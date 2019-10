Prusa introduceert compacte 3d-printer Prusa Mini

Prusa Research heeft zijn nieuwste printer aangekondigd: een compacte 3d-printer die de Prusa Mini genoemd wordt. De printer kost minder dan de helft van de populaire i3 MK3s-printer en is bedoeld als tweede printer of instapmodel.

Prusa Research, de Tjechische fabrikant van een van de meestgekloonde 3d-printers voor de consumentenmarkt, heeft een nieuwe fdm-printer uitgebracht. Het compacte model, dat door oprichter Josef Průša op het blog van het bedrijf werd aangekondigd, heeft de naam Original Prusa Mini meegekregen en zal voor 379 euro verkrijgbaar zijn. Leveringen zouden in november dit jaar van start moeten gaan, maar de printers zijn alvast te reserveren.

De Prusa Mini heeft een wat kleiner bouwvolume dan de grote broer in de i3-serie: het bouwvolume meet 18 bij 18 bij 18 centimeter, waar dat bij de i3 21 bij 21 bij 25 is. De printer is vooral bedoeld als instapmodel, aangezien de prijs van de Mini met 379 euro ongeveer de helft van de i3 MK3s bedraagt. Ook zou de Mini dienst kunnen doen als tweede printer of onderdeel van een zogeheten printer-farm: in dat laatste geval zou de productiviteit met twee Mini's hoger zijn dat met een enkele i3.

Hoewel het printvolume iets kleiner is, heeft Prusa de Mini uitgerust met tal van upgrades ten opzichte van de i3 MK3s. Zou wordt een 32bit-moederbord op basis van een STM32-controller gebruikt, waar de i3 een 8bit Rambo-bord heeft. Ook de stepper-drivers zijn wat moderner: de Mini gebruikt Trinamic 2209-drivers die de stappenmotoren zeer stil maken. Het monochrome display van de i3 is vervangen door een kleuren-tft en het moederbord heeft ingebouwde, bedrade netwerkfunctionaliteit en optionele wifi via een Esp32-uitbreiding.

De grotere MK3s kan wel beter met exotische filamenten overweg: niet alleen kan de extruder van de MK3s hogere temperaturen van 300 graden tegenover 280 graden voor de Mini, maar de Mini heeft ook een Bowden-type extruder. De direct-drive extruder van de MK3s kan waarschijnlijk beter flexibele filamenten printen. Beide modellen hebben een verenstalen printbed waarmee printjes makkelijk te verwijderen zijn. Het hotbed van de i3 MK3s kan warmer gestookt worden en de Mini heeft een powerbrick als voeding in plaats van een ingebouwde voeding.

Prusa had eerder deze week een teaser op Twitter gezet met de tekst 'We are bringing something "BIG" to @ERF2018'. @ERF2018 is de Twitter-username van de organisatie achter een reprap-evenement. De aankondiging van de Prusa Mini lijkt lijnrecht tegenover die teaser te staan, maar de 'one more thing' van Josef Průša's blog is de aankondiging dat het bedrijf werkt aan een grote printer. Dat model, vooralsnog de Prusa XL, zou een bouwvolume van 40 bij 40 bij 40 centimeter krijgen en op een core-XY-architectuur gestoeld worden. Wanneer die XL-printer op de markt komt is echter nog niet bekend.