SpaceIL gaat opnieuw proberen een lander op de maan te zetten na eerdere crash

Na de gefaalde maanlanding van de Beresheet, gaat SpaceIL opnieuw proberen een lander op de maan te krijgen, met de naam Beresheet 2.0. Als de missie lukt, is het de eerste geslaagde private maanmissie ooit.

De komst van de Beresheet 2.0 werd door het bedrijf op Twitter aangekondigd, met een korte video van de directeur, Morris Kahn. De bedoeling is dat er een nieuwe maanlander wordt gebouwd, die wel met succes op de maan moet belanden. Na de aankondiging is SpaceIL meteen aan de slag gegaan: het team is dit weekend bijeengekomen om de plannen in elkaar te draaien. Meer details zijn er echter nog niet.

De eerste Beresheet moest afgelopen donderdag op de maan landen, maar door een technisch probleem met de motoren slaagde de landing niet, en is het ruimtevaartuig waarschijnlijk te pletter geslagen; het team verloor het contact met de Beresheet op een hoogte van 149 meter boven het maanoppervlak.

SpaceX lanceerde de maanlander van SpaceIL met een Falcon 9-raket. Het ging om de eerste privaat gefinancierde maanlander, maar een succesvolle landing laat dus nog op zich wachten.