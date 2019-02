SpaceX lanceert Falcon 9 met eerste privaat gefinancierde maanlander aan boord

SpaceX heeft vrijdagochtend zijn 70e ruimtemissie met succes afgerond. Het bedrijf lanceerde een Falcon 9 met drie ruimtevaartuigen aan boord, waaronder de Israëlische SpaceIL-maanlander. De Falcon 9-raket landde op het droneschip.

SpaceX heeft met zijn missie vanaf Cape Canaveral in de VS de drie ruimtevaartuigen met succes in hun baan om de aarde gebracht. Als eerste werd de lander van SpaceIL losgelaten. Die ging vervolgens op zijn reis van twee maanden naar de maan, waarbij het ruimtevaartuig onderweg en na de landing foto's zal nemen.

De maanlander draagt de naam Beresheet, Hebreeuws voor 'in den beginne' en is afkomstig van de non-profitorganisatie SpaceIL. Het gaat om de eerste privaat gefinancierde maanmissie en ook is het de eerste keer dat Israël een onbemande sonde richting de maan stuurt. Met Beresheet schaart Israel zich in het rijtje Verenigde Staten, Rusland en China, die al eerder landers naar de maan brachten.

SpaceIL komt voort uit de Lunar X Prize-competitie die Google in 2007 aankondigde. Het doel was om private maanlandingen in gang te zetten, met een hoofdprijs van 25 miljoen dollar. Organisaties moesten met hun maanlander het hemellichaam weten te bereiken en er 500 meter afleggen. Het Israëlische team was het eerste dat zich officieel aanmeldde en het plan doorzette, al verstreek de deadline van 2017 om nog officieel in aanmerking te komen voor de winst.

De Falcon 9 droeg verder een Indonesische satelliet genaamd Nusantara Satu, die voor satellietinternet in het Aziatische land moet zorgen. Het derde ruimtevaarttuig van de missie is de S5, een Amerikaanse kleine satelliet van het Ministerie van Defensie.

SpaceX en Spaceflight Industries voerden de missie uit. Dit laatste bedrijf is een bemiddelaar voor ruimtevluchten. Partijen kunnen zich melden bij Spaceflight Industries om payloads mee te sturen als er ruimte vrij is. Zo draaide deze missie in eerste instantie om de Nusantara Satu, waarna Spaceflight Industries de overige twee plekken invulde voor SpaceIL en Defensie van de VS. Na afloop landde de Falcon 9-raket weer op het droneschip 'Of Course I Still Love You'. Het was de derde keer dat deze raket met succes een lancering en landing uitvoerde.