Belgisch digitaal administratieplatform Doccle begint met aangetekende zendingen

Gebruikers van Doccle, een groot platform voor digitale administratie in België, kunnen binnenkort ook aangetekende, elektronische zendingen versturen via de dienst. Doccle laat verder weten het aantal gebruikers in 2019 bijna te willen verdubbelen tot 2,5 miljoen.

De ruim 1,3 miljoen Belgen die vandaag zijn aangesloten bij Doccle, kunnen het platform onder meer gebruiken om hun rekeningen te betalen en hun overheidsadministratie bij te houden. Het bedrijf kondigde woensdag verschillende nieuwe functies aan. Zo wordt het ‘binnenkort’ mogelijk om aangetekende, elektronische zendingen te versturen met Doccle. Verder zullen gebruikers via het platform digitale handtekeningen kunnen plaatsen in samenwerking met Itsme, de identificatieapp waarmee Belgen zich veilig kunnen aanmelden bij banken en overheidssites.

Doccle introduceert ook een chatbot en een aantal nieuwe miniapps om bepaalde administratieve verplichtingen sneller af te handelen. Denk aan het regelen van een verhuizing, het terugvorderen van lidgelden bij het ziekenfonds en het delen van documenten met bijvoorbeeld een boekhouder of verzekeringsmaatschappij. Onder meer door deze nieuwe functies hoopt Doccle het aantal gebruikers tegen het einde van het jaar ongeveer te kunnen verdubbelen tot 2,5 miljoen.

Onlangs haalde het bedrijf nog een half miljoen euro op via een crowdlendingcampagne, geld waarmee het platform in de komende twaalf maanden intensief wil investeren. Doccle is en blijft gratis voor zijn gebruikers. Bijna driekwart van alle inkomsten is momenteel afkomstig van de distributie van documenten. Via een licentie kunnen partners de technologie van Doccle sinds kort integreren in hun eigen digitale aanbod. Inmiddels heeft Doccle al een tiental licenties toegekend aan bedrijven als Unified Post, Speos en Arco.