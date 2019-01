HP kondigt 11,6"-Chromebook met AMD-processor aan

In vervolg op de 14"-Chromebook die HP eerder deze maand aankondigde, brengt het bedrijf ook een 11,6"-model met AMD-processor op de markt. De Chromebook 11A G6 is op educatief gebruik gericht.

HP kondigde de Chromebook 11A G6 Education Edition aan tijdens BETT 2019, een op educatie gericht evenement dat in Londen plaatsvindt. De Chromebook heeft een 11,6"-scherm met ips-paneel en een resolutie van 1366x768 pixels, dat 180 graden opengeklapt kan worden. Optioneel is er een touchscreen. De laptop is 19mm dik en heeft verstevigde randen, waardoor hij tegen een stootje moet kunnen. Er is 4GB ram en tot 32GB emmc-opslag.

De processor is een AMD A4-9120C. Dit is een dualcore die AMD deze maand aangekondigde en speciaal aanbiedt voor Chromebooks. HP gebruikt de processor ook voor zijn Chromebook 14A G5, die het bedrijf tijdens de CES aankondigde. De Chromebook 11A G6 Education Edition verschijnt volgens Trusted Reviews in februari in Europa voor een startprijs van 299 pond, omgerekend is dat 343 euro en als bij de genoemde prijs nog geen btw inbegrepen is wordt dat 414 euro.

De Chromebook 11A G6 Education Edition maakt deel uit van een serie nieuwe, op educatie gerichte laptops van HP. Daar valt ook de Chromebook x360 11 G2 EE onder, een laptop met 11,6"-touchscreen die om te klappen is en die HP met een Wacom-stylus levert. De processor is de Celeron N4000-dualcore of de Celeron N4100-quadcore van Intel. HP brengt ook een versie zonder om te klappen touchscreen uit: de Chromebook 11 G7 EE.