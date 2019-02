Facebook stopt met omstreden vpn-app en last aannamestop in voor Research-app

Facebook stopt met onbetaalde marktonderzoekprogramma's en de vpn-app Onavo. Ook neemt het bedrijf geen nieuwe gebruikers meer aan voor de Facebook Research-app. De afgelopen maand kwam het bedrijf onder vuur te liggen vanwege zijn marktonderzoekpraktijken.

De Onavo-app is inmiddels niet meer te vinden in de Google Play-winkel. Volgens TechCrunch, die heeft gesproken met een woordvoerder van Facebook, is de app vooralsnog wel te gebruiken als vpn. Zo kunnen gebruikers op zoek naar een alternatief. Wel stopt de app meteen met het vergaren van data voor marktonderzoek.

Naar verluidt gebruikte Facebook de Onavo-app om inzicht te verkrijgen in het gebruik van apps. Facebook presenteerde de app als een vpn-provider die data veilig kon houden en dataverbruik kon beperken. Het 'veilige vpn-netwerk voor persoonlijke info' bleek echter appgebruik-informatie door te sluizen naar het medium. Zo wist Facebook bijvoorbeeld dat WhatsApp per dag twee keer zoveel berichten verwerkte als Messenger. Daarom nam het sociaal medium de berichtendienst over, schrijft BuzzFeed.

Afgelopen zomer haalde Facebook de Onavo-app al uit de Apple App Store. Apple vond dat de app strijdig was met de voorwaarden van zijn downloadwinkel, dus verzocht het Facebook de app te verwijderen. Sindsdien was het alleen beschikbaar voor Android.

Facebook stopt ook met het aannemen van nieuwe gebruikers voor de Facebook Research-app. Bestaande marktonderzoeken blijven echter doorlopen. Het bedrijf wil in de toekomst wel meer betaalde marktonderzoeken doen.

De Research-app kwam vorige maand onder vuur te liggen. In ruil voor maximaal twintig dollar aan cadeaubonnen per maand moesten gebruikers in de Verenigde Staten en India in de leeftijd van 13 tot 35 jaar vrijwel hun gehele telefoonprivacy opgeven. De dienst pikte zo privéberichten in socialemedia-apps, verzonden foto's en video's, internetzoekopdrachten en locatiedata op. Voor gebruik van de app was roottoegang nodig. In 2016 werd de dienst voor het eerst ingezet. De app bevatte veel code die Onavo ook had.

De app was niet in de App Store te downloaden, maar alleen via diensten als Applause, BetaBound en Utest. Het mediabedrijf claimde dat de app in lijn was met Apples Enterprise Certificatie-programma, waarmee bedrijven interne bedrijfs-apps kunnen delen. Apple was het niet eens met die claim en trok het certificaat voor Facebook in. Sindsdien werkt de app voor Apple-gebruikers niet meer.