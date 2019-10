Het is alweer van december 2016 geleden dat AMD zijn eerste Ryzen-processors aankondigde, en toen duurde het nog tot begin 2018 voordat de mobiele versies van die cpu in laptops verschenen. Onze ervaringen met de mobiele Ryzen-processors zijn wisselend en dat komt vooral door de manier waarop fabrikanten hun Ryzen-laptops configureren. Zolang fabrikanten dualchannelgeheugen en goede koeling toepassen, zijn de Ryzen-cpu's vlot, maar doen ze dat niet, dan vallen de prestaties tegen. Daarnaast komen de laptops met Ryzen-hardware over het algemeen niet zo goed uit onze accutests als laptops met Intel-processor, bleek onder andere uit een vergelijking van hetzelfde laptopmodel met verschillende hardwareconfiguraties.

Tijdens de IFA spraken we met Scott Stankard, senior product manager bij AMD, en hij gaf aan dat de chipontwikkelaar continu met laptopfabrikanten samenwerkt om de AMD-cpu's efficiënter te maken, bijvoorbeeld door optimalisaties door te voeren en die via bios-updates te verspreiden. Daarnaast heeft AMD al enige tijd geleden zijn tweede generatie Ryzen-processors voor laptops, met Zen+-cores uitgebracht. Tijd om te kijken hoe de nieuwe laptop-Zens zich verhouden tot hun voorgangers en natuurlijk de concurrentie van Intel.

De HP Envy x360 die we hebben getest, beschikt over een Ryzen 7 3700U-processor. De processor is nieuw, maar de buitenkant van de Envy is vertrouwd. We hebben in de afgelopen tijd regelmatig convertibles van HP getest uit de Envy- en Spectre-serie en deze AMD-variant is daar duidelijk onderdeel van. Dat zie je bijvoorbeeld aan de perforaties boven het toetsenbord in de vorm van driehoekjes en de scharnieren die het scherm om de behuizing heen laten klappen, met daarop de naam van de laptop.

De behuizing van de Envy is volledig van donkergrijs metaal gemaakt en voelt lekker stevig aan. Dat mag ook wel bij een convertible, want je moet het scherm kunnen omklappen en de laptop in verschillende posities kunnen neerzetten. De scharnieren bieden daartoe genoeg weerstand, maar we missen eigenlijk een wat betere bescherming van de behuizing als je de laptop in bijvoorbeeld de presentatiemodus zet. Daarbij leunt het geheel op het toetsenbord, dat aan die kant van de behuizing door vier heel dunne, rubberen voetjes wordt beschermd. Ook in de tentmodus steunt de laptop gewoon op het metaal van de behuizing. Op een glad bureau is dat geen probleem, maar op een grovere ondergrond kan dat tot beschadigingen leiden.

Aan de zijkant van de behuizing zijn alle aansluitingen en de aan-uitknop geplaatst. Dat laatste is gedaan zodat je de Envy ook in omgeklapte toestand nog aan of uit kunt zetten. Die knop zit aan de linkerkant naast een minijack- en een gewone usb-a-aansluiting. Rechts zit nog een usb-a-aansluiting, maar ook usb-c. Die usb-c-aansluiting is ook geschikt om de laptop mee op te laden, hoewel HP standaard geen usb-c-lader meelevert. Daarnaast kun je er met behulp van een dock een extern scherm op aansluiten en dat is meteen de enige manier om een beeldscherm aan te koppelen, want hdmi of displayport ontbreekt op de Envy-behuizing. Tot slot zit er aan de rechterkant een schuifje om de webcam uit te schakelen. Als je het schuifje omzet, verdwijnt de webcam netjes uit het lijstje aangesloten apparaten in apparaatbeheer en is die dus niet meer bruikbaar.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord van de Envy 13 loopt vrijwel van rand tot rand en maakt dus gebruik van de maximale breedte van de laptop. De toetsen hebben een vlak oppervlak en de hoeveelheid travel valt niet tegen voor een ultrabookachtige laptop als de Envy. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting die in drie stappen te dimmen is, zodat je ook in het donker de juiste knoppen kunt vinden.

De Precision Touchpad werkt zoals je mag verwachten en heeft een glazen oppervlak, waardoor hij prettig werkt. De muistoets die onder de touchpad verborgen is, voelt wel wat goedkoop aan, omdat je de touchpad in de hoeken een stuk dieper kunt indrukken dan in het midden.