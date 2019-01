AMD maakt nieuwe Ryzen mobile-cpu's met 15W- en 35W-tdp op 12nm

AMD heeft tijdens de CES een vernieuwde reeks laptopprocessors aangekondigd. De chipontwerper is net als bij de desktop overgestapt op het 12nm-procedé en heeft naast de gebruikelijke 15W-processors twee processors met een tdp van 35W uitgebracht.

AMD heeft de nieuwe processors met een tdp van 35W vooral bedoeld voor gamelaptops. Tot deze introductie bouwde AMD alleen Ryzen-processors met een tdp van 15W, waardoor het niet kon concurreren met de Intel-processors met zes cores en een tdp van 45W. De Ryzen 7 3750H heeft op papier dezelfde eigenschappen als de nieuwe 3700U-processor, maar kan door de hogere tdp-configuratie langer op hogere kloksnelheden blijven werken, waardoor de cpu in de praktijk sneller is dan de 3700U. Datzelfde geldt voor de Ryzen 5 3550H en 3500U.

Dankzij de overstap naar het 12nm-procedé konden ook de klokfrequenties iets stijgen, terwijl de processors binnen dezelfde tdp zijn gebleven. Volgens AMD is het prestatieverschil tussen de vorige en de nieuwe generatie Ryzen mobile-processors ongeveer acht procent. Daarnaast ondersteunen de nieuwe processors modern stand-by, waardoor een laptop sneller uit stand-by kan ontwaken, eventueel met behulp van een spraakopdracht.

De nieuwe cpu's gaan er volgens AMD ook wat accuduur betreft op vooruit. De fabrikant haalt met een Ryzen 7 3700U op een eigen referentiemoederbord een accuduur van 12,3 uur tijdens doorsneegebruik, bij een helderheid van 150cd/m˛ op een full-hd-scherm van 14" en een accu van 50Wh. Tijdens het spelen van video wordt een accuduur van tien uur gehaald. Dat is aanzienlijk beter dan de Lenovo IdeaPad 530S met Ryzen 2700U-cpu, die in de vergelijking van AMD 8,1 en 6,9 uur haalt. Gezien het gebruik van andere componenten, waaronder de kleinere 45Wh-accu in dat systeem, is die vergelijking echter niet helemaal eerlijk.

Asus heeft er al voor gekozen om een laptop met de nieuwe Ryzen 5-3550U-processor uit te brengen, in de TUF-serie, die door Asus onder de ROG-laptops wordt gepositioneerd. De nieuwe Ryzen 5-cpu wordt gecombineerd met een Radeon RX560X-gpu en optioneel wordt het scherm voorzien van FreeSync, met een maximale verversingsfrequentie van 120Hz.