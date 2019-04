Stratolaunch kent succesvolle eerste vlucht met 'lanceervliegtuig'

Stratolaunch heeft voor het eerst gevlogen met de Roc, het grootste vliegtuig ooit gebouwd. De vlucht duurde 2,5 uur en was bedoeld voor testdoeleinden. Stratolaunch wil met het vliegtuig vanuit de lucht raketlanceringen uitvoeren.

De Roc steeg zaterdagochtend op vanaf de Mojave Space and Air Port in de Amerikaanse staat Californië, zo meldt Space.com. De vlucht verliep succesvol en is daarmee de volgende mijlpaal voor het bedrijf, dat het vliegtuig wil inzetten om vanuit de lucht als raketlanceerbasis te dienen. Door de ijlere lucht op grote hoogte zouden minder krachtige raketten nodig zijn, wat de kosten omlaag kan brengen. Met het testen van de Roc zet Stratolaunch meteen ook een nieuw record voor het grootste vliegtuig dat ooit gevlogen heeft.

Het vliegtuig heeft een spanwijdte van 117 meter en wordt voortgestuwd door zes motoren. De bedoeling is dat het daarmee raketten tot een hoogte van ongeveer 10 kilometer kan brengen, waarna deze dus in de lucht worden gelanceerd. Voor de raketlanceringen wordt samengewerkt met Northrop Grumman, die een compatibele raket aan het ontwikkelen is.

Stratolaunch werd in 2011 opgericht door Paul Allen, de inmiddels overleden mede-oprichter van Microsoft. Vorig jaar werd al een test gedaan waarbij de Roc tijdens het taxiën een snelheid haalde van 74 kilometer per uur.

