de ar0150nd met gewoon scherm doet het een stuk beter in al onze accutests, waarbij de laptops met Intel-processor eveneens worden voorbijgestreefd. Daarbij is de AMD-cpu efficiënter bij browsen en bij zwaardere belasting, zoals in de PCMark-test wordt gesimuleerd. Bij het afspelen van 1080p-video met de h264-codec doet de ar0150 het ook aanmerkelijk beter dan de ar0350, maar in die test zijn ook veel Intel-laptops die het beter doen.

Conclusie

Er verschijnen steeds meer high-end laptops met AMD-processors en de Envy ar0150nd zou weleens de beste kunnen zijn die we tot nu toe hebben getest. Het is niet de snelste, want laptops met Ryzen 7 zijn nog sneller, maar het verschil is niet gigantisch. In het specifieke geval van de Envy x360 kun je kiezen voor de hier gereviewde variant met Ryzen 5-processor: de ar0150, of de iets snellere versie met Ryzen 7-processor: de ar0250.

Voor de ar0350, die we eerder hebben gereviewd, zouden we alleen kiezen als je het privacyscreen belangrijk vindt. Het 'privéscherm' komt namelijk met een prijs; de kijkhoeken zijn minder, ook als de privacymodus niet is ingeschakeld, en het slurpt meer energie dan een conventioneel scherm. Dat blijkt duidelijk uit de accutests, waarin de ar0150nd prima presteert. Vooral tijdens browsen en onder belasting van PCMark zet hij prima scores neer en laat hij veel Intel-laptops achter zich. De Vega-gpu is bovendien lekker vlot en de cpu kan ook goed meekomen in benchmarks. Het mooiste is misschien wel dat de Envy x360 relatief goedkoop is, want er zijn nauwelijks 13,3"-convertibles met een Ryzen 5- of Core i5-processor voor dit geld en al helemaal niet met deze lange accuduur.