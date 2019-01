AMD introduceert A4- en A6-processors voor Chromebooks van HP en Acer

AMD heeft tijdens de CES twee nieuwe processors aangekondigd die speciaal voor Chromebooks zij bedoeld. HP en Acer presenteren op de CES nieuwe Chromebooks op basis van de A4- en A6-processors.

Het gaat om dualcoreprocessors, die nog op 28nm zijn gebakken, maar volgens AMD in alle opzichten sneller zijn dan Intels Pentium- en Celeron-processors. AMD bouwt al sinds 2014 processors volgens het 28nm-procedé, maar is voor zijn Ryzen-processors overgestapt naar 14 en later 12nm. Voor Chrome OS, dat over het algemeen een niet al te zware processorbelasting oplevert, moeten de nieuwe A4- en A6-processors volstaan. De dualcore-cpu's hebben beide een tdp van 6 watt en zijn voorzien van een gpu die op de gcn 1.2-architectuur is gebaseerd. AMD gebruikt die architectuur voor het eerst in zijn Carrizo-apu's in 2015.

Ondanks de verouderde architectuur is de A4 volgens AMD sneller dan de Intel Celeron N3350-, terwijl de A6-processor sneller is dan een Pentium N4200-processor. De genoemde Intel-processors hebben net als de AMD-cpu's een tdp-rating van 6 watt en worden veelvuldig toegepast in Chromebooks. Daarbij is de Pentium N4200 een quadcore-cpu, terwijl de N3350 twee cores heeft, net als beide AMD-processors. De door AMD gedraaide benchmarks zijn enkele tests uit PCMark 10 en WebXprt, waarbij de AMD-cpu's van twee 4GB-ddr4-modules werden voorzien. Welke geheugenconfiguratie voor de Intel-cpu's werd gebruikt, wordt niet vermeld.

HP gebruikt de AMD A4-processor in de eveneens op de CES gepresenteerde Chromebook 14 en ook Acer zal de processors in zijn nieuwe Chromebooks gebruiken.