Noodlijdende Stratolaunch krijgt een nieuwe eigenaar

Stratolaunch, bekend van het 'lanceervliegtuig' om een raket mee in de ruimte te krijgen, heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt, maar wel zou de normale bedrijfsvoering weer zijn hervat.

Dat maakte Stratolaunch zelf bekend via berichten op onder meer Twitter. Daaruit blijkt dat Vulcan Inc. niet langer de eigenaar is van Stratolaunch, maar dat het bedrijf is overgegaan naar een nieuwe, niet nader genoemde eigenaar. Die zou er vervolgens wel voor hebben gezorgd dat er verder kan worden gegaan met het ontwikkelen van een raketlanceervliegtuig, waarmee commerciële ruimtevaart bedreven moet worden.

Stratolaunch kampte al enige tijd met financiële problemen, en er gingen geruchten dat het bedrijf ermee zou gaan stoppen. De problemen raakten in een stroomversnelling toen vorig jaar oprichter Paul Allen, tevens mede-oprichter van Microsoft, overleed. Met de overname wil Stratolaunch het verder testen en ontwikkelen van het lanceervliegtuig volledig in eigen hand kunnen houden.

Eerder dit jaar noteerde Stratolaunch nog een succesvolle testvlucht. Het vliegtuig had een spanwijdte van 117 meter en werd voortgestuwd door zes motoren. De bedoeling is dat het daarmee raketten tot een hoogte van ongeveer 10 kilometer kan brengen, waarna deze dus in de lucht worden gelanceerd. De lancering op hoogte moet het loskomen van het aardoppervlak gemakkelijker maken vanwege de ijle lucht.