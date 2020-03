Fablab helpt ziekenhuis Italië met 3d-geprint ventiel voor beademingsapparatuur

Een fablab heeft een Italiaanse ziekenhuis in nood geholpen met het regelen van een 3d-printer om een ventiel voor beademingsapparatuur voor de intensive care te fabriceren. Het ventiel functioneerde en kon ingezet worden bij de beademing van covid-19-patiënten.

Massimo Temporelli, oprichter van het fablab in Milaan, kreeg vrijdagochtend een telefoontje van een redacteur van Giornale di Brescia, een krant in een van de zwaarst door covid-19 getroffen regio's van Italië. Een fablab is een gezamenlijke werkplaats waar makers apparaten zoals 3d-printers en lasersnijders kunnen gebruiken. De redacteur vertelde dat het ziekenhuis in Brescia dringend ventielen nodig had voor beademingsapparatuur op de intensive care. De vaste leverancier kon deze niet tijdig aanleveren, schrijft hij op Facebook.

Volgens hem zou uitblijven van een oplossing levens kosten. De redacteur vroeg hem of het mogelijk was het ventiel te 3d-printen. Temporelli belde daarop met fablabs en bedrijven en vond een bedrijf dat bereid was een 3d-printer naar het ziekenhuis te brengen. Daar maakten ze een ontwerp van het ventiel en produceerden dit.

Vrijdagavond meldden ze dat het onderdeel functioneerde. "Momenteel worden tien patiënten bij het ademen begeleid door een machine met een 3d-geprint ventiel", schrijft de ingenieur. Hij stelt aan makers voor om zich te organiseren om ze op verzoek te kunnen printen, via het Italian Labs-netwerk van fablabs in het land.

Afgelopen weekend zijn daarnaast nog eens honderd ventielen door een lokaal bedrijf bezorgd. Deze zijn volgens 3dprintingmedia gemaakt op basis van lasersintering. Tegen Il Fatto Quotidiano zegt de directeur van de gezondheidsorganisatie van de regio Brescia dat er waarschijnlijk iemand boos wordt omdat er octrooi op het ontwerp van het onderdeel rust. "Maar mensen sterven hier, we kunnen niet stoppen."