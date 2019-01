Nieuwe Chromebook 14 van HP draait op AMD A4-processor

HP heeft een nieuwe versie van de Chromebook 14 aangekondigd. De laptop is een van de eerste Chromebooks met een AMD-processor en zal in de Verendigde Staten deze maand al verkrijgbaar zijn.

De Chromebook 14 met AMD-processor lijkt van buiten als twee druppels water op de Intel-variant, die wordt geleverd met Celeron N3350- of N3450-processor. De AMD A4-variant die HP vlak voor het begin van de CES-beurs aankondigt, is voorzien van een AMD A4-9120C-processor die net als de N3350 twee cores heeft. AMD kondigde de AMD A4-9120C- en A6-9220C-processors zondagavond aan. De cpu's zijn speciaal bedoeld voor Chromebooks en zijn volgens de chipmaker sneller dan vergelijkbare chips van Intel.

De Intel-versies van de Chromebook 14 worden met 16 of 32GB opslag geleverd, maar de AMD-versies krijgen standaard 32GB mee. De resolutie van het 14"-scherm is 1366x768 of 1920x1080 pixels. HP specificeert niet welk type paneel wordt gebruikt, maar het is aannemelijk dat het om dezelfde panelen gaat als in de Intel-versie van de Chromebook 14. In dat geval heeft het 1366x768-scherm een tn-paneel en heeft de full-hd-versie een ips-paneel.

De Chromebook 14 heeft ondersteuning voor Android-apps en een scherm dat 180 graden kan opendraaien. De laptop heeft verder nog een micro-sd-kaartlezer, usb-a en usb-c. De Chromebook 14 met AMD-processor wordt vanaf januari in de Verendige Staten geleverd vanaf 269 dollar, wat omgerekend en inclusief btw op 287 euro uitkomt, en de duurdere versie komt uit op 319 euro. Het is nog niet bekend voor welke prijs en wanneer de Chromebook 14 met AMD-hardware in Nederland of BelgiŽ wordt geleverd.