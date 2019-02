Belgisch digitaal administratieplatform Doccle breidt uit met chatbot

Gebruikers van Doccle, een groot platform voor digitale administratie in België, kunnen voortaan gebruikmaken van een chatbot. Volgens Doccle biedt de virtuele assistent sneller een antwoord op vaak gestelde vragen.

Doccy, zoals de chatbot gedoopt is, kan antwoord geven op vragen als 'Hoe maak ik een account aan?' of 'Hoe voeg ik een bedrijf toe aan mijn digitale administratie?'. Doccle stelt dat de gebruiker op deze manier sneller het juiste antwoord krijgt dan via een traditionele faq-pagina. Het platform beschikte al over een live-chatfunctie, maar die is in tegenstelling tot Doccy niet continu bereikbaar.

De chatbot werd ontwikkeld door de Leuvense softwareontwikkelaar Oswald en is volgens Doccle de eerste stap richting de integratie van artificiële intelligentie in het platform. "Het einddoel is dat Doccle op termijn ieders administratie volledig automatisch kan beheren", aldus ceo Bram Lerouge.

De ruim 1,3 miljoen Belgen die vandaag zijn aangesloten bij Doccle, kunnen het platform onder meer gebruiken om hun rekeningen te betalen en hun overheidsadministratie bij te houden. Binnenkort maakt de dienst het mogelijk om aangetekende, elektronische zendingen te versturen. Verder zullen gebruikers via het platform digitale handtekeningen kunnen plaatsen in samenwerking met Itsme, de identificatie-app waarmee Belgen zich kunnen aanmelden bij banken en overheidssites.